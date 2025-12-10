وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه تأکید نمود که مسکو به استقرار احتمالی نیروهای اروپایی در اوکراین و یا توقیف دارایی‌های روسیه پاسخ خواهد داد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف خطاب به شورای فدراسیون (مجلس علیای) روسیه تأکید کرد که مسکو قصد جنگ با اروپا را ندارد.

با این حال لاوروف تأکید نمود: «اما، ما به هر اقدام خصمانه‌ای، از جمله استقرار نیروهای نظامی اروپایی در اوکراین و مصادره دارایی‌های روسیه، پاسخ خواهیم داد و ما هم‌اکنون برای این پاسخ آماده‌ایم.»

لاوروف به موضوع حل‌وفصل جنگ روسیه و اوکراین پرداخت و رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ را «تنها رهبر غربی» توصیف کرد که «درکی از دلایلی که جنگ در اوکراین را اجتناب‌ناپذیر ساخت، نشان می‌دهد.»

با این حال، مقام ارشد روسیه خاطرنشان کرد که رئیس‌جمهور آمریکا «نه تنها عجله‌ای برای لغو تحریم‌ها ندارد، بلکه در واقع آن‌ها را افزایش می‌دهد.»

وزیر خارجه در ادامه کشورهای اروپایی را متهم کرد که به شکلی ساختگی، مانع از پیشرفت مذاکرات صلح می‌شوند و استدلال نمود که غرب در مورد موضوع حل‌وفصل در اوکراین «متحد نیست.»

لاوروف گفت که رویدادهای چند روز گذشته این مسئله را دوباره ثابت کرد، وقتی که ترامپ در یک مصاحبه، اقدامات اروپا را برای جلوگیری عمدی از دستیابی به توافقی که می‌توانست بحران اوکراین را حل کند، بررسی کرد، توافقی که همان عوامل بنیادین بازدارنده را از میان برمی‌داشت.

به گزارش خبرگزاری تاس، وزیر خارجه روسیه گفت که از سازمان ملل خواهد خواست که بازی «به نفع اوکراین» را متوقف کند.

وی تأکید نمود که کشورهای اروپایی همچنان ولودومیر زلنسکی را «تحریک» می‌کنند تا مطمئن شوند که کی‌یف «تا آخرین اوکراینی دست از جنگ برندارد».

لاوروف تأکید نمود که اروپا می‌خواهد ذخایر ارزی روسیه را تصرف کند، زیرا «پول کافی» برای ادامه عملیات نظامی وجود ندارد. وزیر خارجه روسیه گفت: «آن‌ها به جز غارت روسیه و تصرف ذخایر طلا و ارز ما که نقض تمام هنجارهای قابل تصور قوانین بین‌المللی و تجاری است، هیچ منبع دیگری برای تأمین مالی این جنگ ندارند.»