آمریکا شبکه‌های اجتماعی همه گردشگران را پالایش می‌کند!

آمریکا شبکه‌های اجتماعی همه گردشگران را پالایش می‌کند!

به گزارش تابناک به نقل از اسکای نیوز، طبق برنامه‌های جدیدی که توسط نیروی مرزی آمریکا در حال بررسی است، همه گردشگران قبل از اجازه ورود، باید تحت غربالگری شبکه‌های اجتماعی قرار گیرند.

این اجبار احتمالی به منظور بررسی شبکه‌های اجتماعی که توسط گمرک و حفاظت مرزی (CBP) پیشنهاد شده است، برای هر کسی که به آمریکا می‌رود، چه نیاز به ویزا داشته باشد و چه نداشته باشد، اعمال خواهد شد.

طبق اطلاعیه‌ای که روز سه‌شنبه در دفتر ثبت فدرال آمریکا منتشر شد، گردشگران خارجی باید اطلاعات شبکه‌های اجتماعی خود را از پنج سال گذشته ارائه دهند.

ارائه اطلاعات «اجباری» خواهد بود و سایر جزئیات از جمله آدرس‌های ایمیل و شماره تلفن‌های استفاده شده در پنج سال گذشته، و همچنین نام، آدرس، شماره و تاریخ تولد اعضای خانواده نیز الزامی خواهد بود.

گزارش‌های متعددی منتشر شده است مبنی بر اینکه از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، در ژانویه (بهمن ۱۴۰۳)، مسافرانی به دلیل پست‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌های یافت شده در دستگاه‌های شخصی‌شان از ورود به ایالات متحده منع شده‌اند.

این شامل یک دانشمند فرانسوی می‌شود که در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۳) پس از پیدا شدن پیام‌هایی در تلفنش که «نشان‌دهنده نفرت از ترامپ است و می‌توان آن را تروریسم توصیف کرد»، دیپورت شد.

با وجود اینکه ترامپ هنگام روی کار آمدن قول داده بود که «آزادی بیان» را به پلتفرم‌های آنلاین بازگرداند و به «سانسور فدرال» پایان دهد، از آن زمان در مرکز جنجال‌های مختلف در مورد آزادی بیان قرار گرفته است.

 

 

