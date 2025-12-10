میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پزشکیان: کشورهای مسلمان با یکدیگر تعامل سازنده داشته باشند

رئیس جمهور گفت: طبیعتاً کشورهای مسلمان منطقه، بر اساس اعتقادات و وظیفه و احساس همسایگی، باید ارتباطات خود را هر چه بیشتر تعمیق بخشیده و صمیمی‌تر کنیم و تلاش کنیم در تمام جنبه‌ها با یکدیگر تعامل سازنده داشته و تجربیات خود را با هم تبادل کنیم.
کد خبر: ۱۳۴۵۱۲۰
| |
423 بازدید
پزشکیان: کشورهای مسلمان با یکدیگر تعامل سازنده داشته باشند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مسعود پزشکیان ظهر امروز - چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ - پیش از عزیمت به قزاقستان، در تشریح برنامه‌ها و اهداف این سفر گفت: در جریان این سفر در دو کشور قزاقستان و ترکمنستان حضور خواهیم یافت. سفر قزاقستان به دعوت رسمی رئیس جمهور محترم این کشور، برادر و دوست من آقای توکایف انجام می‌شود.

رئیس جمهور سفر به قزاقستان و ترکمنستان را فرصتی برای گسترش روابط اقتصادی، فرهنگی و صلح منطقه‌ای برشمرد و افزود: پیش از انجام سفر، گروه‌های کارشناسی و کمیسیون‌های مربوطه نشست‌های خوبی داشتند و توافقاتی در رابطه با مسائل اقتصادی، صنعتی، گردشگری، فرهنگی، معدنی، راه و ترابری، تجارت و حمل و نقل حاصل شده است.

پزشکیان تصریح کرد: طبیعتاً ما کشورهای مسلمان، بر اساس اعتقادات‌مان و وظیفه و احساس همسایگی باید ارتباطات خود را هر چه بیشتر تعمیق بخشیده و صمیمی‌تر کنیم و تلاش کنیم در تمام جنبه‌ها با یکدیگر تعامل سازنده داشته و تجربیات خود را با هم تبادل کنیم. این سفر می‌تواند بستر بسیار مناسبی برای تعمیق روابط تجاری و فرهنگی فیمابین باشد.

رئیس جمهور با بیان اینکه این مراودات باعث تقویت هماهنگی‌های کشورهای ما در گسترش روابط و تعاملات فیمابین می‌شود، گفت: در جریان سفر به ترکمنستان که بنا به دعوت رئیس جمهور این کشور برای شرکت در اجلاس جهانی صلح و اعتماد انجام می‌شود، علاوه بر شرکت و تشریح مواضع کشورمان در این نشست، دیدارهایی نیز با سران کشورهای شرکت‌کننده در اجلاس خواهیم داشت.

پزشکیان خاطرنشان کرد: همچنین در این اجلاس و در دیدارهای حاشیه آن، درباره جنگ‌افروزی‌های مدعیان صلح، امنیت و انسانیت گفت‌وگو خواهیم کرد که برخلاف ادعای خود، در عمل از نسل‌کشی و کشتار زنان و کودکان بی‌دفاع و بی‌گناه، با بمباران و همچنین تشنگی و گرسنگی دادن به آنها، توسط رژیمی جانی، حمایت می‌کنند.

رئیس جمهور اظهار کرد: تلاش خواهد کرد در جریان دیدارهای خود و نیز سخنرانی در اجلاس جهانی صلح و اعتماد، نه صرفا در بیان، بلکه برای پایداری صلح و اعتماد در جهان، صادقانه با روسای دیگر کشورهای حاضر گفت‌وگو و تعامل کند.

پزشکیان همچنین در تشریح دیدارها و برنامه‌های خود در سفر به قزاقستان تصریح کرد: گروه‌هایی از فعالان اقتصادی کشورمان نیز در جریان سفر به قزاقستان حضور دارند و امیدوارم بتوانیم ارتباطات و تعاملات تجاری و اقتصادی فیمابین را از سطح حدود ۴۰۰ میلیون دلاری فعلی به سطوح بالاتر ارتقا دهیم. ظرفیت گسترش تعاملات فیمابین در همه زمینه‌ها فراهم است و می‌توانیم علاوه بر عرصه دوجانبه، در قالب سازمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای مثل شانگهای، بریکس، اوراسیا و اکو نیز همکاری‌های خود را با هم گسترش دهیم.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان سفر قزاقستان ترکمنستان شانگهای
آبکش کمیته انضباطی در مقابل سیل بی‌اخلاقی خداداد؛ ماله‌کشی عزیزی روی کشاله و زبانی که همزمان گرفت!
نکته جدید سخنان عراقچی در خصوص همکاری با آژانس/ ژاپن مسیر را هموار می‌کند؟
فرزند امام موسی صدر در پاسخ به تابناک: دست داشتن حافظ اسد و افرادی از ایران در ربوده شدن «امام موسی صدر» کذب است/ ادعای «بی بی سی» درباره درگذشت «امام» نادرست است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پزشکیان و پوتین در ترکمنستان دیدار می‌کنند
پزشکیان وارد آستانه پایتخت قزاقستان شد
واکنش پزشکیان به ماراتن جزیره کیش
ترمینال آزادی؛ جایی که سفر فقط حرکت نیست، شروع یک قصه است
پزشکیان: نباید جایگاه زنان را نادیده گرفت
اگر خون جگر می‌خوردید، بخورید عیبی ندارد برای ایران بخورید
آقای پزشکیان طنز و شوخی کافی است؛ باور کنید رئیس جمهورید!
از نگاه مردم، عملا چیزی به نام دولت نداریم!
روایت پزشکیان از ایستادگی با همسرش
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
عکس: حجم سنگین برف در ارتفاعات سقز
راه حل آلودگی هوا اسقاط خودرو‌های فرسوده است نه تمدید طرح زوج و فرد / چند دستگاه خاطی در بحث آلودگی هوا به دستگاه قضا معرفی شده‌اند؟
تصاویر اولین تیم حرفه‌ای شترسواری جهان!
جده زیر آب رفت! + عکس
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
ثروت ترامپ در مقابل این چند ایرانی هیچ است!
تازه‌ترین اظهارات مقامات آمریکا درباره ایران
رئیس‌جمهور سابق بولیوی بازداشت شد
چه اتفاقی برای خاورمیانه پس از «محور مقاومت» رخ می‌دهد؟/ دیر یا زود آمریکا با ایران مذاکره می‌کند
حکمت لقبی که همیشه همراه نام حضرت فاطمه (س) می‌آید
جنجال تازه بر سر مهمانی هنرمندان و اتهام آدم فروشی!
آمریکا یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد
جشن تولد باشکوه مداحی که به اردستانی فحش داد
اجرای مرحله سوم انتقال زندانیان ایرانی از گرجستان
اسامی تصاویر شهدای حادثه تروریستی لار
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
خداداد عزیزی احضار شد
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
درگیری لفظی ظریف با دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس
تصاویر دو جزیره ایران که در اشغال امارات است
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
تنها منشین ؛ علیرضا افتخار
طعنه ظریف به شیخ‌نشین‌ها: صدام هم نتوانست ایران را نابود کند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
هشدار مجری ایران اینترنشنال به اعراب درباره ارتش ایران!
هشدار ظریف به تل‌آویو
تصاویر دیده نشده از ماراتن کیش را ببینید
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۲ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۲۰۰ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۷ نظر)
استقبال ۲۵ نفره از رئیس صداوسیما در دانشگاه!  (۱۲۶ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۲۱ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۱۵ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۲ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
tabnak.ir/005dvU
tabnak.ir/005dvU