نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد بیش از نیمی از آلودگی تهران ناشی از منابع متحرک است و به‌جای تمدید طرح زوج‌وفرد باید اسقاط خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های فرسوده، کاهش مصرف خودرو‌های پرمصرف و پاسخگویی دستگاه‌های مسئول در دستور کار قرار گیرد.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی؛ نماینده مردم تهران در مجلس و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با تصمیم کارگروه آلودگی هوای تهران مبنی بر اجرای طرح زوج و فرد خودروها در تهران تا پایان سال به دلیل آلودگی هوا، اظهار کرد: 28 دستگاه در مورد آلودگی هوای تهران وظیفه دارند. سوال این است که با دستگاه هایی که در این موضوع تعلل کرده اند برخورد شده است؟ آیا این دستگاه ها به دستگاه قضایی معرفی و مورد پیگیرد قضایی قرار گرفته اند؟

وی با طرح این پرسش که دستگاه های متولی، تا به حال چند درصد از موتورسیکلت ها و خودروهای فرسوده را از رده خارج کرده اند؟ افزود: متاسفانه این اقدامات انجام نشده است.

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد:ک بحث اسقاط خودروها و موتورسیکلت های فرسوده بویژه در تهران باید جدی گرفته شود. از این طرف موتورسیلکت های فرسوده را می گیرند و از سوی دیگر از طریق برخی دستگاه ها، این موتوسیکلت ها دوباره آزاد و به فروش می رسند. در واقع این چرخه باطلی است که موجب آلودگی هوا شده است.

سلیمی با اشاره به اینکه 58 تا 60 درصد دلیل آلودگی هوای تهران و کلانشهرها، به دلیل منابع متحرک است، گفت: سوال اساسی این است که چرا در رابطه با این منابع متحرک آلاینده هوا، تصمیم جدی گرفته نمی شود و از رده خارج نمی شوند؟

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به نقش سازمان ملی استاندارد در آلودگی هوا در تهران و کلانشهرها اشاره کرد و گفت: خودروهایی که مصرف بالا دارند باید طبق قانون در 5 سال، میزان مصرف آنها 5 لیتر کاهش یاید، آیا این اقدام صورت گرفته استپ؟ آیا خود خودروسازان به وظایف قانونی شان عمل کرده اند؟ چرا سازمان ملی استاندارد با وجود آلایندگی این خودروها، آنها را تایید می کند؟

وی افزود: وقتی سازمان ملی استاندارد این خودروها را تایید و شماره گذاری آنها انجام می شود، باید جلوی این کار گرفته شود تا ثروت کشور نیز دود نشود. الان مصیبتی که تهران و برخی از کلاننشهرها به آن گرفتار هستند موضوعاتی از این دست است.

سلیمی با اشاره به اینکه بیش از 6 هزار مورد مرگ و میر به دلیل آلودگی هوا رخ می دهد، اظهار کرد: سوال این است که چه کسی این خسارت ها را پرداخت می کند؟ میزان مرگ و میر به خاطر آلودگی هوا و تصادفات خودروها بالا رفته است. آیا این موارد تحت کنترل است؟ آیا دستگاه هایی که در حوزه اسقاط خودرو کوتاهی کرده اند حاضر به پرداخت خسارات هستند؟ آیا دستگاه متولی جریمه های خاطیان را مشخص کرده؟ میزان جریمه ها چقدر است و تاکنون چه میزان از آن پرداخت شده است.

به گزارش تابناک، دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران، اعلام کرده که با توجه به افزایش آلودگی، این محدودیت‌ها ادامه خواهد داشت و متأسفانه این شرایط تا ایام عید نیز پابرجاست. به‌ طور مشخص اعلام می‌کنم که طرح زوج و فرد تا پایان سال در تهران اجرا خواهد شد. با وجود تغییرات مقطعی در شرایط جوی، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد وضعیت هوا تا حوالی عید بهبود محسوسی نخواهد داشت و بر همین اساس، اجرای طرح زوج و فرد تا پایان سال قطعی است.