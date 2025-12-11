میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟

بانک مرکزی سرانجام دست به اقدامی زد که اگر زودتر انجام می‌داد، شاید بحران بانکی موسسه ملل این‌گونه به نقطه انفجار نمی‌رسید. موسسه‌ای که تابناک بار‌ها درباره تخلفات و تسهیلات مشکوک آن هشدار داده بود، اما به‌جای اصلاح، با شکایت و انکار پاسخ گرفت. حالا همان هشداری که آن روز‌ها «سیاه‌نمایی» خوانده می‌شد، در قالب برکناری کامل هیئت‌مدیره به واقعیت پیوست.
کد خبر: ۱۳۴۵۰۸۳
| |
1624 بازدید

تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟

پس از ماه‌ها بی‌عملی و انباشت تخلفات مالی در مؤسسه اعتباری ملل، سرانجام بانک مرکزی تصمیم گرفت هیأت‌مدیره این مؤسسه را عزل و هیأت سرپرستی را جایگزین کند؛ اتفاقی که اگر زودتر رخ داده بود، شاید اکنون کار به «پرونده بحران» نمی‌کشید. اما نکته مهم‌تر از خودِ تغییر مدیریت، این است که تابناک مدت ها پیش نسبت به همین دور باطل هشدار داده بود؛ هشدارهایی مستند، مستدل و بر پایه آمار رسمی. با این حال، پاسخ مدیران وقت مؤسسه ملل نه اصلاح ساختار بود و نه شفاف‌سازی، بلکه شکایت از رسانه و خاموش کردن صداهای منتقد. نتیجه؟ امروز همان سناریویی اتفاق افتاده که تابناک ماه‌ها پیش از آن نوشت: بحران نقدینگی، تسهیلات بی‌ضمانت و بدهی‌های مشکوک‌الوصول عظیم.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ ملل، تنها مؤسسه‌ باقیمانده در شبکه بانکی است که طی سال‌های گذشته در مرز ورشکستگی خزیده و با سوءمدیریت آشکار، تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و تسهیلات بی‌ضابطه به شرکت های زیرمجموعه روبه‌رو بوده؛ اما در کمال شگفتی، تا همین چند هفته پیش هم هیچ واکنش قاطعی ازسوی نهاد ناظر دیده نمی‌شد.

تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟

در قلب این ماجرا، یک عدد حیرت‌انگیز نشسته است: مؤسسه‌ای با سرمایه ثبت‌شده دو هزار میلیارد تومانی، بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی تا پایان شهریور امسال، بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات خالص به شرکت های مرتبط با خودش پرداخت کرده؛ عددی که نه‌فقط از سقف قانونی (۴۰ درصد سرمایه)، بلکه از عقل اقتصادی هم عبور کرده است. در بین این وام‌ها، نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان به عنوان مشکوک‌الوصول ثبت شده؛ یعنی پولی که عملاً بازگشتی برایش متصور نیست. رقمی که نزدیک به زیان خالص ملل در شش ماهه نخست امسال است!

از گروه توسعه اقتصاد ملل چه خبر؟!

تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟

اما ماجرا وقتی حیرت‌انگیزتر می‌شود که نام گروه توسعه اقتصاد ملل مطرح می‌شود؛ همان مجموعه‌ای که ارتباطات مدیریتی تنگاتنگی با مؤسسه دارد. سید امین جوادی، مدیرعامل وقت ملل، هم‌زمان رئیس هیأت‌مدیره گروه توسعه اقتصاد ملل نیز بوده است؛ یعنی یک شخص حقوقی، وام‌دهنده و وام‌گیرنده هم‌زمان. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، تا پایان تابستان امسال، ملل بیش از ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خالص به همین گروه پرداخت کرده؛ معادل حدود ۷۰ درصد کل تسهیلات کلان موسسه. از این رقم، بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان در طبقه بدهی غیرجاری قرار دارد و نزدیک به ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان هم مشکوک‌الوصول محسوب می‌شود؛ یعنی تقریباً غیرقابل بازگشت.

تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟

این همان چیزی بود که «تابناک» بارها هشدار داده بود: پیوند خطرناک میان مدیریت مؤسسه و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش و غیبت نهاد ناظر در لحظه تصمیم. اما به جای پاسخگویی، تابناک با شکایت مؤسسه ملل روبه‌رو شد. امروز اما واقعیت، خود را به زبان بحران نشان داده است؛ با دستور برکناری هیأت‌مدیره‌ای که می‌توانست مدت‌ها پیش کنار گذاشته و تکلیف این موسسه زیان ده بسیار سریع روشن شود.

تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟

اکنون انتظار از بانک مرکزی بسیار جدی‌تر از صدور یک حکم نمادین است. این فقط آغاز کار است، نه پایانش. بحران ملل آزمونی است برای نهاد ناظر که آیا می‌خواهد یک بار برای همیشه با ریشه تخلف و تضاد منافع در نظام بانکی برخورد کند یا باز هم همان مدل هیأت سرپرستی چندساله را تکرار خواهد کرد تا بحران با چهره‌ای تازه بازگردد.

تابناک، که پیش‌تر هزینه‌ی گفتن واقعیت را با پرونده‌های قضایی و شکایت ملل پرداخت کرده است، امروز همان جمله قدیمی را تکرار می‌کند:

اگر زودتر گوش شنوا بود، امروز نیازی به این برکناری هیات مدیره ملل نبود.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
موسسه ملل بانک مرکزی شبکه بانکی وام های کلان بانکی
آبکش کمیته انضباطی در مقابل سیل بی‌اخلاقی خداداد؛ ماله‌کشی عزیزی روی کشاله و زبانی که همزمان گرفت!
نکته جدید سخنان عراقچی در خصوص همکاری با آژانس/ ژاپن مسیر را هموار می‌کند؟
فرزند امام موسی صدر در پاسخ به تابناک: دست داشتن حافظ اسد و افرادی از ایران در ربوده شدن «امام موسی صدر» کذب است/ ادعای «بی بی سی» درباره درگذشت «امام» نادرست است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
خداداد عزیزی احضار شد
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
درگیری لفظی ظریف با دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس
تصاویر دو جزیره ایران که در اشغال امارات است
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
تنها منشین ؛ علیرضا افتخار
طعنه ظریف به شیخ‌نشین‌ها: صدام هم نتوانست ایران را نابود کند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
هشدار مجری ایران اینترنشنال به اعراب درباره ارتش ایران!
هشدار ظریف به تل‌آویو
تصاویر دیده نشده از ماراتن کیش را ببینید
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۲ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۲۰۱ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
استقبال ۲۵ نفره از رئیس صداوسیما در دانشگاه!  (۱۲۶ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۲۱ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۱۵ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
tabnak.ir/005dut
tabnak.ir/005dut