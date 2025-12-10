حراج سکه طلای بانک مرکزی در روزهای چهارشنبه هر هفته تا پایان سال جاری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام خواهد شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دستورالعمل پیش فروش قطعی انواع قطعات مسکوک طلا با سررسید ۲۷ اسفند ماه به شرح است:
۱- سال ضرب مسکوکات طلای پیشفروش شده برای سررسید ۲۷ اسفند ماه، سال ۱۳۸۶ است.
۲- متقاضیان، باید اشخاص حقیقی ایرانی ۱۸ سال به بالا باشند که برای شرکت در پیش فروش از طریق ثبت نام و سفارشگذاری در سامانه سکه مرکز مبادله ارز و طلای ایران (market.ice.ir) اقدام میکنند.
۳- پیش فروش سکه در مجموع برای هر شماره ملی با سقف حداکثر ۱۵ قطعه (شامل ۳ قطعه سکه تمام و ۵ قطعه نیم سکه و ۷ قطعه ربع سکه) امکانپذیر میباشد. میزان پیشخرید متقاضیان در پیشفروشهای انجام شده در شهریور ماه، مهر ماه و آبانماه سال جاری از سقف مذکور کسر خواهد شد. چنانچه به هر دلیلی تعداد مازاد سکهای نسبت به سقف اعلامی در این ماده ثبت نام صورت گیرد هیچ گونه قراردادی در این خصوص منعقد نخواهد شد و صرفا مبلغ واریزی مربوط به تعداد مازاد به ثبت نام کننده عودت داده خواهد شد.
۴- پیش فروش برای سررسید ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ به روش حراج انجام خواهد شد. متقاضیان قیمتهای پیشنهادی خود را در بازه زمانی سفارشگذاری ثبت نموده و پس از آن بر اساس سیاست بانک مرکزی؛ مسکوکات طلا به تعداد مشخصی از سفارشات متقاضیان با اولویت قیمتهای بالاتر تخصیص داده خواهد شد.
۵- بازه زمانی واریز وجه از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ لغایت ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ است و سفارشگذاری برای متقاضیان در روز سهشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۲۵، انجام میپذیرد.
۶- کل مبلغ سفارش، معادل ۱۰۰ درصد ارزش سفارش پیشنهادی متقاضیان و نیز کارمزد مرکز مبادله ارز و طلای ایران، باید در کیف پول متقاضیان موجود باشد.
۷- بانک عامل توزیع و تحویل مسکوکات طلا به متقاضیان، شعب منتخب بانک ملی ایران است.
۸- تحویل مسکوکات از روز سه شنبه ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ شروع خواهد شد. تاریخ تحویل مسکوکات طلا به مدت ۷ روز کاری از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ است. هزینه تحویل در این بازه زمانی برابر با ۳۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر قطعه سکه میباشد. در صورت عدم مراجعه خریدار در بازه مذکور، مدت تحویل به مدت ۱۴ روز کاری دیگر و با کارمزد روزانه ۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر قطعه بهعنوان هزینه انبارداری علاوه بر هزینه تحویل قابل تمدید است. در صورت عدم مراجعه در بازه تمدید شده؛ قرارداد منفسخ و مبلغ ریالی ثبت سفارش با کسر هزینههای عملیاتی شامل هزینه تحویل و انبارداری بانک عامل و کارمزد مرکز مبادله ارز و طلای ایران به حساب اعلامی خریدار عودت داده میشود.
۹- خریداران، اختیار فسخ خرید سکه پیشفروش شده را از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ و حداکثر تا ۱۰ روز کاری قبل از سررسید از طریق سامانه سکه مرکز مبادله ارز و طلای ایران دارند. مبلغ ریالی ثبت سفارش شده با کسر کارمزد مرکز مبادله ارز و طلای ایران حداکثر ظرف ۷ روز کاری از تاریخ فسخ خرید، به حساب اعلامی خریدار نزد بانک ملی ایران عودت داده میشود.
۱۰- سکه طلای خریداریشده توسط خریدار، صرفاً به شخص خریدار، قیم، ورثه و یا وکیل قانونی وی، با ارائه اسناد رسمی مثبته، تحویل داده میشود.
۱۱- کارمزد عملیات مرکز مبادله ارز و طلای ایران که از خریداران دریافت میشود به میزان یک در هزار قیمت پیشنهادی متقاضیان در پیشخرید هر قطعه سکه تعیین میشود.
۱۲- شیوهنامه اجرایی و معاملاتی این دستورالعمل توسط مرکز مبادله ارز و طلای ایران تهیه و اطلاعرسانی عمومی میشود. همچنین مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مفاد این دستورالعمل و سایر موازین ابلاغی این بانک را ضمن اعلام عمومی، بهعنوان شرایط عمومی و اختصاصی پیشفروش سکه در سامانه معاملات قرارداده و متقاضی قبل از وارد شدن به فرآیند معامله، نسبت به تأیید مفاد مذکور اقدام مینماید. متقاضیان بهموجب تأیید این اسناد، حق هرگونه ادعا و دعوی حقوقی مربوط به شرایط پیش فروش و مفاد این دستورالعمل را نسبت به بانک مرکزی، مرکز مبادله ارز و طلای ایران و سایر اشخاص مرتبط را از خود سلب و ساقط مینمایند.
دستورالعمل پیشفروش قطعی مسکوکات طلای بانک مرکزی با سررسید ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۴ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ به تأیید رئیس کل بانک مرکزی رسیده است.