زارع به تابناک خبر داد؛

سال آینده؛ افزایش مزد کارگران 30% حقوق کارمندان 20%/ منتظر لایحه دولت برای اصلاحات هستیم

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ارتباط با میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده توضیحاتی ارائه کرد.
افزایش حقوق کارگران 30 درصد و کارمندان 20 درصد خواهد بود / برای اصلاحات منتظر لایحه دولت هستیم

رحیم زارع؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با افزایش میزان حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده اظهار کرد: در رابطه با افزایش حقوق و دستمزد اخباری که به صوروت غیررسمی شنیده ام این است که میزان افزایش حقوق کاگران در سال آینده 20 درصد افزایش پیدا خواهد کرد و در واقع این میزان افزایش متناسب با نرخ تورم هم نیست.

وی افزود: از طرفی هم دولت یک سری توجیهات برای این موضوع دارد؛ دولت می گوید درآمدم نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده منابعم نیز به همان نسبت کاهش یافته است. همچنین دولت اعلام می کند که از صندوق توسعه ملی استقراض و از بانک مرکزی نیز به صورت تنخواه منابعی را دریافت کرده است. 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به هر حال قرار است که میزان افزایش حقوق کارمندان از سوی دولت به میزان 20 درصد باشد. البته باید منتظر بمانیم و ببینیم که دولت در لایحه نهایی چه اقداماتی انجام می دهد. 

افزایش حقوق کارگران 30 درصد و کارمندان 20 درصد خواهد بود / برای اصلاحات منتظر لایحه دولت هستیم

زارع تصریح کرد: در این رابطه هم یک موضوع دیگر هم مطرح است که مجلس حقوق ها را به صورت پلکانی افزایش دهد. یعنی حقوق هایی که پایین تر است متناسب با تورم افزایش پیدا کند و حقوق های بالاتر کمتر افزایش یابد.

وی گفت: شنیده ها از میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران نیز حاکی از این است که قرار است این افزایش به میزان 30 درصد برای سال آینده باشد. 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان اظهار کرد: البته باید منتظر بمانیم تا دولت لایحه را بدهد و در مجلس تصمیم گیری شود.

میلی صفحه خبر موبایل
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱۷
انتشار یافته: ۳۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
4
44
پاسخ
سلام جناب مسئول عزیز لطفا باتورم برید بالا با درصد خیر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
کارمندان بازدهی ندارن و اکثریت مازاد هستن .. همون بییست درصد کافیه و حتی زیاد..
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
نصف هفته تعطیل هستن کارمندان... اون موقع که سرکار هستن هم کار نمی‌کنند..افزایش حقوق هاشون فقط با عث کسری بودجه میشه.. از بودجه دارو و کالاهای اساسی و عمرانی کم کنن تا حقوق کارمند که کار نمیکنه اضافه کنن؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
اینم از دکتر مسعود پزشکیان
بال و پرش چیدن
کرک و پرش کندن
فقط حکمت آوردن صندوق رای
برام سوال است.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
آقای نامحترمی که فکر میکنی کار کردن فقط بیل زدنه چطور میتونی درباره هموطنت که اتقا بیشتر از تو زحمت میکشه اینطوری حرف بزنی؟
ناشناس
|
Oman
|
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
4
58
پاسخ
اصلا افزایش ندید بهتر نیست ؟ یا اینکه بیست درصد کاهش بدید تا کمکی کرده باشیم به اقازاده ها از اونجایی که درامد دولت کم شده....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
2
19
پاسخ
1403 35.8
1402 47.4
۱۴۰۱ 53.1
۱۴۰۰ ۴۶.۲
۱۳۹۹ ۴۷.۱
۱۳۹۸ ۴۱.۲
۱۳۹۷ ۳۱.۲
آمار تورم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
4
55
پاسخ
خیلی مسخره است!
حقوق ها حداقل باید سه برابر افزایش یابد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
چیکار می کنید که کسی بهتون حقوق بده؟ واقعا کاری که می کید ارزش نصف حقوقی ک میگیرید رو داره؟ هر روز هم که تعطیله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
2
32
پاسخ
گوش اگر گوش تو و ناله اگه ناله من آنچه البته به جایی نرسد فریاد است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
2
32
پاسخ
مسخره تر اینه 20 درصد میبرن بالا بیشترشو دوباره با مالیات میبرند ، حالا اینکه با تورم نمیخونه پیشکش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
28
7
پاسخ
افزایش حقوق جز تعطیلی کسب و کارها هیچ کمکی به تورم نمیکنه شرایط رو بدتر هم میکنه قیمت هارو کاهش بدید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
2
10
پاسخ
تو که توی شک بین یک و دو موندی مجبوری حرف بزنی .سکوت گاهی نعمته هم برای خود و هم برای جامعه
ناشناس
|
France
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
3
20
پاسخ
تورم اعلامی رسمی خود دولت 55درصد افزایش دستمزدها 20درصد این اگر عزم راسخ برای مقطوع النسل کردن طبقه حقوق بگیر نیست پس چیه؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
1
23
پاسخ
حقوق بازنشسته ها که سی سال بیمه پرداخت کرده اند قطعاً باید برابر با تورم باشه و سالهای قبل هم که کمتر از تورم افزایش دادند کمر بازنشسته را شکسته و این خیانت و دزدی از جیب بازشسته است
