سال آینده؛ افزایش مزد کارگران 30% حقوق کارمندان 20%/ منتظر لایحه دولت برای اصلاحات هستیم

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ارتباط با میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده توضیحاتی ارائه کرد.

رحیم زارع؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با افزایش میزان حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده اظهار کرد: در رابطه با افزایش حقوق و دستمزد اخباری که به صوروت غیررسمی شنیده ام این است که میزان افزایش حقوق کاگران در سال آینده 20 درصد افزایش پیدا خواهد کرد و در واقع این میزان افزایش متناسب با نرخ تورم هم نیست.

وی افزود: از طرفی هم دولت یک سری توجیهات برای این موضوع دارد؛ دولت می گوید درآمدم نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده منابعم نیز به همان نسبت کاهش یافته است. همچنین دولت اعلام می کند که از صندوق توسعه ملی استقراض و از بانک مرکزی نیز به صورت تنخواه منابعی را دریافت کرده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به هر حال قرار است که میزان افزایش حقوق کارمندان از سوی دولت به میزان 20 درصد باشد. البته باید منتظر بمانیم و ببینیم که دولت در لایحه نهایی چه اقداماتی انجام می دهد.

زارع تصریح کرد: در این رابطه هم یک موضوع دیگر هم مطرح است که مجلس حقوق ها را به صورت پلکانی افزایش دهد. یعنی حقوق هایی که پایین تر است متناسب با تورم افزایش پیدا کند و حقوق های بالاتر کمتر افزایش یابد.

وی گفت: شنیده ها از میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران نیز حاکی از این است که قرار است این افزایش به میزان 30 درصد برای سال آینده باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان اظهار کرد: البته باید منتظر بمانیم تا دولت لایحه را بدهد و در مجلس تصمیم گیری شود.