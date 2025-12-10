میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار جدی هواشناسی برای این مناطق کشور

سازمان هواشناسی برای استان‌های واقع در غرب، شمال غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و جنوب غرب کشور بارش برف و باران پیش بینی کرد.
کد خبر: ۱۳۴۵۰۱۱
| |
2046 بازدید
هشدار جدی هواشناسی برای این مناطق کشور

به گزارش تابناک به نقل از سازمان هواشناسی؛ امروز در نوار غربی، دامنه های جنوبی البرز واقع در قزوین، البرز و تهران، غرب اصفهان و فارس و سواحل دریای خزر بارش باران و در ارتفاعات بارش برف پیش‌بینی می‌شود.در مناطق غرب، جنوب غرب و جنوب کشور  رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.

 با توجه به بارش برف و باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت، هشدار نارنجی هواشناسی برای استان‌های غربی و شمال‌غربی، قزوین، زنجان، ارتفاعات استانهای تهران و البرز، خوزستان، همدان، لرستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، غرب اصفهان، صادر شده است.

بر اساس این هشدار و به دلیل بارش برف، در استان های مذکور، احتمال اختلال در ناوگان حمل و نقل عمومی، ناوگان زمینی و هوایی و ریلی، لغزندگی جاده ها بویژه انسداد گردنه های برف گیر و راه های روستایی در مناطق سردسیر  وجود دارد.

 همچنین سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی کشاورزی، از تشدید فعالیت سامانه بارشی خبر داد و اعلام کرد: امروز چهارشنبه (۱۹ آذر) بارش باران، در مناطق سردسیر بارش برف، گاهی رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در نقاط مستعد تگرگ و پدیده مه‌گرفتگی در استان های گیلان، مازندران، غرب گلستان، البرز، قم، تهران، بوشهر، شمال فارس، ارتفاعات سمنان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، قزوین، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، همدان، لرستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، غرب اصفهان پیش بینی می شود.

سازمان هواشناسی با اشاره به مخاطره‌های این سامانه بارشی، اثر آن را خسارت به محصولات کشاورزی اعلام و توصیه کرد کشاورزان و دامداران با زهکشی و پاکسازی مسیر آب باغات و مزارع، اقدامات لازم را برای کاهش خسارت انجام دهند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
هواشناسی هشدار سازمان هواشناسی بارش برف بارش باران بارندگی خبر فوری
آبکش کمیته انضباطی در مقابل سیل بی‌اخلاقی خداداد؛ ماله‌کشی عزیزی روی کشاله و زبانی که همزمان گرفت!
نکته جدید سخنان عراقچی در خصوص همکاری با آژانس/ ژاپن مسیر را هموار می‌کند؟
فرزند امام موسی صدر در پاسخ به تابناک: دست داشتن حافظ اسد و افرادی از ایران در ربوده شدن «امام موسی صدر» کذب است/ ادعای «بی بی سی» درباره درگذشت «امام» نادرست است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: رنگین‌کمان چشم‌نواز پس از باران در تهران
عکس: گله بزرگ گوسفندان زیر برف امروز کردستان
بارش برف و باران در ۲۸ استان کشور
هشدار پزشکان درباره مصرف زیاد نوشابه‌های انرژی‌زا
جشنوارهٔ فیلم عربستان تعطیل شد
تداوم فعالیت سامانه بارشی تا فردا در شمال کشور
هشدار آغاز بارش برف و باران شدید در ۳۱ استان
بارش باران و برف در ۱۳ استان کشور
پیش‌بینی بارش برف و باران ۳ روزه در برخی استان‌ها
ادامه برف و باران در مناطق غربی و جنوبی اصفهان
پیش بینی برف و باران ۲ روزه در برخی استان‌ها
عکس: آخرین تصویر ماهواره ای از وضعیت ابرناکی ایران
هشدار بارش برف و تگرگ در ۱۶ استان کشور
بارش برف و باران در برخی مناطق کشور از امروز
برف و باران در راه ایران
بارش شدید برف و باران در استان‌های غربی کشور
وضعیت بارندگی در کشور تا ۴آبان | بارش برف و باران
بارش برف و باران در ۹ استان طی ۲۴ ساعت آینده
بارش‌ها در کشور ادامه دارد
آخرین وضعیت بارش‌ها در ایران
بارش برف و باران در برخی مناطق کشور
بارش برف و باران در ۹ استان
بارش برف و باران در نیمی از کشور از امروز آغاز می‌شود
هوا در بیشتر مناطق کشور تا ۱۲ درجه سرد می‌شود
بارندگی در ۱۶ استان طی آخرین روز پاییز
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
عکس: حجم سنگین برف در ارتفاعات سقز
راه حل آلودگی هوا اسقاط خودرو‌های فرسوده است نه تمدید طرح زوج و فرد / چند دستگاه خاطی در بحث آلودگی هوا به دستگاه قضا معرفی شده‌اند؟
جده زیر آب رفت! + عکس
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
ثروت ترامپ در مقابل این چند ایرانی هیچ است!
تازه‌ترین اظهارات مقامات آمریکا درباره ایران
رئیس‌جمهور سابق بولیوی بازداشت شد
چه اتفاقی برای خاورمیانه پس از «محور مقاومت» رخ می‌دهد؟/ دیر یا زود آمریکا با ایران مذاکره می‌کند
حکمت لقبی که همیشه همراه نام حضرت فاطمه (س) می‌آید
جنجال تازه بر سر مهمانی هنرمندان و اتهام آدم فروشی!
آمریکا یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد
جشن تولد باشکوه مداحی که به اردستانی فحش داد
اجرای مرحله سوم انتقال زندانیان ایرانی از گرجستان
اسامی تصاویر شهدای حادثه تروریستی لار
ترامپ صدای پاپ را هم درآورد!
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
خداداد عزیزی احضار شد
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
درگیری لفظی ظریف با دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس
تصاویر دو جزیره ایران که در اشغال امارات است
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
تنها منشین ؛ علیرضا افتخار
طعنه ظریف به شیخ‌نشین‌ها: صدام هم نتوانست ایران را نابود کند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
هشدار مجری ایران اینترنشنال به اعراب درباره ارتش ایران!
هشدار ظریف به تل‌آویو
تصاویر دیده نشده از ماراتن کیش را ببینید
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۲ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۲۰۰ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۷ نظر)
استقبال ۲۵ نفره از رئیس صداوسیما در دانشگاه!  (۱۲۶ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۲۱ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۲ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
tabnak.ir/005dtj
tabnak.ir/005dtj