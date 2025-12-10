میلی صفحه خبر لوگو بالا
دم خروس ساده زیستی سعید جلیلی بیرون زد!

ماجرای ساده زیستی سعید جلیلی با بیرون زدن دم خروس ماشین ضدگلوله ابعاد جدیدی پیدا کرده است.
دم خروس ساده زیستی سعید جلیلی بیرون زد!

ابتدا رشیدی کوچی این موضوع را اعلام کرد و گفت که برای ضد گلوله کردن تیبای او، اندازه دو خودروی بنز هزینه شده است. دفتر جلیلی در واکنش اطلاعیه داد که اولا تیبا نبوده و پراید بوده و ثانیا، در سال ۱۳۸۹ و برای جلوگیری از ترور جلیلی، آن هم نه به درخواست خودش که با فشار نهاد‌های نظارتی، فقط با ۸ میلیون تومان ماشین اش را ضد گلوله کرده‌اند. 

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ مجتبی ذوالنوزی، نماینده اصولگرای مجلس نیز در این میان گفت که خودروی موسوم به «پراید ضدگلوله» مورد استفاده او، هزینه‌ای بیشتر از یک خودروی بنز ضدگلوله داشته است. چیزی که بچه‌های حزب اللهی به کله ما می‌زدند این بود که آقای جلیلی پراید سوار می‌شود، بعد می‌گفتند که قالیباف فلان و فلان مسئول فلان است. هزینه پراید ضدگلوله سعید جلیلی، از یک بنز ضدگلوله بیشتر است. 
 
وی با انتقاد از فضاسازی تبلیغاتی پیرامون استفاده از خودروی ارزان‌قیمت توسط جلیلی افزود: قبول دارم که این پیامی که به جامعه داده می‌شود مبنی بر اینکه مسئولان هم می‌توانند پراید سوار شوند، ارزشمند است، اما «اگر واقعا ما پراید سوار شویم».

چند نکته در این باره به ذهن متبادر می‌شود:

 - اگر بخواهیم همانند جلیلی و منتقدانش، صرفاً روی بحث مالی موضوع تمرکز کنیم، می‌توانیم با خواندن این که فقط ۸ میلیون تومان برای خودروی جلیلی هزینه کرده‌اند، از کنارش بگذریم ولی وقتی به یاد می‌آوریم که این ۸ میلیون بی ارزش امروز، در سال ۱۳۸۹ خرج شده، دست به حساب می‌شویم که ببینیم معادل امروزی اش چقدر است؟ 
در میانه سال ۱۳۸۹، هر سکه بهار آزادی حدود ۳۲۰ هزار تومان بود. به عبارت دیگر، با ۸ میلیون تومان می‌شد ۲۵ سکه تمام بهار آزادی خرید که به قیمت امروز می‌شود ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان ناقابل.
بنابراین، اگر به ارزش روز پول نگاه کنیم، ملبغ قابل توجهی معادل حقوق ماهانه حدود ۲۰۰ کارگر می‌شود. پس نمی‌شود پشت سر این که پول چندانی خرج نشده، پنهان شد؛ خرج شده، زیاد هم خرج شده؛ این را همین عدد و رقم‌های مستند می‌گویند.

 - دفتر جلیلی گفته که خود او نمی‌خواسته ماشین اش ضد گلوله شود ولی نهاد‌های نظارتی او را تحت فشار گذاشته‌اند و او هم زیر بار ضد گلوله شدن ماشین رفته است.
گو این که یادشان رفته در آن زمان، سعید جلیلی، دبیر عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور یعنی شورای عالی امنیت ملی بوده است و معلوم نیست کدام نهاد بالاتری توانسته به او فشار بیاورد تا حدی که جلیلی برغم میل باطنی اش، ماشین اش را ضد گلوله کند.

 - این که مقامات ارشد کشور باید در برابر خطراتی مانند ترور باید محافظت شوند، امری بدیهی است و جلیلی نیز در آن زمان، دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده است و باید از او حراست می‌شد. سوال اینجاست که چرا از خودرو‌های ضدگلوله موجود استفاده نشده و از بین همه خودروها، پراید را برای ضدگلوله سازی محل هزینه جدید کرده‌اند؟ 

جواب جز این می‌تواند باشد؟: "هیچ خودرویی مانند پراید نمی‌تواند یک مقام مسوول را مردمی و ساده زیست نشان دهد ولو آن که معادل حقوق ۱۸ سال یک کارگر را خرج تغییرات در داخل آن کنند (بر اساس برابری قیمت سکه در روز جاری و حقوق پایه کارگر متاهل در ایران) و اگر هم بر اساس دلار حساب کنیم حدود ۵.۵ سال می‌شود.

 - اصل موضوع، اما میزان هزینه نیست؛ اصلاً این اعداد و ارقامی که درباره اش صحبت می‌کنیم در برابر سرمایه سوزی‌هایی که جلیلی و امثال او در این سال‌ها کرده‌اند، چیزی نیست. اصل سخن بر سر ریاکاری نهادینه شده در نظام حکمرانی است؛ طرف سال‌های سال با ماشین پرایدش پُز ساده زیستی داده و به عالم و آدم القا کرده که من مدیری هستم که به بیت المال دسترسی دارم ولی دست درازی نمی‌کنم و دارم یک پراید معمولی سوار می‌شوم، درست مانند تویِ کارگر (شما بخوانید رأی دهنده)! اما نگو که صد‌ها برابر حقوق ماهانه او را خرج درون همین ماشین به ظاهر ساده و غلط انداز کرده است.

اگر جلیلی، به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، بنز ضد گلوله سوار می‌شد، کسی بر او خرده نمی‌گرفت، اما این که ظاهر ماشین اش مردم را بفریبد و داخلش چیز دیگری باشد، مصداق بارز گندم نمایی و جو فروشی است. این چیز است که مردم را آزار می‌دهد، نه سوار شدن او و امثالش بر مرکب مدرن و برخورداری از همه مواهب مجاز مدیریتی.

مردم می‌گویند:‌ای کاش مسوولان ما در بهترین خانه‌ها سکونت داشته باشند، بهترین خودرو‌ها را سوار شوند، شیک‌ترین لباس‌ها را بپوشند، بهترین امکانات را برای خانواده هایشان فراهم کنند، اما در عین حال، بهترین تصمیم‌ها را برای کشور بگیرند و بهترین کارکرد‌ها را برای توسعه کشور و رونق سفره مردم داشته باشند. این که سوار پراید شوی و کشور با به چاه تحریم‌ها بیندازی، چه دردی از مردم دوا می‌کند؟ حال بماند که بعداً معلوم شود که آن پراید هم چندان پراید نبود!

 - پراید ضد گلوله هم وارد ادبیات سیاسی ایران شد و شاید از این پس درباره هر مسوولی که تظاهر می‌کند ولی، چون به خلوت می‌رود آن کار دیگر می‌کند، بتوان گفت: باورش نکنید، پرایدش ضد گلوله است!

 - راستی! این خودروی پراید که با پول بیت المال ضد گلوله شده، مال شخص جلیلی است؟ اگر برای خود اوست که چرا باید خودروی شخصی را با هزینه بیت المال ضد گلوله کنند و اگر برای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است، الان کجاست؟ و این که تیبایی که سوار می‌شود هم ضدگلوله شده یا خطر ترور رفع شده است؟

برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۸
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۵۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
16
113
پاسخ
وای بر فریب خورندگان
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
حکایت سیم کارت های سفید شد. چرا اینقدر دروغ و فساد هست ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
الکی شلوغش نکنید و مسئله را بزرگ نکنید. آن موقع پراید 7 میلیون بوده و ایشان 8 میلیون خرج ضدگلوله کردن کرده. یعنی کمی بیشتر از پول یک پژو پارس در آن زمان که 13 میلیون بود. بنابراین هزینه بالایی نشده است.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
کدام دم خروس. کل هزینه ماشینش اندازه یک سمند بیشتر نشده. چرا تخریب می کنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
50
28
پاسخ
من موافق جلیلی و حتی مساله ضد گلوله کردن پرایدنیستم. اتفاقا امنیت مقامات یک مسئله رایج توی همه دنیاس اما یانکه ادا دراری پراید سوار شی نه تنها قشنگ نیست بلکه زشت هم هست.
در مورد مقایسه با تعداد سکه هم نویسنده محترم شیطنت کرده چون سکه و طلا معیار نیست. شما بگو قیمت خود پراید سال 89 چقدر بوده است. همان حدود 8 میلیون تومان است. لذا با اون هزینه ای که شده فقط میشد یک پراید خرید اصلا کسی به دنبال سکه و .. نبود. سکه الن بی حسای و کتاب اینطوری شده. لذا 8 میلیون اون موقع پولی نبوده. جلیلی نگار دو تا پراید سوار میشده است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
دقيقا درست گفتين . اما تابناك گويا دل پري از اقاي جليلي دارن . نميدونم چرا ؟ البته درك مي كنيم .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
مشکل امثال شما اینه که تصور می کنید با پول یه پراید میشه یه پراید رو ضد گلوله کرد و راوی این هزینه رو آدمی راست گو می پندارید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
نظر جلیلی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
من هرگز موافق ایا جلیلی نیستم. چون اعتقاد دارم عملکرد ایشون و همفکرانشون هزاران میلیارد دلار به این کشور خسارت زده ولی با این حرف که مبلغ اون موقع را با قیمت سکه هم مقایسه کنیم موافق نیستم و حرف این بزرگوار درست است. البته اینکه واقعا 8 م خرج شده بوده یا نه هم ... نمی دونم واقعیت را گفتند؟ اگر 8 م بوده واقعا خب به اندازه قیمت یک بنز نمیشده طبیعتا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
48
17
پاسخ
ساده زیست واقعی حسن روحانی و عباس اخوندی هستند. اخوندی بنده خدا تو حساب پسرش یک میلیون تومن بود. البته الان لیست اموال این خانواده و روحانی خیلی بیشتره ولی خیلی ساده زیستن
پاسخ ها
هادی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
حسن روحانی هیچوقت ادعای ساده زیستی نکرد. هر چی بود همون بود که نشون میداد
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
12
101
پاسخ
هر چه بگویید اینها که از رو نمی‌روند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
ساده لوح به پزشکیان رای دادی نوش جونت دلار ۱۳۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
7
66
پاسخ
بیشتر مردم ایران ظاهر دوست هستند و این را مسئولان می دانند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
7
73
پاسخ
مردم می‌گویند:‌ای کاش مسوولان ما در بهترین خانه‌ها سکونت داشته باشند، بهترین خودرو‌ها را سوار شوند، شیک‌ترین لباس‌ها را بپوشند، بهترین امکانات را برای خانواده هایشان فراهم کنند، اما در عین حال، بهترین تصمیم‌ها را برای کشور بگیرند و بهترین کارکرد‌ها را برای توسعه کشور و رونق سفره مردم داشته باشند. این که سوار پراید شوی و کشور با به چاه تحریم‌ها بیندازی، چه دردی از مردم دوا می‌کند؟ حال بماند که بعداً معلوم شود که آن پراید هم چندان پراید نبود! دقیقا!!!!
پاسخ ها
هما
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
آفرین برشما
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
94
30
پاسخ
تنها کسیکه برنامه داشت جلیلی بود. گفتید به پزشکیان و قالیباف رای بدهیم. خدایا ما را ببخش. من اشتباه کردم. این تخریب های شما هم الکی هست.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
برنامه داشت که همه آنچه در این 15 سال بر مملکت رفته در همان سال اول بر سر آن بیاورد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
اونقدر برنامه داشت که گل آقا همیشه در باره مذاکرات بیحاصلش ظنزپردازی میکرد.
هادی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
خوب اگه قرار بود متوجه شده باشید که خیلی وقت پیش متوجه میشدین. الان هزار تا سند دیگه هم رو بشه، باز برای شما تاثیر نداره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
برنامه؟؟؟؟؟ خخخخخخ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
7
74
پاسخ
همشون همینن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
6
82
پاسخ
خدايا زوري زوري زمينهاي لواسان به نام ميزنند
زوري زوري پرايد ضدگلوله ميدن
زوري زوري خونه به نام ميزنندچرا اين زوري زوري ها به ما نمي دي؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
جدیدا سخنگو دولت و چند نفر دیگه گفتند که زوری زوری سیم کارت بدون فیلتر و .... هم می دهند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
اینها مال خودش هست فقط جیب به جیب میشه چرا انقدر سوال میکیند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
12
56
پاسخ
خطاب به پايدارچي ها
روحاني همه چي ميدونه پا رو دمش. نگذاريد
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
