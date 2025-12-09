میلی صفحه خبر لوگو بالا
جنگنده های آمریکایی وارد آسمان ونزوئلا شدند

نیروی دریایی آمریکا پرواز جنگنده‌های اف-۱۸ را نزدیک ونزوئلا تایید کرد.
جنگنده های آمریکایی وارد آسمان ونزوئلا شدند

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، نیروی دریایی آمریکا سه شنبه شب در بیانیه‌ایی در خصوص پرواز جت‌های این کشور نزدیک ونزوئلا اعلام کرد: جت‌های ناو هواپیمابر یو اس اس جرالد آر. فورد در حال انجام عملیات پروازی بر فراز دریای کارائیب هستند. نیروهای نظامی آمریکا در منطقه برای پشتیبانی از عملیات نیزه جنوبی، تحت هدایت وزارت جنگ برای حفاظت از میهن در این منطقه مستقر شده‌اند.

پیشتر، برخی منابع هوانوردی از پرواز دو فروند جنگنده سوپر هورنت اف ۱۸ نیروی دریایی آمریکا به همراه اسکادران جنگنده ضربتی این کشور بر فراز خلیج ونزوئلا، در ۲۰ مایلی سواحل ونزوئلا خبر داده بودند.

