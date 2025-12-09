میلی صفحه خبر لوگو بالا
فشار ترامپ به زلنسکی برای حل بحران اوکراین

رئیس‌جمهور آمریکا به دنبال حل بحران اوکراین تا پیش از فرا رسیدن اعیاد سال نوی میلادی است.
فشار ترامپ به زلنسکی برای حل بحران اوکراین

به گزارش تابناک به نقل از اسپوتنیک، یک روزنامه انگلیسی زبان نوشت که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا امیدوار است تا پیش از فرا رسیدن اعیاد سال میلادی بحران اوکراین حل شود.

به نوشته این روزنامه، منابع آگاه اعلام کردند که «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا و «جرد کوشنر» داماد او مهلت چند روزه‌ای به «ولودیمیر زلنسکی» برای پاسخ به پیشنهاد مربوط به توافق صلح داده‌اند.

بر اساس این گزارش، دولت آمریکا در تلاش است با پیشنهادهای تازه، زمینه پایان درگیری‌ها را تا پایان سال جاری میلادی فراهم کند.

پیش از این اکسیوس به نقل از دو مقام اوکراینی گزارش داد که «ولودیمیر زلسنکی» رئیس‌جمهوری اوکراین برای واگذاری سرزمین و امتیازهای دیگر به روسیه از سوی آمریکا تحت فشار است.

به گفته مقامات اوکراینی، پیشنهادهای آمریکا پس از دیدار پنج‌ساعته مذاکره‌کنندگان آمریکایی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، در کاخ کرملین «بدتر از قبل» شده است.

آمریکا ترامپ رئیس جمهور آمریکا اوکراین زلنسکی رئیس جمهور اوکراین جنگ اوکراین پایان جنگ روسیه
