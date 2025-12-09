بارش برف و باران در ۱۵ استان از فردا

به گزارش تابناک، محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی کشور با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: امروز (سه‌شنبه، ۱۸ آذر) در بسیاری از مناطق نیمه غربی کشور بارش‌های قابل توجهی روی داد که در استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، نیمه شمالی خوزستان وضعیت بارش‌ها به سطح هشدار نارنجی رسیده است.

وی افزود: در پایتخت، کمینه دمای امروز به ۱۰ درجه سانتی‌گراد رسید که در ۵۰ سال گذشته برای روز ۱۸ آذر بی‌سابقه است. این افزایش دما نسبت به میانگین بلندمدت، نشان‌دهنده شرایط غیرمعمول جوی در برخی مناطق کشور است.

اصغری بیان کرد: امروز در استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، نیمه شمالی خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، همدان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، قزوین، غرب و جنوب استان اصفهان، ارتفاعات البرز، تهران و گیلان بارش‌های قابل توجه بود.

وی ادامه داد: فردا (چهارشنبه، ۱۹ آذر) علاوه بر استان‌های یاد شده، استان‌های مرکزی از جمله قم، شمال بوشهر، شمال فارس، نیمه غربی اصفهان و مازندران نیز با بارش مواجه خواهند شد. بیشترین میزان بارندگی در استان‌های بوشهر، فارس و کهکیلویه و بویراحمد پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس سازمان هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: روز پنجشنبه (۲۰ آذر) در استان‌های یزد و اصفهان نیز رگبار باران مورد انتظار است، و در نهایت گستره بارش‌ها روز جمعه (۲۱ آذر) شمال شرق کشور در استان‌های گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و شمال شرق استان اصفهان پیش‌بینی می‌شود.