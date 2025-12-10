به گزارش تابناک؛ کیفیت زندگی به عنوان شاخصی چندوجهی، تصویری جامع از وضعیت رفاه، امنیت، سلامت و رضایت عمومی در کشورها ارائه میدهد.
نیجریه در صدر فهرست کشورهایی با پایینترین کیفیت زندگی قرار دارد. بر اساس دادههای سایت Numbeo، این کشور با شاخص کیفیت زندگی ۱۵.۶، پایینترین رتبه را به خود اختصاص داده است. عواملی همچون قدرت خرید بسیار پایین (۱۰.۶)، ایمنی محدود (۳۳.۹) و کیفیت نامناسب خدمات درمانی (۴۹.۱) به این وضعیت دامن زدهاند.
علاوه بر این، آلودگی شدید (۸۷.۹) و زیرساختهای ناکافی باعث شدهاند که زندگی روزمره برای بسیاری از شهروندان دشوار باشد. در رتبهبندی CEO World نیز نیجریه با امتیاز ۵۴.۷ در جایگاه پایینی قرار گرفته است.