دفتر بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که تماسها و نشستهایی با موضوع سوریه، با میانجیگری آمریکا و در چارچوب مشورتهای دوجانبه برگزار شده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ دفتر نخست وزیر رژیم اشغالگر افزود: این تماسها به توافق یا تفاهمی منجر نشده و گفتگوهای مذکور پیشرفت چشمگیری نداشته است.
این در حالی است که نتانیاهو بامداد دوشنبه اظهاراتی گفت که این رژیم در سوریه باقی خواهد ماند و امنیت دروزیها باید تضمین شود.
کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز پیش تر در گزارشی اعلام کرد که رژیم اسرائیل از خاک سوریه از جمله جبل الشیخ و برخی نقاط دیگر که از دمشق دور نیستند، خارج نخواهد شد.
مرکز حقوقی سوری «سجل» یکشنبه شب در گزارشی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در ماه نوامبر (۱۰ آبان تا ۹ آذر) ۲۱۸ نوبت به خاک و حریم هوایی سوریه تجاوز کرده است.
مرکز حقوقی سوری سجل در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که از این تعداد، ۸۳ تجاوز زمینی، ۳۶ تجاوز هوایی، ۳۵ مورد ایجاد پست ایست و بازرسی، ۲۳ حادثه تیراندازی، ۱۳ قتل، ۱۰ یورش به منازل شهروندان، ۹ عملیات موشکی و توپخانه ای و ۹ مورد بازداشت شهروندان بوده است.
براساس این گزارش، استان قنیطره بیشترین سهم را در ماه گذشته میلادی از تجاوزهای رژیم صهیونیستی داشته است.
این مرکز حقوقی سوری اعلام کرد که حمله به شهرک بیت جن در ریف دمشق، خونین ترین تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک سوریه از زمان سقوط حکومت بشار اسد بوده است.
نتانیاهو هفته گذشته در هنگام عیادت از نظامیان اشغالگری که در خلال درگیری با مردم سوریه زخمی شده بودند، خواهان غیر نظامی شدن جنوب این کشور از دمشق تا مرزهای فلسطین اشغالی شد.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی، شرط عقبنشینی از ارتفاعات جبل الشیخ (هرمون) را غیر نظامی شدن جنوب سوریه عنوان کرده است.
وی در ادامه توجیهات خود برای تداوم اشغالگری در سوریه، گفته است: اسرائیل آماده است از کوه هرمون عقبنشینی کند حتی می توان به توافق با سوریه دست یافت؛ اما چندین شرط باید محقق شود.
وی در ادامه اظهارات مداخله جویانه خود گفته است: آنچه ما از سوریه انتظار داریم، ایجاد یک منطقه غیرنظامی از دمشق تا منطقه مرزهای جنوبی این کشور است و البته شامل کوهپایههای ارتفاعات هرمون و همچنین قله این کوه نیز میشود.
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا به شدت از اقدامات اخیر نظامی اسرائیل در خاک سوریه نگران است و معتقد است این اقدامات میتواند فرصت تاریخی عادیسازی روابط میان دمشق و تلآویو را به خطر بیندازد و سوریه را به دشمن دائمی اسرائیل تبدیل کند.
ترامپ همچنین روز دوشنبه هفته گذشته طی پستی در شبکه اجتماعی «تروث» نوشت: مهم است که اسرائیل یک گفتوگوی قوی و واقعی را با سوریه را حفظ کند.
ارتش رژیم صهیونیستی پس از سقوط دولت بشار اسد به شدتِ حملات خود علیه زیرساختها و مراکز نظامی سوریه افزود و در ماههای گذشته در چندین نوبت مراکز نظامی این کشور را بمباران کرد.
از زمان سقوط دولت اسد، ارتش رژیم صهیونیستی با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سرزمین اصلی سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استانهای درعا و قنیطره پرداخته است.