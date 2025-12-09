میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نتانیاهو: با سوریه به تفاهم نرسیده‌ایم

دفتر «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تماس‌ها و نشست‌هایی تحت نظارت آمریکا درباره سوریه در جریان است اما این نشست‌ها به مرحله توافق یا تفاهم نرسیده است.
کد خبر: ۱۳۴۴۹۷۸
| |
540 بازدید
نتانیاهو: با سوریه به تفاهم نرسیده‌ایم

دفتر بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که تماس‌ها و نشست‌هایی با موضوع سوریه، با میانجی‌گری آمریکا و در چارچوب مشورت‌های دوجانبه برگزار شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ دفتر نخست وزیر رژیم اشغالگر افزود: این تماس‌ها به توافق یا تفاهمی منجر نشده و گفتگوهای مذکور پیشرفت چشمگیری نداشته است.

این در حالی است که نتانیاهو بامداد دوشنبه اظهاراتی گفت که این رژیم در سوریه باقی خواهد ماند و امنیت دروزی‌ها باید تضمین شود.

کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز پیش تر در گزارشی اعلام کرد که رژیم اسرائیل از خاک سوریه از جمله جبل الشیخ و برخی نقاط دیگر که از دمشق دور نیستند، خارج نخواهد شد.

مرکز حقوقی سوری «سجل» یکشنبه شب در گزارشی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در ماه نوامبر (۱۰ آبان تا ۹ آذر) ۲۱۸ نوبت به خاک و حریم هوایی سوریه تجاوز کرده است.

مرکز حقوقی سوری سجل در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که از این تعداد، ۸۳ تجاوز زمینی، ۳۶ تجاوز هوایی، ۳۵ مورد ایجاد پست ایست و بازرسی، ۲۳ حادثه تیراندازی، ۱۳ قتل، ۱۰ یورش به منازل شهروندان، ۹ عملیات موشکی و توپخانه ای و ۹ مورد بازداشت شهروندان بوده است.

براساس این گزارش، استان قنیطره بیشترین سهم را در ماه گذشته میلادی از تجاوزهای رژیم صهیونیستی داشته است.

این مرکز حقوقی سوری اعلام کرد که حمله به شهرک بیت جن در ریف دمشق، خونین ترین تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک سوریه از زمان سقوط حکومت بشار اسد بوده است.

نتانیاهو هفته گذشته در هنگام عیادت از نظامیان اشغالگری که در خلال درگیری با مردم سوریه زخمی شده بودند، خواهان غیر نظامی شدن جنوب این کشور از دمشق تا مرزهای فلسطین اشغالی شد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، شرط عقب‌نشینی از ارتفاعات جبل الشیخ (هرمون) را غیر نظامی شدن جنوب سوریه عنوان کرده است.

وی در ادامه توجیهات خود برای تداوم اشغالگری در سوریه، گفته است: اسرائیل آماده است از کوه هرمون عقب‌نشینی کند حتی می توان به توافق با سوریه دست یافت؛ اما چندین شرط باید محقق شود.

وی در ادامه اظهارات مداخله جویانه خود گفته است: آنچه ما از سوریه انتظار داریم، ایجاد یک منطقه غیرنظامی از دمشق تا منطقه مرزهای جنوبی این کشور است و البته شامل کوهپایه‌های ارتفاعات هرمون و همچنین قله این کوه نیز می‌شود.

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا به شدت از اقدامات اخیر نظامی اسرائیل در خاک سوریه نگران است و معتقد است این اقدامات می‌تواند فرصت تاریخی عادی‌سازی روابط میان دمشق و تل‌آویو را به خطر بیندازد و سوریه را به دشمن دائمی اسرائیل تبدیل کند.

ترامپ همچنین روز دوشنبه هفته گذشته طی پستی در شبکه اجتماعی «تروث» نوشت: مهم است که اسرائیل یک گفت‌وگوی قوی و واقعی را با سوریه را حفظ کند.

ارتش رژیم صهیونیستی پس از سقوط دولت بشار اسد به شدتِ حملات خود علیه زیرساخت‌ها و مراکز نظامی سوریه افزود و در ماه‌های گذشته در چندین نوبت مراکز نظامی این کشور را بمباران کرد.

از زمان سقوط دولت اسد، ارتش رژیم صهیونیستی با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سرزمین اصلی سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
نتانیاهو سوریه آمریکا توافق رژیم صهیونیستی
دالاهو ۱۱۰؛ پهپاد انتحاری یا جتِ جنگنده بدون سرنشین؟!/ سورپرایز پهپادی جدید ایران رو شد
یاری: عده‌ای برای حسن یزدانی دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند/ سیاست کثیفی می‌خواست باخت سوریان و رضا یزدانی را نشان دهد!
بانک‌های ناتراز و میدان آزادگان؛ قمار بزرگ با پول سپرده‌گذاران/ناترازی تاریخی؛ اعدادی که دیگر پنهان نمی‌شوند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش اتحادیه اروپا به سند راهبردی آمریکا
آیا ممدانی می‌تواند نتانیاهو را بازداشت کند؟
نام واقعی نخست‌وزیرهای اسرائیل/ این‌ها که همه از اوکراین و لهستان آمده‌اند!
انتصاب مشاور ممدانی جنجال ساز شد!
جشن سقوط بشار اسد در میدان اموی دمشق
سومین نشست سه‌جانبه ایران، چین و عربستان در تهران
نتانیاهو درخواست عفو را توجیه کرد
دردسر جدید برای تیم ملی!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
طرز تهیه کته مرغ عراقی
اتوبوس و مترو برای بانوان پایتخت رایگان شد
افشای رابطه جنیفر لوپز با همسر سابق نیکول کیدمن
عکس: روح زمستان در زنجان دمیده شد!
نجات مغز با این میوه ها بعد از سکته
مالیات بر سوداگری؛ سد معاملات سفته بازانه کوتاه مدت است / مالیات تنظیمی نقدینگی را به تولید می‌کشاند
فرافکنی وزارت صمت درباره خام فروشی/ چوب حراج بر منابع ملی با توجیه کم عیاری؟
چگونه طراحان بازسازی ورزشگاه آزادی زمین‌گیر شدند؟/ بحران تمام‌ عیار؛ عبور تیم‌ها از «خانه به دوشی» به «بی‌خانمانی»
کشف حلقه‌ طلای عروسی مربوط به دوران روم باستان
بانوان شاغل در ادارات این استان چهارشنبه دورکار شدند
عکس: کودکی که با قلب اهدا شده فرزند سقاب اصفهانی جان دوباره یافت
یگان‌های سپاه با «دکترین بهمن» سازماندهی شدند/وقتی قوات لبنانی از تهدید متوسلیان ترسیدند
کودک ۵ ساله خانواده سانحه دیده در جاده را نجات داد
جنگنده های آمریکایی وارد آسمان ونزوئلا شدند
آیت الله جوادی آملی: هیچ‌کس حق ذلیل‌کردن کشور را ندارد
اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست
نوحه انگلیسی حاج محمود کریمی برای جورج فلوید
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
هاشمی به خاتمی گفت در ظاهر حرف رهبری را بپذیر و کار خودت را بکن!
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده
لحظه اصابت موشک اسرائیل به لانچر موشک ایران
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
کتاب درسی مدارس استرالیا درباره عبرت از داستان ایران/ منظور رئیس دانشگاه شریف این درس بود +تصویر
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
ویدیوی جنجالی که از چهره واقعی بشار اسد فاش شد
هشدار ظریف به تل‌آویو
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۸ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۲ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۳ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۷۷ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۲ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005dtC
tabnak.ir/005dtC