پوتین: دونباس قلمرو روسیه است

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه شامگاه سه‌شنبه شورای ریاست‌جمهوری جامعه مدنی و حقوق بشر را برای جلسه سالانه خود فراخواند و این سخنان را طی این رویداد عنوان کرد.

طبق گزارش خبرگزاری «ریانووستی»، رئیس‌جمهور روسیه بیان کرد: «دونباس قلمرو مهمی است و قطعا قلمرو تاریخی ما به‌حساب می‌آید. روسیه به‌گونه‌ای ایجاد شده است که این سرزمین همیشه بخشی از روسیه بوده است.»

پوتین در ادامه با اشاره به عملیات نظامی ویژه کشورش در اوکراین تاکید کرد: «روسیه در تلاش است تا به جنگی که با کودتا در اوکراین آغاز شد پایان دهد و مجبور است این کار را با ابزار مسلحانه انجام دهد. ما در تلاشیم تا به آن پایان دهیم و مجبوریم این کار را با ابزار مسلحانه انجام دهیم.»

او در ادامه این مسئله افزود: «روسیه، عملیات ویژه نظامی را به نتیجه منطقی خود خواهد رساند و به اهداف خود دست خواهد یافت. ما مطمئنا این موضوع را به نتیجه منطقی خود خواهیم رساند.»

ولادیمیر پوتین درباره هوش مصنوعی در این نشست گفت: «اجتناب از استفاده از هوش مصنوعی به معنای پذیرش شکست در همه چیز است. البته چالش‌های ناشی از هوش مصنوعی باید مورد بررسی قرار گیرند، اگرچه روش‌های انجام این کار هنوز مشخص نیست.»