مدارس گلستان ۱۹ آذر غیرحضوری است

به گزارش تابناک؛ حسب درخواست دانشگاه علوم پزشکی استان مبنی بر پیشبینی شرایطی برای گسست در زنجیره انتقال بیماری آنفلوآنزا، براساس تصمیات اتخاذ شده، همه مهدکودکها، پیشدبستانی و مدارس در همه مقاطع در ۱۴ شهرستان گلستان، روز چهارشنبه ۱۹ آذر مجازی و غیرحضوری خواهد بود.
با توجه به افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا، رعایت نکات بهداشتی، تهویه مناسب محیط و رسیدگی به علائم اولیه بیماری ضروری است.
به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان در روز سهشنبه ۱۸ آذر، مادران شاغل دارای فرزند مهد کودکی، پیش دبستانی و دبستانی در روز چهارشنبه بهصورت دورکاری فعالیت میکنند.