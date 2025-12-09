واکنش اتحادیه اروپا به سند راهبردی آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کایا کالاس روز سهشنبه گفت که انتقادات مندرج در سند راهبردی کاخ سفید که سیاستهای اتحادیه اروپا را مورد نقد قرار میدهد، «تحریکآمیز» بوده و صحیح نیستند.به گزارش آناتولی، کالاس در طی سخنرانی خود در کمیته امور خارجه پارلمان اروپا گفت: «راهبرد امنیت ملی ایالات متحده پیام واضحی میفرستد که ما باید اعتمادبهنفس بیشتری داشته باشیم. وقتی صحبت از روسیه میشود، همچنین چین و گاهی اوقات، در مورد متحدانمان، مانند ایالات متحده.» او افزود: «به نظر من، این (انتقادات) بهگونهای طراحی شده تا تحریکآمیز باشد و ما واکنش نشان دهیم... همچنین مقالهای در فایننشال تایمز منتشر شد که نشان میداد مسائلی که آنها در راهبرد امنیت ملی خود به آن اشاره میکنند، در اروپا بدتر از آمریکا نیست.»کالاس خاطرنشان کرد که در حالی که چنین انتقاداتی میتواند موجب ایجاد شکاف هم بین اتحادیه اروپا و آمریکا و هم در میان کشورهای اروپایی شود، تمرکز باید بر اولویتهای راهبردی اروپا باقی بماند.او گفت: «در سیاست، اگر وارد بحث درباره چیزهایی شوید که میدانید درست نیست، در واقع آن را میپذیرید. منظورم این است که ما میدانیم این (انتقادات) مسخره است... اتحادیه اروپا عین ذات آزادی است. بنابراین، هرگونه انتقادی از این دست درباره آزادیها باید متوجه جهت دیگری باشد. شاید روسیه.»
مقام ارشد اتحادیه اروپا با اشاره به شرایط داخلی آمریکا هشدار داد و گفت: «ما نیز میتوانیم به موارد زیادی از مشکلات آمریکا اشاره کنیم. اما این روش کار ما نیست. ما قصد نداریم در امور داخلی دیگر کشورها دخالت کنیم.»سند جدید راهبرد امنیت ملی آمریکا با واکنش منفی کشورهای اروپایی مواجه شده است. پیش از این صدراعظم آلمان فریدریش مرتس به شدت از راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا انتقاد کرد و گفت: «این سند، ارزیابی من را تأیید میکند که به عنوان اروپا و به عنوان آلمان، باید از نظر سیاست امنیتی بسیار مستقلتر از آمریکا شویم.»