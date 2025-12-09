میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش اتحادیه اروپا به سند راهبردی آمریکا

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتقاد از راهبرد امنیت ملی جدید آمریکا گفت که اروپا نیز می‌تواند به «موارد زیادی از مشکلات آمریکا» اشاره کند.
کد خبر: ۱۳۴۴۹۶۲
| |
1419 بازدید
واکنش اتحادیه اروپا به سند راهبردی آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کایا کالاس روز سه‌شنبه گفت که انتقادات مندرج در سند راهبردی کاخ سفید که سیاست‌های اتحادیه اروپا را مورد نقد قرار می‌دهد، «تحریک‌آمیز» بوده و صحیح نیستند.به گزارش آناتولی، کالاس در طی سخنرانی خود در کمیته امور خارجه پارلمان اروپا گفت: «راهبرد امنیت ملی ایالات متحده پیام واضحی می‌فرستد که ما باید اعتمادبه‌نفس بیشتری داشته باشیم. وقتی صحبت از روسیه می‌شود، همچنین چین و گاهی اوقات، در مورد متحدانمان، مانند ایالات متحده.» او افزود: «به نظر من، این (انتقادات) به‌گونه‌ای طراحی شده تا تحریک‌آمیز باشد و ما واکنش نشان دهیم... همچنین مقاله‌ای در فایننشال تایمز منتشر شد که نشان می‌داد مسائلی که آن‌ها در راهبرد امنیت ملی خود به آن اشاره می‌کنند، در اروپا بدتر از آمریکا نیست.»کالاس خاطرنشان کرد که در حالی که چنین انتقاداتی می‌تواند موجب ایجاد شکاف هم بین اتحادیه اروپا و آمریکا و هم در میان کشورهای اروپایی شود، تمرکز باید بر اولویت‌های راهبردی اروپا باقی بماند.او گفت: «در سیاست، اگر وارد بحث درباره چیزهایی شوید که می‌دانید درست نیست، در واقع آن را می‌پذیرید. منظورم این است که ما می‌دانیم این (انتقادات) مسخره است... اتحادیه اروپا عین ذات آزادی است. بنابراین، هرگونه انتقادی از این دست درباره آزادی‌ها باید متوجه جهت دیگری باشد. شاید روسیه.»

مقام ارشد اتحادیه اروپا با اشاره به شرایط داخلی آمریکا هشدار داد و گفت: «ما نیز می‌توانیم به موارد زیادی از مشکلات آمریکا اشاره کنیم. اما این روش کار ما نیست. ما قصد نداریم در امور داخلی دیگر کشورها دخالت کنیم.»سند جدید راهبرد امنیت ملی آمریکا با واکنش منفی کشورهای اروپایی مواجه شده است. پیش از این صدراعظم آلمان فریدریش مرتس به شدت از راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا انتقاد کرد و گفت: «این سند، ارزیابی من را تأیید می‌کند که به عنوان اروپا و به عنوان آلمان، باید از نظر سیاست امنیتی بسیار مستقل‌تر از آمریکا شویم.»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اتحادیه اروپا کایا کالاس آمریکا سند راهبردی فریدریش مرتس خبرفوری تابناک
دالاهو ۱۱۰؛ پهپاد انتحاری یا جتِ جنگنده بدون سرنشین؟!/ سورپرایز پهپادی جدید ایران رو شد
یاری: عده‌ای برای حسن یزدانی دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند/ سیاست کثیفی می‌خواست باخت سوریان و رضا یزدانی را نشان دهد!
بانک‌های ناتراز و میدان آزادگان؛ قمار بزرگ با پول سپرده‌گذاران/ناترازی تاریخی؛ اعدادی که دیگر پنهان نمی‌شوند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نتانیاهو: با سوریه به تفاهم نرسیده‌ایم
تمجید وزیر خارجه ونزوئلا از حمایت ایران
انتصاب مشاور ممدانی جنجال ساز شد!
درخواست عجیب ترامپ از نخست‌وزیر عراق!
چرا روسیه از سند جدید امنیت ملی ترامپ استقبال کرد؟
تونی بلر از برنامه ترامپ برای «صلح غزه» کنار گذاشته شد
پرواز دوم حامل ایرانی‌ها از آریزونا بلند شد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
طرز تهیه کته مرغ عراقی
اتوبوس و مترو برای بانوان پایتخت رایگان شد
افشای رابطه جنیفر لوپز با همسر سابق نیکول کیدمن
عکس: روح زمستان در زنجان دمیده شد!
نجات مغز با این میوه ها بعد از سکته
مالیات بر سوداگری؛ سد معاملات سفته بازانه کوتاه مدت است / مالیات تنظیمی نقدینگی را به تولید می‌کشاند
فرافکنی وزارت صمت درباره خام فروشی/ چوب حراج بر منابع ملی با توجیه کم عیاری؟
چگونه طراحان بازسازی ورزشگاه آزادی زمین‌گیر شدند؟/ بحران تمام‌ عیار؛ عبور تیم‌ها از «خانه به دوشی» به «بی‌خانمانی»
کشف حلقه‌ طلای عروسی مربوط به دوران روم باستان
بانوان شاغل در ادارات این استان چهارشنبه دورکار شدند
عکس: کودکی که با قلب اهدا شده فرزند سقاب اصفهانی جان دوباره یافت
یگان‌های سپاه با «دکترین بهمن» سازماندهی شدند/وقتی قوات لبنانی از تهدید متوسلیان ترسیدند
کودک ۵ ساله خانواده سانحه دیده در جاده را نجات داد
جنگنده های آمریکایی وارد آسمان ونزوئلا شدند
آیت الله جوادی آملی: هیچ‌کس حق ذلیل‌کردن کشور را ندارد
اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست
نوحه انگلیسی حاج محمود کریمی برای جورج فلوید
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
هاشمی به خاتمی گفت در ظاهر حرف رهبری را بپذیر و کار خودت را بکن!
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده
لحظه اصابت موشک اسرائیل به لانچر موشک ایران
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
کتاب درسی مدارس استرالیا درباره عبرت از داستان ایران/ منظور رئیس دانشگاه شریف این درس بود +تصویر
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
ویدیوی جنجالی که از چهره واقعی بشار اسد فاش شد
هشدار ظریف به تل‌آویو
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۸ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۲ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۳ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۷۷ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۲ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005dsw
tabnak.ir/005dsw