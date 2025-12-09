میلی صفحه خبر لوگو بالا
مدارس و دانشگاه‌های کدام استان فردا چهارشنبه ۱۹ آذر تعطیل است؟

آلودگی هوا و شیوع بیماری آنفولانزا مقاطع آموزشی برخی استان‌ها را تعطیل کرد.
کد خبر: ۱۳۴۴۹۴۹
| |
17322 بازدید
|
۱

مدارس و دانشگاه‌های کدام استان فردا چهارشنبه ۱۹ آذر تعطیل است؟

به گزارش تابناک؛ به دنبال تداوم آلودگی هوا و شیوع آنفلوآنزا مدارس و دانشگاه‌های برخی استان‌ها و شهر‌ها فردا چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ تعطیل اعلام شد. با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر افزایش آلودگی کلانشهر‌ها و هشدار‌ها درباره موج ابتلا به آنفلوآنزا احتمال اعلام تعطیلی مدارس در استان‌ها و شهر‌های دیگر نیز افزایش یافته است.

آخرین اخبار تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها فردا چهارشنبه ۱۹آذر ۱۴۰۴ را در ادامه می‌خوانید:

هرمزگان

مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها در پنج شهر بندرعباس، میناب، بندرلنگه، حاجی‌آباد و قشم از دوشنبه ۱۷ تا چهارشنبه ۱۹ آذرتعطیل هستند. مدارس ابتدایی در این پنج شهر طی همین بازه زمانی غیرحضوری خواهد بود؛ اما مدارس ابتدایی در سایر بخش‌ها و مناطق تابعه این شهرستان‌ها حضوری فعالیت می‌کنند. مدارس متوسطه اول و دوم در سراسر استان از فردا دوشنبه تا پایان هفته حضوری و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی دایر خواهند بود.

یزد
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد خبرداد: تمامی مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌های استان تا پایان هفته به صورت غیر حضوری تشکیل می‌شود.


فارس

به منظور پیشگیری از همه‌گیری بیماری آنفولانزا و بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان مدارس، دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی استان فارس از روز دوشنبه ۱۷ آذرماه تا پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری فعالیت می‌کنند.

 

چهارمحال و بختیاری

با تأکید بر ضرورت قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوآنزا، و نیز بر اساس مصوبه کارگروه «سلامت»، کلیه فعالیت‌های آموزشی در همه دوره‌های تحصیلی آموزش و پرورش، مراکز آموزشگاه‌های خصوصی، علمی‌آزاد و زبان، مراکز آموزش عالی و دانشگاهی استان  روز‌های سه چهارسنبه و چهارشنبه، ۱۸ و ۱۹ آذر به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

کیش

فعالیت آموزشی در کلیه مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌های کیش از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴، بصورت غیرحضوری ادامه خواهد یافت.

 

آذربایجان غربی

با تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌غربی، دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان شامل پیش‌دبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و دوم در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه به‌ صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

 

بوشهر
به‌منظور قطع زنجیره انتقال ویروس، تمام مدارس و دانشگاه‌های استان بوشهر در روز چهارشنبه به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهند شد.

 

مازندران

با تصمیم ستاد مدیریت بحران مازندران، آموزش غیرحضوری همۀ مدارس به‌دلیل شیوع ویروس آنفلوانزا برای روز چهارشنبه هم تمدید شد.

 

خراسان رضوی
روابط‌عمومی استانداری خراسان رضوی از غیرحضوری شدن تمامی مقاطع آموزشی خراسان رضوی در روز چهارشنبه مورخ ۱۹ آذر ‌به دلیل تداوم آلودگی هوا و کنترل انتقال بیماری‌های تنفسی خبر داد.

کرمانشاه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه: با هدف قطع زنجیره بیماری آنفلوآنزا بویژه در بین کودکان و خردسالان، مهدهای کودک، پیش‌دبستانی و مدارس مقطع ابتدایی استان در دو نوبت صبح و بعدازظهر، روز چهارشنبه ۱۹ آذر تعطیل و فعالیت آنها به‌صورت غیرحضوری است.

گلستان

با تصمیم شورای هماهنگی مدیریت بحران گلستان و در پی اعلام دانشگاه علوم پزشکی درباره افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا، فعالیت تمام مدارس و مهدکودک‌های استان در روز چهارشنبه ۱۹ آذر غیرحضوری شد. 

 کرمان 

آموزش‌وپرورش استان کرمان اعلام کرد: مدارس استان فردا به‌دلیل جلوگیری از گسترش آنفلوانزا غیرحضوری است.

اردبیل
مدارس اردبیل به دلیل مبارزه با شیوع کرونا فردا چهارشنبه ۱۹ آذر غیرحضوری شد.

تعطیلی مدارس دانشگاه ها غیرحضوری آلودگی هوا آنفولانزا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
0
پاسخ
چرا همدان تعطیل نمیشه ، وضع آنفولانزا تو همدان از همه جا بدتره ، واقعا چند تا آدم بی سواد برای تعطیل کردن مدارس همدان تصمیم می گیرند ، نصف مدرسه آنفولانزا گرفتن نمیان ، بقیه هم با وضع سرماخوردگی میان ، .......................
ملاک تعطیل کردن مدارس همدان چیه.؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بقیه استان ها چطوری تعطیل میشه که همدان نباید بشه!!!!!
