نیمه اول امسال چقدر تورم داشتیم؟

با اعلام مرکز آمار ایران، تورم سالانه، نقطه‌به نقطه و فصلی در تابستان امسال، افزایشی بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ طبق آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در تابستان ۱۴۰۴ شاخص قیمت کل تولید کننده ۳۴۰.۴ ثبت شده است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۰.۲ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۶.۱ درصد و در چهار فصل منتهی به همین ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۳۸.۵ درصد افزایش داشته است.

تورم فصلی (افزایشی بوده است)

تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۰.۲ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۶.۵ درصد)، ۳.۷ واحد درصد افزیش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ۱۴۰۴ نسبت به فصل قبل، ۱۰.۲ درصد افزایش دارد.

طبق آمار، در فصل تابستان بیش­ترین نرخ تورم فصلی با ۲۱.۰ درصد مربوط به کشاورزی و کم‌­ترین نرخ تورم فصلی با ۷.۱ درصد مربوط به گروه معدن می‌باشد.

تورم نقطه به نقطه (افزایشی بوده است)

شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۶.۱ درصد بوده که در مقایسه با فصل قبل (۳۷.۵ درصد)، ۸.۶ واحد درصد افزایش داشته است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ۱۴۰۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۴۶.۱ درصد افزایش دارد.

در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ۹۴.۷ درصد مربوط به گروه تولید، انتقال و توزیع برق و کم­‌ترین تورم نقطه به نقطه با ۳۵.۱ درصد مربوط به گروه معدن می‌­باشد.

تورم سالانه (افزایشی بوده است)

درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۴ نیز نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۳۸.۵ درصد بوده که در مقایسه با همین فصل قبل (۳۲.۲ درصد)، ۶.۳ واحد درصد افزایش داشته است. میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، طی چهار فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۴، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۸.۵ درصد افزایش دارد.

در این فصل بیش‌ترین تورم سالانه با ۵۹.۶ درصد مربوط به گروه تولید، انتقال و توزیع برق و کم­ترین تورم سالانه با ۳۳.۵ درصد مربوط به گروه معدن می‌­باشد.