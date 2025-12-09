هشدار نسبت به تشدید بارش در تهران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار نارنجیرنگ آورده است: طی چهارشنبه (۱۹ آذرماه) در بعضی ساعتها بارش متوسط تا نسبتا شدید باران، رگبار و رعد و برق، در ارتفاعات بهویژه ارتفاعات بالادست و قلهها رگبار متناوب برف وزش باد شدید و احتمال بارش تگرگ در نیمه شمالی و مناطق غربی بهویژه دامنه و ارتفاعات شمالی استان تهران پیشبینی میشود.
از اثرات این مخاطره جوی میتوان به بالا آمدن سطح آب و سیلابی شدن رودخانهها و مسیلها، اختلال در تردد بهویژه در مسیرهای کوهستانی و گردنهها، امکان انسداد موقت بعضی راههای روستایی شمال استان، آبگرفتگی بعضی معابر، جاری شدن روانآب، احتمال جاری شدن سیلاب و بروز سوانح و خسارت مه و محدودیت دید، احتمال رخداد صاعقه در ارتفاعات بالادست و قلهها، خطر طوفان و کولاک برف، خطر لغزش و سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی اشاره کرد.
اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به پرهیز از سفرهای غیر ضروری بهویژه در مسیرهای کوهستانی و گردنهها، عدم تردد یا اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها، پاکسازی دهانه پلها، لایروبی کانالها و آبروها، پرهیز از کوهنوردی و فعالیت بهرهبرداران عرصه منابع طبیعی، پرهیز از چرای دام و کوچ عشایر، باز گذاشتن راه آب مزارع و باغات و محافظت از محصولات و امکانات کشاورزی، آمادگی امداد کوهستان و آمادگی راهداریها و دستگاههای اجرایی توصیه میکند.
به گزارش ایسنا در هشدار نارنجیرنگ سازمان هواشناسی پیشبینی میشود که پدیدهای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارتهای احتمالی را سبب شود. هشدار نارنجی برای آمادهباش دستگاههای مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارتزا صادر میشود.
بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیش یابی طی پنج روز آینده آسمان نیمه ابری تا ابری و وزش باد پیشبینی میشود. از بعد از ظهر امروز تا روز جمعه (۱۸ تا ۲۱ آذرماه) با فعالیت متناوب سامانه بارشی، افزایش ابر، وزش باد در نیمه شمالی استان بهویژه ارتفاعات، در بعضی ساعتها بارش باران و برف و احتمال رعد و برق و در نیمه جنوبی گاهی بارش باران پیشبینی میشود.
از روز پنجشنبه (۲۰ آذرماه) تا اوایل هفته آینده روند کاهش نسبی دما در سطح استان و مه و یخ بندان در دامنهها و ارتفاعات مورد انتظار است.
آسمان تهران فردا (۱۹ آذرماه) نیمه ابری و ابری و وزش باد، در بعضی ساعتها رگبار باران و احتمال رعد و برق با حداقل دمای ۸ و حداکثر دمای ۱۳ درجه سانتیگراد و طی (۲۰ آذرماه) قسمتی ابری تا نیمه ابری گاهی بارش خفبف باران با حداقل دمای ۸ و حداکثر دمای ۱۴ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.