سیاتل توپ را به زمین فیفا انداخت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سیاتل قصد دارد در حمایت از جامعه محلی دگرباشان، یکی از مسابقات جام جهانی را به عنوان «مسابقه افتخار» نامگذاری کند. هانا تادس، سخنگوی کمیته محلی سازماندهی جام جهانی در سیاتل به خبرگزاری DPA گفت: ما دخالتی بر آنچه در زمین یا ورزشگاه اتفاق میافتد، نداریم. این مسئولیت فیفا است. چیزی که ما در آن دخالت داریم، نحوه استقبال سیاتل از "روز افتخار" است.
این پروژه مورد حمایت کیتی ویلسون، شهردار سیاتل قرار گرفت. ۲۶ ژوئن به عنوان تاریخ برگزاری مسابقه روز آخر در گروه G انتخاب شد. قرعهکشی مسابقات در واشنگتن دی سی نشان داد که مصر و ایران در آن روز در ورزشگاه لومن سیاتل به مصاف هم خواهند رفت، دو کشوری که همجنسگرایی در آنها مجازات دارد.
به گزارش سایت starsporttv، ایران در هفتههای اخیر به دلیل روابط پرتنش با ایالات متحده، در صدر اخبار بوده است. تنها به تعداد محدودی از هیاتهای نمایندگی این کشور برای مراسم قرعهکشی در واشنگتن ویزا داده شد.
انتظار میرود که بازیکنان و کادر فنی فوتبال ایران اجازه سفر به ایالات متحده در طول جام جهانی را داشته باشند، اما اوضاع میتواند برای مسئولان تیم ملی، روزنامهنگاران و هواداران کاملاً متفاوت باشد.
سایت fhm نیز نوشت: کمیته محلی سیاتل تأکید میکنند که "مسابقه افتخار" به عنوان یک جشن نمادین در نظر گرفته شده است، نه به عنوان تأیید قوانین یا سیاستهای کشورهای شرکت کننده. در بیانیه آنها آمده است: «فوتبال قدرت بینظیری دارد تا مردم را از هر گوشه و کنار دنیا، صرف نظر از پیشینه، فرهنگ یا عقایدشان، گرد هم آورد.»
البته طنز ماجرا اینجاست که کشورهایی که همجنسگرایی در آنها ممنوع است در این دیدار شرکت میکنند.