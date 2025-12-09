سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: کپی‌برداری قدرت‌های مدعی فناوری از پهپاد شاهد ۱۳۶، اعتراف عملی به پیشرفت خیره‌کننده جمهوری اسلامی است و هر خطای تازه دشمن با پاسخ کوبنده‌تر از قبل مواجه می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سردار ابوالفضل شکارچی معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح و سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس درباره کپی‌برداری از پهپاد شاهد ۱۳۶ توسط ابرقدرت‌های جهان اظهار کرد: در حوزه مسئله کپی کردن پهپادهای پیشرفتۀ جمهوری اسلامی، پهپادهای شاهد ۱۳۶، چه افتخاری بالاتر از این که مدعیان ابرقدرت در زمینۀ فناوری‌های نظامی مانند آمریکا در برابر پهپاد شاهد ۱۳۶ تولید داخلی جمهوری اسلامی زانو بزنند و برای جبران خلأهای خود دست به کپی‌برداری از این پهپاد بزنند.

وی افزود: واقعاً این افتخار بزرگی برای ملت ایران است و باید به خود ببالند که کشوری مدعی ابرقدرتی، که سال‌ها با عنوان قدرت برتر جهان، خون ملت‌های مختلف را مکیده اما امروز در مقابل بخشی از قدرت جمهوری اسلامی زانو زده و به سراغ کپی‌سازی از پهپادهای ساخت هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رفته تا ضعف‌های نظامی خود را برطرف کند.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تأکید کرد: این واقعاً افتخار بسیار بزرگی برای ملت قهرمان ایران، نیروی هوافضای سپاه و سایر بخش‌های نیروهای مسلح است و لذا مردم ایران باید به خود ببالند و افتخار کنند.

سردار شکارچی تصریح کرد: امروز ملت‌های جهان چشم به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی دوخته‌اند؛ آن‌ها نیز افتخار می‌کنند، زیرا خودشان هم تحت ظلم و ستم استبداد و استکبار جهانی هستند. وقتی کشوری مثل جمهوری اسلامی مدافع مظلومان و مستضعفان جهان است، طبیعی است که ملت‌های جهان به چنین کشوری افتخار کنند.

وی خاطرنشان کرد: امروز نیروی هوافضای سپاه پاسداران خار در گلوی نظام سلطه و خار در گلوی آمریکای جنایتکار است و خواب را از چشم ارتش رژیم صهیونیستی ربوده. حرف‌هایی هم که دشمنان می‌زنند از روی توهم است.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح عنوان کرد: گاهی رجزخوانی‌هایی که می‌کنند، اولاً ناشی از توهم است و ثانیاً اگر روزی این توهمات به میدان عمل کشیده شود، قطعاً تودهنی محکم‌تر از قبل نصیب آن‌ها خواهد شد لذا ما این را در جنگ ۱۲ روزۀ تحمیلی ثابت کردیم و خداوند متعال در همه شرایط با ماست.