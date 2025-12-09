به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، در ادامه بیداری و آگاهی مردم و رسانههای آمریکا از دروغهای رسانهای کمپانیهای خبری بزرگ که تحت کنترل یهود بینالملل هستند، برخی فعالان رسانهای و فضای مجازی مشغول افشاگری و انتشار اطلاعات مختلف درباره حقیقت و هویت سران رژیم صهیونیستی و اینپدیده استعمار وطنگزین هستند.
یکی از اینچهرههای افشاگر، اُوِن شروزِر فعال آمریکایی حوزه رسانه است که چندی پیش در یکبرنامه خطاب به مجری گفت اگر آزمایش DNA بگیرید، خواهید دید مردم فلسطینی با اینسرزمین مرتبطتر هستند تا اسرائیلیهای مدعی. چون اسرائیلیها از نظر ژنتیک به اروپای شرقی برمیگردند و از آنجا به فلسطین رفتهاند.
اینفعال رسانهای در ادامه سخنانش گفت «نخستوزیرهای اسرائیل از دیروز تا امروز یکاسم اسرائیلی دارند و یکاسم واقعی!» و چندنمونه از ایننخستوزیرها را نام برد. یکی از ایناسامی، اولیننخست وزیر رژیم جعلی صهیونیستی «دیوید (داوید) بنگوریون» است که در نگاه یهودی نسبت به دیگران و تمایل به حذف افراد غیر یهودی، طمع عجیبی داشته است. نام واقعی بنگوریون، گِرون و متولد لهستان است.
ماشی شِرِت (موشه شارت) دومیننخستوزیر اسرائیل بود که نام واقعیاش ماشی (موشه) شرتوک و متولد اوکراین است. بعد از موشه شارت، دیوید بنگوریون دوباره نخستوزیر شد و پس از او، لوی اشکول نخستوزیر شد. اینسیاستمدار یهودی که به لیوای (لِوی) اشکول معروف شده، با نام واقعی لیوای اشکولانیک متولد اوکراین است.
پس از اشکول، ایگال آلون (آلان) نخستوزیر موقت اسرائیل شد که نام واقعیاش ایگال پایکوویچ است و گفته میشود متولد کفر تابور در سرزمینهای اشغالی فلسطین است. پس از آلون، گلدا مئیر نخست وزیر شد که نام واقعیاش
گولدی مابوویچ و متولد اوکراین است. مئیر که بهاشتباه مایر خوانده میشود، بهخاطر خدماتش به تشکیل دولت جعلی صهیونیستی، به لقب مادر رژیم صهیونیستی معروف شده است. نخستوزیر بعدی اسحاق رابین بود که میگویند متولد فلسطین اشغالی پیش از اشغال (تحت قیومیت انگلستان) بوده و پس از او مناخیم بگین با نام واقعی مازی چکسلاییگان نخستوزیر شد. بررسی سوابق و پیشینه مناخیم بگین هم به اینجا انجامید که متولد اوکراین است.
نام واقعی بنیامین نتانیاهو هم که در حال حاضر سومیندوره نخستوزیری خود در اسرائیل پشت سر میگذارد، بنیامین میلیکوفسکی و متولد لهستان است.
تذکر ایننکته تاریخی بیلطف نیست که فلسطین اشغالی که از تاریخی به بعد تبدیل به وطن یهودیان شد، یکی از گزینههای تشکیل وطن استعماری اینگروه بود و شرق اروپا (اطراف لهستان و مناطقی از روسیه)، مناطق بالای دریای خزر و آرژانتین هم برای اینکار بهعنوان گزینههای اینماجرا، نامزد شده بودند که در نهایت قرعه به نام فلسطین افتاد و کشورشان اشغال شد.