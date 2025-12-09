میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نام واقعی نخست‌وزیرهای اسرائیل/ این‌ها که همه از اوکراین و لهستان آمده‌اند!

اُوِن شروزِر چندی پیش در یک‌برنامه خطاب به مجری گفت اگر آزمایش DNA بگیرید، خواهید دید مردم فلسطینی با این‌سرزمین مرتبط‌تر هستند تا  اسرائیلی‌های مدعی. چون  اسرائیلی‌ها از نظر ژنتیک به اروپای شرقی برمی‌گردند و از آن‌جا به فلسطین رفته‌اند. 
کد خبر: ۱۳۴۴۹۰۵
| |
4446 بازدید
|
۲۰

نام واقعی نخست‌وزیرهای اسرائیل/ این‌ها که همه از اوکراین و لهستان آمده‌اند!

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، در ادامه بیداری و آگاهی مردم و رسانه‌های آمریکا از دروغ‌های رسانه‌ای کمپانی‌های خبری بزرگ که تحت کنترل یهود بین‌الملل هستند، برخی فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی مشغول افشاگری و انتشار اطلاعات مختلف درباره حقیقت و هویت سران رژیم صهیونیستی و این‌پدیده استعمار وطن‌گزین هستند.

یکی از این‌چهره‌های افشاگر، اُوِن شروزِر فعال آمریکایی حوزه رسانه است که چندی پیش در یک‌برنامه خطاب به مجری گفت اگر آزمایش DNA بگیرید، خواهید دید مردم فلسطینی با این‌سرزمین مرتبط‌تر هستند تا  اسرائیلی‌های مدعی. چون  اسرائیلی‌ها از نظر ژنتیک به اروپای شرقی برمی‌گردند و از آن‌جا به فلسطین رفته‌اند. 

این‌فعال رسانه‌ای در ادامه سخنانش گفت «نخست‌وزیرهای اسرائیل از دیروز تا امروز یک‌اسم اسرائیلی دارند و یک‌اسم واقعی!» و چندنمونه از این‌نخست‌وزیرها را نام برد. یکی از این‌اسامی، اولین‌نخست وزیر رژیم جعلی صهیونیستی «دیوید (داوید) بن‌گوریون» است که در نگاه یهودی نسبت به دیگران و تمایل به حذف افراد غیر یهودی، طمع عجیبی داشته است. نام واقعی بن‌گوریون، گِرون و متولد لهستان است. 

ماشی شِرِت (موشه شارت) دومین‌نخست‌وزیر اسرائیل بود که نام واقعی‌اش ماشی (موشه) شرتوک و متولد اوکراین است. بعد از موشه شارت، دیوید بن‌گوریون دوباره نخست‌وزیر شد و پس از او، لوی اشکول نخست‌وزیر شد. این‌سیاستمدار یهودی که به لیوای (لِوی) اشکول معروف شده، با نام واقعی لیوای اشکولانیک متولد اوکراین است. 

پس از اشکول، ایگال آلون (آلان) نخست‌وزیر موقت اسرائیل شد که نام واقعی‌اش ایگال پایکوویچ است و گفته می‌شود متولد کفر تابور در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است. پس از آلون، گلدا مئیر نخست وزیر شد که نام واقعی‌اش 

گولدی مابوویچ و متولد اوکراین است. مئیر که به‌اشتباه مایر خوانده می‌شود، به‌خاطر خدماتش به تشکیل دولت جعلی صهیونیستی، به لقب مادر رژیم صهیونیستی معروف شده است. نخست‌وزیر بعدی اسحاق رابین بود که می‌گویند متولد فلسطین اشغالی پیش از اشغال (تحت قیومیت انگلستان) بوده و پس از او مناخیم بگین با نام واقعی مازی چکسلاییگان نخست‌وزیر شد. بررسی سوابق و پیشینه مناخیم بگین هم به این‌جا انجامید که متولد اوکراین است. 

نام واقعی بنیامین نتانیاهو هم که در حال حاضر سومین‌دوره نخست‌وزیری خود در اسرائیل پشت سر می‌گذارد، بنیامین میلیکوفسکی و متولد لهستان است. 

تذکر این‌نکته تاریخی بی‌لطف نیست که فلسطین اشغالی که از تاریخی به بعد تبدیل به وطن یهودیان شد، یکی از گزینه‌های تشکیل وطن استعماری این‌گروه بود و شرق اروپا (اطراف لهستان و مناطقی از روسیه)، مناطق بالای دریای خزر و آرژانتین هم برای این‌کار به‌عنوان گزینه‌های این‌ماجرا، نامزد شده بودند که در نهایت قرعه به نام فلسطین افتاد و کشورشان اشغال شد. 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اشغال رژیم اشغالگر اشغالی اسراییل اسرائیل رژیم صهیونیستی فلسطین رژیم صهیونیستی اسرائیل استعمار یهود صهیونیسم یهودی
دالاهو ۱۱۰؛ پهپاد انتحاری یا جتِ جنگنده بدون سرنشین؟!/ سورپرایز پهپادی جدید ایران رو شد
یاری: عده‌ای برای حسن یزدانی دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند/ سیاست کثیفی می‌خواست باخت سوریان و رضا یزدانی را نشان دهد!
بانک‌های ناتراز و میدان آزادگان؛ قمار بزرگ با پول سپرده‌گذاران/ناترازی تاریخی؛ اعدادی که دیگر پنهان نمی‌شوند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نتانیاهو: با سوریه به تفاهم نرسیده‌ایم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲۰
حافظ اصفانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
7
9
پاسخ
نام واقعی نتانیابو ؛ ....... است
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۱۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
نتانیابو میکوفسکی اصل و تبارش در واقع به یابوهای لهستانی برمی گردد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
خداراشکر که با دانستن این مطلب،کل مشکلاتم حل شد!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
12
8
پاسخ
حالا اگه این چیزا رو رائفی‌پور گفته بود با طعنه تیتر میزدین توهم توطئه رائفی‌پور سوپر انقلابی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
چندبار تا حالا همین کارو کرده. من راعفی رو کامل قبول ندارم ولی کلی از حرفاش چیز یاد گرفتم که درست بوده شاید بیس سی درصد حرفاش اشتباه بوده ولی خیلی حرفای مفیدی اولین بار در رسانه های ایران مطرح کرد خدا خیرش بده در کنارش ایراداتی هم داره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
خوبه اینو نشنیده بوده از فردا شروع می کنه بگه خودم کشف کردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
2
6
پاسخ
در واقع یهودیان حریدی که با اسراییل مشکل دارند و فلسطی ها ساکن بودن یهودیان خزری از لهستان و اوکراین و روسیه اینجا را اشغال کردن و در اراضی اشغالی قدرت هم دست همین هاست. حریدی ها میگن ما حاضریم زیر پرچم فلسطین زندگی کنیم. حریدی ها یهودیان اصلی هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
15
12
پاسخ
صهیونیسم یک قوم شیطان پرستی هستش که از یهودی ها افراطی تشکیل شده حتی خیلی هاشون یهودی هم نیستن فقط چون اوباش بودن وارد این سرزمین شدن الکی میگن یهودی بودیم
پیمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
6
10
پاسخ
درود به شرف این جوان محقق و آزادی خواه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
2
6
پاسخ
دیر فهمیدی
البته یکم
ناشناس
|
Germany
|
۱۵:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
6
4
پاسخ
خب این چپ بی دین است حتی وجود حضرت ابراهیم ع و حضرت موسی ع و حضرت یعقوب ع را انکار می کند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
از کمپ مجاهدین تو اروپا پیام می دی؟
ناشناس
|
Germany
|
۱۶:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
8
8
پاسخ
جهت اطلاع بنیامین نتانیاهو متولد لهستان نیست و در تل آویو به دنیا آمده. مادرش هم متولد مُتَصَرِّفهٔ قدس شریف در زمانی که آن سرزمین بخشی از امپراطوری عثمانی بود به دنیا آمده ولی پدرش متولد لهستان بوده.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
کل دنیا میگن لهستانیه تو چی میگی
ناشناس
| Canada |
۱۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
و ما باید اطلاعات سجلی صهیونیست ها را باور کنیم؟ کسانی را که دروغ و حقه و نیرنگ بخش ذاتی و طبیعی فرهنگ شرور اونهاست؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
به هر حال اصلیتش لهستانیه و نام خانوادگی اصلیش هم میلکوفسکی این که تغییر نمیکنه
داود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
2
5
پاسخ
به نظرم کشور اتیوپی هم جزو گزینه های این آواره ها بود .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
5
6
پاسخ
چه اطلاعات خوبی
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
طرز تهیه کته مرغ عراقی
اتوبوس و مترو برای بانوان پایتخت رایگان شد
افشای رابطه جنیفر لوپز با همسر سابق نیکول کیدمن
عکس: روح زمستان در زنجان دمیده شد!
نجات مغز با این میوه ها بعد از سکته
مالیات بر سوداگری؛ سد معاملات سفته بازانه کوتاه مدت است / مالیات تنظیمی نقدینگی را به تولید می‌کشاند
فرافکنی وزارت صمت درباره خام فروشی/ چوب حراج بر منابع ملی با توجیه کم عیاری؟
چگونه طراحان بازسازی ورزشگاه آزادی زمین‌گیر شدند؟/ بحران تمام‌ عیار؛ عبور تیم‌ها از «خانه به دوشی» به «بی‌خانمانی»
کشف حلقه‌ طلای عروسی مربوط به دوران روم باستان
بانوان شاغل در ادارات این استان چهارشنبه دورکار شدند
عکس: کودکی که با قلب اهدا شده فرزند سقاب اصفهانی جان دوباره یافت
یگان‌های سپاه با «دکترین بهمن» سازماندهی شدند/وقتی قوات لبنانی از تهدید متوسلیان ترسیدند
کودک ۵ ساله خانواده سانحه دیده در جاده را نجات داد
جنگنده های آمریکایی وارد آسمان ونزوئلا شدند
آیت الله جوادی آملی: هیچ‌کس حق ذلیل‌کردن کشور را ندارد
اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست
نوحه انگلیسی حاج محمود کریمی برای جورج فلوید
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
هاشمی به خاتمی گفت در ظاهر حرف رهبری را بپذیر و کار خودت را بکن!
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده
لحظه اصابت موشک اسرائیل به لانچر موشک ایران
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
کتاب درسی مدارس استرالیا درباره عبرت از داستان ایران/ منظور رئیس دانشگاه شریف این درس بود +تصویر
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
ویدیوی جنجالی که از چهره واقعی بشار اسد فاش شد
هشدار ظریف به تل‌آویو
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۸ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۲ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۳ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۷۷ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۲ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005ds1
tabnak.ir/005ds1