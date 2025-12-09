انتصاب مشاور ممدانی جنجال ساز شد!

«زهران ممدانی» شهردار منتخب نیویورک یک رپر را که در گذشته به جرم سرقت مسلحانه از رانندگان تاکسی محکوم شده بود، به مشاورت کیفری خود منصوب کرد.

به گزارش تابناک به نقل از دیلی تلگراف، ممدانی یک رپر کنشگر را که به جرم سرقت مسلحانه از رانندگان تاکسی یک دوره محکومیت هفت ساله را گذرانده بود، به عنوان مشاور در نظام قضایی کیفری منصوب کرد.

مایسون لینن (Mysonne Linen)، ۴۹ساله، که به جرم سرقت از ۲ راننده تاکسی به زندان افتاده بود، به عنوان عضوی از تیم انتقالی شهردار منتخب نیویورک به عضویت کمیته نظام قضایی کیفری منصوب شد.

لینن که به "ژنرال" معروف است، ارتکاب جرایم فوق را انکار کرده است. اما طبق گزارش نیویورک دیلی‌نیوز، لینن در سال ۱۹۹۹ به دلیل عضویت در گروهی که از ۲ راننده تاکسی در برانکس سرقت کرده بودند، محکوم شد.

محکومیت او اندکی پیش از انتشار نخستین آلبومش رخ داد.

وی هفت سال را در زندان ایالتی گذراند و پس از آزادی به یک کنشگر برجسته تبدیل شد.

لینن در کنار فعالیت‌هایش، ۲ کتاب با عنوان‌های «من حقوق خود را می‌دانم» و «پرورش پادشاهان: ۱۰ اصل مردانگی» برای کودکان نوشته است.

ممدانی سیاستمدار ۳۴ ساله و نامزد مسلمان سوسیالیست دموکرات با کسب بیش از ۵۰ درصد آرا، پیروز انتخابات اخیر شهرداری کلان‌شهر نیویورک شده است.

وی یکم ژانویه ۲۰۲۶ و پس از ادای سوگند به صورت رسمی زمام امور شهر نیویورک را بر عهده خواهد گرفت.