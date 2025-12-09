میلی صفحه خبر لوگو بالا
هشدار نارنجی بارش برف و باران در ۲۰ استان

سازمان هواشناسی از تداوم بارش‌ها در ۲۰ استان طی امروز خبر داد و اعلام کرد: طی روز‌های آینده فعالیت سامانه بارشی به جنوب، مرکز و ارتفاعات البرز گسترش می‌یابد.
کد خبر: ۱۳۴۴۸۹۹
| |
4177 بازدید
|
۳
هشدار نارنجی بارش برف و باران در ۲۰ استان

به گزارش تابناک؛ بررسی نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری سازمان هواشناسی نشان می‌دهد امروز ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان غرب مازندران، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، همدان، غرب و جنوب مرکزی، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و ارتفاعات غرب و جنوب اصفهان، بارش باران ادامه دارد.

فردا چهارشنبه علاوه بر مناطق ذکرشده گستره بارش به دامنه‌ها و ارتفاعات البرز مرکزی، بوشهر و شمال فارس نیز خواهد رسید. بارش در نوار غربی و ارتفاعات زاگرس شدت بیشتری دارد و در برخی ساعات همراه با رعدوبرق، وزش باد شدید و در مناطق کوهستانی و سردسیر به‌صورت برف پیش‌بینی می‌شود.

روز پنجشنبه به‌طور قابل ملاحظه‌ای از میزان بارش در غرب و شمال‌غرب کاسته می‌شود و در این مناطق بارش پراکنده خواهیم داشت؛ اما در جنوب‌غرب، جنوب، ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس، دامنه‌های جنوبی البرز، سواحل دریای خزر، شمال شرق و مناطق مرکزی، و همچنین جمعه در سواحل خزر، شمال‌شرق و بخش‌هایی از جنوب و جنوب‌غرب کشور، بارش ادامه دارد.

شنبه هفته آینده در غرب، دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی، جنوب‌غرب، جنوب، مرکز، شرق و شمال‌شرق کشور بارش باران گاهی همراه با وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود، همچنین طی روز‌های سه‌شنبه تا پنج‌شنبه دریای خزر و خلیج فارس مواج و متلاطم خواهد بود.

بر اساس هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی فعالیت سامانه بارشی امروز در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، ارتفاعات غرب مازندران، خوزستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، غرب و جنوب اصفهان، همدان، زنجان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران و قم ادامه می‌یابد.

چهارشنبه نیز گیلان، مازندران، غرب گلستان، البرز، قم، تهران، بوشهر، شمال فارس، ارتفاعات سمنان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، قزوین، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی و غرب اصفهان تحت تأثیر این سامانه خواهند بود.

