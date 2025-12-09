به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ کامران رومیانی دادستان عمومی و انقلاب گتوند در استان خوزستان گفت: خانواده مردی که شامگاه ۹ آذر امسال بر اثر اصابت گلوله زخمی شد، گفتند مضروب پیش از انتقال به بیمارستان طی تماس تلفنی گفته به دادم برسید، مرا کشتند.

وی افزود: خانواده‌ این مرد مدعی بودند ۲ فرد نقابدار به‌سمت وی تیراندازی کرده‌اند، اما بررسی‌ صحنه نشان داد لکه خون محدودی در محل وجود دارد که با ادعای وقوع تیراندازی مطابقت ندارد. جابه‌جایی مضروب و تغییر موقعیت خودرو نیز حاکی از دستکاری صحنه بود.

دادستان گتوند خاطرنشان کرد: فرد مصدوم ۱۵ آذر امسال فوت کرد. با همکاری سربازان گمنام امام زمان(عج) در وزارت اطلاعات و انجام تحقیقات اطلاعاتی و جرم‌شناسانه مشخص شد برخی افراد با هدف تحریف واقعیت و ایجاد گمراهی در روند قضایی اقدام به صحنه‌سازی و تغییر ماهیت واقعه خودزنی به‌ عنوان قتل عمد به‌ منظور دریافت دیه از بیت‌المال‌ کرده‌اند که در ادامه دستگیر شدند و سلاح مورد استفاده نیز کشف و تحویل مقامات قضایی شد.