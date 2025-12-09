در بازار امروز قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا رشد را تجربه کرد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

به گزارش تابناک؛ امروز دلار مبادله ای با رشد ۰.۰۸ درصدی به ۷۳,۱۵۰ (هفتاد و سه هزار و یکصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۷۳,۱۵۰ ۶۵ ۰.۰۸ 10:40 ۷۳,۰۸۵ -۳۰۶.۰۰ -۰.۴۲ روز قبل ۷۳,۳۹۱ -۴۶۱.۰۰ -۰.۶۳ ۲ روز پیش

آخرین نرخ یورو مبادله ای

امروز یورو مبادله ای با رشد ۰.۱ درصدی به ۸۵,۰۳۶ (هشتاد و پنج هزار و سی و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۸۵,۰۳۶ ۹۲ ۰.۱ 10:40 ۸۴,۹۴۴ -۵۰۱.۰۰ -۰.۵۹ روز قبل ۸۵,۴۴۵ -۶۶۴.۰۰ -۰.۷۸ ۲ روز پیش

قیمت درهم امارات مبادله ای امروز

امروز درهم امارات مبادله ای با رشد ۰.۱۹ درصدی به ۱۹,۹۱۸ (نوزده هزار و نهصد و هجده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات مبادله ای قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۹,۹۱۸ ۳۹ ۰.۱۹ 10:40 ۱۹,۸۷۹ -۱۰۵.۰۰ -۰.۵۳ روز قبل ۱۹,۹۸۴ -۱۲۵.۰۰ -۰.۶۳ ۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

امروز پوند با رشد ۰.۵۳ درصدی به ۱۶۸,۷۵۰ (یکصد و شصت و هشت هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۶۸,۷۵۰ ۹۰۰ ۰.۵۳ 11:00 ۱۶۷,۸۵۰ ۲,۰۵۰ ۱.۲۲ روز قبل ۱۶۵,۸۰۰ ۱,۵۵۰ ۰.۹۳ ۲ روز پیش

آخرین نرخ لیر ترکیه

امروز لیر ترکیه با رشد ۰.۵ درصدی به ۲,۹۷۵ (دو هزار و نهصد و هفتاد و پنج ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا امروز

امروز دلار کانادا با رشد ۱.۶۲ درصدی به ۹۱,۵۴۰ (نود و یک هزار و پانصد و چهل ) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

امروز دلار استرالیا با رشد ۱.۸۲ درصدی به ۸۴,۲۴۰ (هشتاد و چهار هزار و دویست و چهل ) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

دینار عراق امروز با افزایش ۰.۴۶ درصدی، از ۹,۶۲۰ (نه هزار و ششصد و بیست ) تومان به ۹,۶۶۵ (نه هزار و ششصد و شصت و پنج ) تومان رسید.