در بازار امروز قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا رشد را تجربه کرد.
به گزارش تابناک؛ امروز دلار مبادله ای با رشد ۰.۰۸ درصدی به ۷۳,۱۵۰ (هفتاد و سه هزار و یکصد و پنجاه ) تومان رسید.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۷۳,۱۵۰
|۶۵
|۰.۰۸
|10:40
|۷۳,۰۸۵
|-۳۰۶.۰۰
|-۰.۴۲
|روز قبل
|۷۳,۳۹۱
|-۴۶۱.۰۰
|-۰.۶۳
|۲ روز پیش
امروز یورو مبادله ای با رشد ۰.۱ درصدی به ۸۵,۰۳۶ (هشتاد و پنج هزار و سی و شش ) تومان رسید.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۸۵,۰۳۶
|۹۲
|۰.۱
|10:40
|۸۴,۹۴۴
|-۵۰۱.۰۰
|-۰.۵۹
|روز قبل
|۸۵,۴۴۵
|-۶۶۴.۰۰
|-۰.۷۸
|۲ روز پیش
امروز درهم امارات مبادله ای با رشد ۰.۱۹ درصدی به ۱۹,۹۱۸ (نوزده هزار و نهصد و هجده ) تومان رسید.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات مبادله ای
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۹,۹۱۸
|۳۹
|۰.۱۹
|10:40
|۱۹,۸۷۹
|-۱۰۵.۰۰
|-۰.۵۳
|روز قبل
|۱۹,۹۸۴
|-۱۲۵.۰۰
|-۰.۶۳
|۲ روز پیش
امروز پوند با رشد ۰.۵۳ درصدی به ۱۶۸,۷۵۰ (یکصد و شصت و هشت هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۶۸,۷۵۰
|۹۰۰
|۰.۵۳
|11:00
|۱۶۷,۸۵۰
|۲,۰۵۰
|۱.۲۲
|روز قبل
|۱۶۵,۸۰۰
|۱,۵۵۰
|۰.۹۳
|۲ روز پیش
امروز لیر ترکیه با رشد ۰.۵ درصدی به ۲,۹۷۵ (دو هزار و نهصد و هفتاد و پنج ) تومان رسید.
امروز دلار کانادا با رشد ۱.۶۲ درصدی به ۹۱,۵۴۰ (نود و یک هزار و پانصد و چهل ) تومان رسید.
امروز دلار استرالیا با رشد ۱.۸۲ درصدی به ۸۴,۲۴۰ (هشتاد و چهار هزار و دویست و چهل ) تومان رسید.
دینار عراق امروز با افزایش ۰.۴۶ درصدی، از ۹,۶۲۰ (نه هزار و ششصد و بیست ) تومان به ۹,۶۶۵ (نه هزار و ششصد و شصت و پنج ) تومان رسید.