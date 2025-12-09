میلی صفحه خبر لوگو بالا
سیم‌کارت سفید، باید به مردم گزارش شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی نامه‌ای به دبیر شورای عالی فضای مجازی خواستار ارائه گزارش سیم کارت‌های سفید به مردم شد.
کد خبر: ۱۳۴۴۸۷۶
| |
794 بازدید
|
۷
سیم‌کارت سفید، باید به مردم گزارش شود

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز گذشته طی نامه‌ای به محمد امین آقامیری رئیس مرکز ملی فضای مجازی از او خواسته است که سیم کارت‌های موسوم به سفید را بررسی کنند و گزارش آن را برای عموم منتشر کنند.

متن نامه به شرح زیر است:

سلام علیکم

جناب آقای دکتر آقامیری

دبیر محترم شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی

با عنایت به محوریت آن شورا در سیاستگذاری‌های کلان فضای مجازی کشور و با توجه به دستور صریح رئیس جمهور محترم در خصوص دسترسی‌های موسوم به سیم کارت سفید که معلول سیاست‌های مسدودسازی در سال‌های گذشته بوده و نزد افکار عمومی بازتاب منفی داشته شایسته است دستور فرمائید موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گرفته و گزارش آن به استحضار مردم شریف ایران رسانده شود.

به گزارش مهر، مسعود پزشکیان ۱۶ آذر ماه در خصوص سیم کارت‌های سفید که چندی پیش مورد اعتراض کاربران قرار گرفته بود، گفت: بدترین کاری که الان در این مملکت گرفتار آن هستیم همین فیلترینگ است. دستور دادم سیمکارت‌های سفید، سیاه شود.

 

سیم کارت سفید خط سفید وزیر ارتباطات فناوری فیلترینگ فضای مجازی خبر فوری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
1
25
پاسخ
اگه خود برنامه x نمی‌گفت هیچی معلوم نمیشد،،حالا می‌خوان گذارش بدن،،خنده تلخ؟!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
15
پاسخ
نویسنده و گیرنده سیم کارت سفید ندارند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
1
9
پاسخ
پزشکیان اومد بود فیلتر یوتیوب رو برداره نه اینکه سفید هارو هم فیلتر کنه
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
1
14
پاسخ
گزارش شود که چه شود ؟ چه دردی از ملت دوا می کنه . آب از سر گذشته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
1
8
پاسخ
حقوق مسولان میزان طلا و ارز و قانون اموال از کجا اوردی و میزان حقوق پزشکیان هم باید به اطلاع عموم مردم برسه. چون یکسال کاری نکرده دوست دارم ببینم بابت این کار نکردنها چقد حقوق گرفته. و چقد ارز و طلا داره که صداش از گرانی ها درنمیاد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
1
12
پاسخ
دیگه دیر شده خودمون گزارشات رو گرفتیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
7
پاسخ
فقط سیم کارت سفید نیست
