دانشجوی فیلم وایرال شده مراسم روپوش سفید کیست؟/ حجاب «مساله» نیست+تصاویر

در اواخر هفته گذشته فیلمی در فضای مجازی به یک‌باره وایرال شد؛ فیلمی از برگزاری مراسم روپوش سفید در یک دانشگاه خارجی و با حضور یک دانشجوی ایرانی.
کد خبر: ۱۳۴۴۸۶۵
| |
7479 بازدید
|
۴۷

دانشجوی فیلم وایرال شده مراسم روپوش سفید کیست؟/ حجاب «مساله» نیست+تصاویر

در دانشگاهی در قبرس، مراسم سنتی "روپوش سفید" برای دانشجویان دندانپزشکی در حال برگزاری بود. سالن پر از خانواده‌ها، اساتید و دانشجویانی بود که ورود به دنیای پزشکی را جشن می گرفتند. روی سن، قرار بود یکی از استادان خانم، روپوش را به دانشجوها اهدا کند. یکی از دانشجویان ایرانی بود.
 به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، نوبت که به "امیرعلی بهبودی" دانشجوی ایرانی رسید، صحنه‌ای رقم خورد که دوربین یک همراه ثبت کرد و نگاههای بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی به خود جلب کرد.
امیر علی بهبودی، پسر ارومیه ای به جای دست دادن متداول، کمی فاصله گرفت، سرش را به نشانه احترام فرود آورد و از استاد تشکر کرد. او سپس در همان سالن یک سلام نظامی هم تقدیم کرد. 
درباره این اتفاق، تابناک با امیرعلی بهبودی متولد ۲۴ اسفند ۱۳۷۳ و دانشجوی دندانپزشکی در دانشگاه kstu کشور قبرس، گفتگویی انجام داده است.امیر علی از حفظ حرمت استاد ضمن رعایت آداب اسلامی سخن گفت و این که این موضوع برای او اهمیت داشته است. او گفت که متعلق به خانواده ای مذهبی است و رعایت آداب، برایش خیلی مهم است. «در آن لحظه واقعا نمیدانستم که یک استاد خانوم روی سن خواهد آمد. اما وقتی دیدم استاد، خانم هستند سعی کردم با رعایت ادب و اصول مذهبی، حرمت ایشان را هم نگه دارم». درباره سلام نظامی در محیط دانشگاه نیز می‌گوید: «آن سلام، نشانه عرق ملی من و احترام قلبی‌ام به نیروهای مسلح زحمتکشی بود که برای امنیت این مملکت از جان می‌گذرند.»
 واکنش های متفاوت داخلی ها و خارجی ها
اولین بازخوردها از نزدیک‌ترین فاصله آغاز شد؛از محیط دانشگاه. امیرعلی از ناراحتی هم کلاسی هایش که از کشورهای دیگر بودند سخن گفت. او می‌گوید: «واکنش دوستان و هم‌کلاسی‌ها برایم عجیب بود. بسیاری نمی‌فهمیدند چرا رسم معمول را انجام ندادم. می‌گفتند: "فقط کافی بود دست بدهی، چرا این‌کار را کردی؟"».
دانشجوی فیلم وایرال شده مراسم روپوش سفید کیست؟/ حجاب، مساله ما نیست!
 اما این سوی مرز، در فضای بی‌مرز مجازی در داخل ایران، موجی از احساسات ایرانیان را درنوردید. او تعریف می‌کند: «خدا را شکر، بازخورد ایرانی‌ها شگفت‌انگیز بود. از هر قشر و هر سبکی، حمایت کردند. انگار همه فقط یک چیز را فهمیدند: عشق به ایران. آن انرژی مثبت و کامنت‌های پرشور هم‌میهنان، بال پروازم شد.»او می گوید:« فرقی نمی‌کند قشر مذهبی باشد یا غیرمذهبی، همه حمایت کردند؛ چون حرکت، حرکت ملی بود. من فهمیدم که همه ملت ایران را دوست دارند؛ چه کم‌حجاب باشد، چه بچه‌های مذهبی. همه دوست دارند. کاملاً باز می‌گویم، بازخورد خوب و مثبت بود و همه واقعاً تشکر کردند و خیلی هم راضی بودند. کشور برای همه مهم بود و کسی نبود که بگوید برایمان مهم نیست یا چرا این حرکت را انجام دادی.»
اما آنچه برایش غیرمنتظره و به یادماندنی بود، تماس تلفنی بود که از ایران دریافت کرد. «هرگز فکر نمی‌کردم یکی از سران قوای کشور، فیلم مرا ببیند و قدردان باشد. از سوی  آقای قالیباف پیام تقدیر آمد و این برای من، یک دلگرمی تاریخی بود.» او تاکید دارد که حتما سلام و تقدیرش به رئیس مجلس برسد.
دانشگاه و اسرائیلی ها
وی به محیط بین‌المللی دانشگاه خود اشاره کرد و گفت: «در دانشگاه ما، اساتیدی از روسیه، ترکیه و اروپا داریم. چون نزدیکی ما شهر گیرنه است، بیشترشان اسرائیلی هستند. اسرائیلی‌ها در این جنگ ۱۲ روزه، آمده‌اند و بیشتر زمین‌های شهر گیرنه را خریده‌اند. همچنین دانشجوهایی از یمن، فلسطین، اروپا، خود ترکیه، ایران و سایر نقاط دنیا داریم. همیشه این دانشجوها می‌گویند: "ما ایرانی هستیم!" وقتی خبر موشک‌باران اسرائیل می‌آید، با دست علامت موشک را نشان می‌دهند و می‌گویند: "شما ایرانی هستید؟ زدید!" ما می‌گوییم: "آره، ما زدیم."»
 حجاب را مساله نمیدانم
امیرعلی در واقع معیشت و اقتصاد را مساله کشور می‌داند نه حجاب را. او درباره مسائلی همچون حجاب و عفاف می‌گوید: «به نظر من، اصلاً [کم‌حجابی] مشکل نیست. همان دختر کم‌حجاب دختر همین جامعه است. خود شهید قاسم سلیمانی می‌فرماید: "همان دختر کم‌حجاب، دختر من و شماست." آیا می‌شود با آن دختر دشمنی کرد و گفت که او عضو این خانواده و جامعه نیست؟ مگر می‌شود در یک خانواده، اگر یکی از بچه‌ها خطایی کند، پدر بگوید دیگر تو را به فرزندی قبول ندارم؟ 
وی ادامه می دهد: متاسفانه نظر من این است که ما داریم از موضوعات کوچک، مشکلات بزرگتری به وجود می‌آوریم و بعد می‌خواهیم دوباره آن را حل کنیم. الان مشکل ما سر حجاب نیست. ملت مشکل معیشتی و اقتصاد دارند. حالا بعضی از افراد کم‌حجاب از روی لج و لجبازی، حجاب را کنسل می‌کنند یا نادیده می‌گیرند و رو در روی دولت و نظام می‌ایستند. ولی در کل، حرف من این است که این افراد، کشورشان، مملکتشان و ایرانشان را دوست دارند.»او معتقد است نباید اجازه داد اختلاف‌های کوچک، ما را از عشق بزرگ به ایران غافل کند.
دانشجوی فیلم وایرال شده مراسم روپوش سفید کیست؟/ حجاب «مساله» نیست+تصاویر
یک مسیر قطعی به سوی خانه
 برای این دانشجوی دندانپزشکی، مسیر آینده کاملاً روشن است. او با قاطعیت می‌گوید: «برنامه من صددرصد بازگشت به ایران است. یا انتقالی می‌گیرم و همین‌جا ادامه می‌دهم، یا پس از فارغ‌التحصیلی برمی‌گردم.  هیچ مهاجرتی در کار نیست. من فقط در ایران و برای ایران خدمت خواهم کرد، ولا غیر.»
جوانان، کلید حل مشکلات
امیرعلی با خوش‌بینی به آینده می‌نگرد و معتقد است: «مشکلات کشور با همدلی و حضور جوانان و نخبگان، قابل حل است. مسئولان باید در کنار مردم و با نگاهی از جنس خودشان باشند. ما ملتی هستیم که در سخت‌ترین شرایط هم پای وطن ایستاده‌ایم. امروز هم با همدلی می‌توان بر چالش‌ها غلبه کرد.»
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
80
54
پاسخ
درود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
هر گرم کلای ۱۸ عیار ۱۲ و هفتصد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
واقعا چه چیزهای بی ارزشی برای شما ارزش هست
حالا دنبال همین رو بگیرید ببینید به کجا وصله
تحصیل پزشکی و دندانپزشکی خارج از کشور در توان هر کسی نیست
ناشناس
|
Oman
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
13
72
پاسخ
سکوت و خیره به افق....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
24
99
پاسخ
باباش چکاره است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
اگر کاره ای بود تو کشور قبرس برای تحصیل نبود. خیالت جم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
وای وای چه سوال هوشمندانه ای
بابای شما چکارست اینقدر باهوشی؟
زارعی زناسوج
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
گیرم پدر تو بود فاضل /از فضل پدر تو را چه حاصل
a
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
2
68
پاسخ
ایشون قراره برگرده ایران
a
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
10
62
پاسخ
چرا قبرس خونده؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
به تو چه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
جایی دیگه راهش ندادن
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
25
127
پاسخ
راه را خوب پیدا کرده است آینده خودش را تضمین کرد معاون وزیری و پست بالایی روی شاخ اش است مسوولین عاشق همچین آدمهایی هستند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
تو حالت خوش نيست . برو قرصاتو بخور .
ناشناس
| Austria |
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
اتفاقا درست زده به خال دقیقا داستان همین است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
فکر کن یه حرکت به این سادگی و بی اهمیت اینطور وایرال بشه!
هیچ بعید نیست ک انتشار پست هم کار خودش باشه
امیدوارم این خبر ریپورتاژ نباشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
ناشناس ۱۳:۳۲
من ده ها جانباز را میشناسم که بعلت اندکی اعتراض به .
وضعیت موجود کنار گذاشته شدند
متأسفانه این حرکت بسیار ساده باعث به وجد آمدن عده‌ای می‌شود که دنبال افرادی هستند که فقط به ظاهر نگاه می‌کنند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
اتفاقا برعکس
هنوز نفهمیدیم چخبره متاسفانه...فقط حرفای هیجانی الکی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
18
92
پاسخ
اخوی پول شهریه دانشگاه ته کشیده و میخوای برگردی و مطمئنا اینجا قبول نمی شدی
بعد انشاالله که دست ندادن به خاطر اعتقاد بوده باشه
چرا دوستان دانشگاه ناراحت شدند مگر اولین بار بود که به خانمها دست نمیدادی
اگه اولین بار نبوده که می‌دانستند و نباید جا می‌خوردند و ناراحت میشدن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
دمت گرم خیلی زرنگ و باذکاوتی
مواظب خودت باش حیف و میل نشی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
16
55
پاسخ
باریکلا به مسؤلین اونجا که به عقاید همه احترام می‌گذارند و تلاش نمی کنن همه رو مثل خودشون کنن
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
19
87
پاسخ
اين كارا ديگه دورش تموم شده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
22
88
پاسخ
موضوع بی ارزشی است. ولی برای آینده اش خوبه
