اعلام جرم علیه فعال محیط زیست

اسماعیل کهرم گفته بود: «هر موشکی که ساخته می‌شود ۲ میلیون دلار هزینه دارد و اگر سلامت مردم برای مسئولان مهم باشد، با پول ۱۰ موشک می‌توان مازوت‌ها را استاندارد کرد.»

قوه قضائیه علیه اسماعیل کهرم، بوم‌شناس و فعال محیط زیست، به دلیل سخنان وی، اعلام جرم کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ در پی انتشار برخی اخبار خلاف واقع در فضای مجازی، علیه مشاور سابق رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست [اسماعیل کهرم] و مدیرمسئول یک پایگاه خبری [جماران] که اقدام به انتشار این خبر کرده بود، اعلام جرم شد.

فارس نیز در این رابطه نوشت: اخیراً «اسماعیل کهرم»، مشاور سابق رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در دولت یازدهم در گفت‌وگو با پایگاه خبری جماران ادعا کرده بود که «هر موشکی که ساخته می‌شود ۲ میلیون دلار هزینه دارد و اگر سلامت مردم برای مسئولان مهم باشد، با پول ۱۰ موشک می‌توان مازوت‌ها را استاندارد کرد.»