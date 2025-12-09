میلی صفحه خبر لوگو بالا
سوال و استیضاح از دولت، اصلاح شد

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نماینده اسفراین در مجلس درمورد روند طرح سوالات نمانیدگان در صحن علنی گفت: کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی باید موضوع طرح سوال و استیضاح از وزرا را اصلاح کرده و برای تصویب به صحن ارسال نماید.
سوال و استیضاح از دولت، اصلاح شد

 

هادی قوامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه(۱۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان طرح سوال حامد یزدیان نماینده اصفهان از عباس علی آبادی وزیر نیرو در اخطاری بر اساس اصل ۸۸ و۸۹ قانون اساسی،گفت: وقتی سوالی در کمیسیون مطرح می‌شود و کمیسیون قانع نمی‌شود، صحن مجلس باید در این باره تصمیم گیری کند. اگر قرار بود بر اساس شرط و شروط قانع شوید در کمیسیون همین اقدام را انجام می‌دادید تا با طرح در صحن علنی وقت با ارزش مجلس گرفته نشود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اعتراض به این شیوه طرح سوال از وزرا، افزود: در این نشست نکته‌ای گفته نشد که نماینده محترم اصفهان قانع شوند و همین اقدام را می‌توانستند در کمیسیون از وزیر نیرو پیگیری کنید. چرا که با این روش وقت مجلس که متعلق به همه ملت ایران است، را می‌گیرید.

قوامی تاکید کرد: همین اقدامات را انجام می‌دهید که ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم اجرا نمی‌شود و محیط زیست با این شرایط گرفتار شده است، تا با سدسازی های به دلیل، بی آبی در بالادست رودخانه انجام شود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: این روش سبب از بین رفتن جمعیت ۲ درصدی عشایر کشور می‌شود در حالی که ۲۵ درصد پروتئین کشور را عشایر تامین می‌کنند.

قوامی تاکید کرد: این روش نادرست و بساط کج روی‌ها باید جمع شود و مجلس باید اقدامات نظارتی خود را به درستی در پی بگیرد.

محمدباقرقالیباف در پاسخ به این اخطار، آن را وارد دانست و گفت: این موضوع در هیات رئیسه بحث شده است. از طرفی در مورد استیضاح آیین نامه آن اصلاح شده است. چرا که پیش از این اشکال در استیضاح وجود داشت و وقتی استیضاح اعلام وصول می‌شد، حتی اگر ۱۰ نفر از امضاء کنندگان استیضاح، امضاء خود را پس گرفته باشند و استیضاح امضاء نداشته باشد، موضوع استیضاح روند خود را طی می‌کند و صحن در این باره تصمیم گیری خواهد کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: از کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواستیم که اگر سوالی به صحن آمد، باید حتما به رای صحن گذاشته شود و کمیسیون آیین نامه داخلی باید این موضوع را پیگیری و تنظیم کند تا وقتی این اصلاحیه به صحن مجلس آمد، نمایندگان دو سوم رای به آن بدهند تا این اشکال رفع شود.

 

میلی صفحه خبر موبایل
دالاهو ۱۱۰؛ پهپاد انتحاری یا جتِ جنگنده بدون سرنشین؟!/ سورپرایز پهپادی جدید ایران رو شد
یاری: عده‌ای برای حسن یزدانی دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند/ سیاست کثیفی می‌خواست باخت سوریان و رضا یزدانی را نشان دهد!
بانک‌های ناتراز و میدان آزادگان؛ قمار بزرگ با پول سپرده‌گذاران/ناترازی تاریخی؛ اعدادی که دیگر پنهان نمی‌شوند
حق با آقای نماینده اگر نماینده از پاسخ وزیر قانع نمیشود سوال باید برود به کمیسیون.نه اینکه که آقای وزیر با صغری کبری چیدن پاسخ سوال رفع و رجوع کنه یا به اصطلاح سنبل کنه.
