میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دوران دانشجویی سه چهره کلیدی ایران

به بهانه روز دانشجو تصاویری از دوران دانشجویی شخصیت‌های سیاسی و نظامی که امروز برای مردم شناخته شده هستند از نظر می‌گذرد.
کد خبر: ۱۳۴۴۸۵۳
| |
3545 بازدید
|
۱

دوران دانشجویی سه چهره کلیدی ایران

به گزارش تابناک؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی با انتشار عکس هایی از دوران دانشجویی چند تن از شخصیت های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی و نیز دکتر علی شریعتی نوشت: دوران دانشجویی یکی از خاطره‌انگیزترین ایام زندگی است. تلخی‌ها و شیرینی‌های این دوره در شکل‌گیری شخصیت افراد نقش بسزایی دارد. 

به بهانه روز دانشجو تصاویری از دوران دانشجویی شخصیت‌های سیاسی نظامی که امروز برای مردم شناخته شده هستند از نظر می‌گذرد.

دوران دانشجویی سه چهره کلیدی ایران

علی شریعتی در دوران دانشجویی (نفر دوم سمت چپ ردیف بالا)

دوران دانشجویی سه چهره کلیدی ایران

محمد رضا عارف دوران دانشجویی در آمریکا

دوران دانشجویی سه چهره کلیدی ایران

مسعود پزشکیان در دوران دانشجویی در جبهه (ایستاده ردیف بالا سمت چپ نفر اول)

دوران دانشجویی سه چهره کلیدی ایران

علی شریعتی (نفر اول از سمت راست) در قایقی با دوستان دانشجو احتمالا خوزستان

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان سلفی دوران دانشجویی عارف علی شریعتی
دالاهو ۱۱۰؛ پهپاد انتحاری یا جتِ جنگنده بدون سرنشین؟!/ سورپرایز پهپادی جدید ایران رو شد
یاری: عده‌ای برای حسن یزدانی دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند/ سیاست کثیفی می‌خواست باخت سوریان و رضا یزدانی را نشان دهد!
بانک‌های ناتراز و میدان آزادگان؛ قمار بزرگ با پول سپرده‌گذاران/ناترازی تاریخی؛ اعدادی که دیگر پنهان نمی‌شوند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مبلغ سلفی راه رفتن روی قرآن‌ را جایز می‌داند!
یادداشت پزشکیان برای عارف
موفقیت مذاکرات بانکی در یکی از کشورهای همسایه
شرط پیروزی در انتخابات مجلس از نگاه عارف
عکس: داریوش ارجمند در کنار دکتر علی شریعتی/۱۳۵۰
حمله داماد حسن روحانی به معاون پزشکیان+ عکس
خانه موزه دکتر علی شریعتی - تهران
عارف مأمور بررسی طرح انتقال پایتخت شد
جلال آل احمد به روایت احسان شریعتی
آیا پزشکیان با استعفای عارف موافقت خواهد کرد؟!
عارف: دولت نقد مشفقانه و منصفانه را بپذیرد
چرا کالاهای ایرانی دیگر در عراق مشتری ندارد؟
علی شریعتی متهم ردیف اول؟!
ویدیوی هجوم برای سلفی با مسعود پزشکیان
چندنفر بخاطر سلفی جان خود را از دست داده‌اند؟
سلفی با رئیس جمهور در مشهد + عکس‌
تفویض اختیار تأیید مصوبات شورای‌عالی اداری به عارف
حمله تند روزنامه اصلاح طلب به عارف
عارف: در انتخابات مجلس شرکت می‌کنم
به دکتر فحش بده، تا آزادت کنم!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
15
3
پاسخ
ای کاش عکسهای سیاه و سفید را با کمک هوش مصنوعی به صورت رنگی هم نمایش بدهبد.
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
اتوبوس و مترو برای بانوان پایتخت رایگان شد
افشای رابطه جنیفر لوپز با همسر سابق نیکول کیدمن
عکس: روح زمستان در زنجان دمیده شد!
نجات مغز با این میوه ها بعد از سکته
مالیات بر سوداگری؛ سد معاملات سفته بازانه کوتاه مدت است / مالیات تنظیمی نقدینگی را به تولید می‌کشاند
فرافکنی وزارت صمت درباره خام فروشی/ چوب حراج بر منابع ملی با توجیه کم عیاری؟
چگونه طراحان بازسازی ورزشگاه آزادی زمین‌گیر شدند؟/ بحران تمام‌ عیار؛ عبور تیم‌ها از «خانه به دوشی» به «بی‌خانمانی»
کشف حلقه‌ طلای عروسی مربوط به دوران روم باستان
بانوان شاغل در ادارات این استان چهارشنبه دورکار شدند
عکس: کودکی که با قلب اهدا شده فرزند سقاب اصفهانی جان دوباره یافت
یگان‌های سپاه با «دکترین بهمن» سازماندهی شدند/وقتی قوات لبنانی از تهدید متوسلیان ترسیدند
کودک ۵ ساله خانواده سانحه دیده در جاده را نجات داد
جنگنده های آمریکایی وارد آسمان ونزوئلا شدند
آیت الله جوادی آملی: هیچ‌کس حق ذلیل‌کردن کشور را ندارد
فشار ترامپ به زلنسکی برای حل بحران اوکراین
اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست
نوحه انگلیسی حاج محمود کریمی برای جورج فلوید
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
هاشمی به خاتمی گفت در ظاهر حرف رهبری را بپذیر و کار خودت را بکن!
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده
لحظه اصابت موشک اسرائیل به لانچر موشک ایران
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
کتاب درسی مدارس استرالیا درباره عبرت از داستان ایران/ منظور رئیس دانشگاه شریف این درس بود +تصویر
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
ویدیوی جنجالی که از چهره واقعی بشار اسد فاش شد
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!
هشدار ظریف به تل‌آویو
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۸ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۲ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۳ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۷۷ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۲ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005drB
tabnak.ir/005drB