دوران دانشجویی سه چهره کلیدی ایران

به بهانه روز دانشجو تصاویری از دوران دانشجویی شخصیت‌های سیاسی و نظامی که امروز برای مردم شناخته شده هستند از نظر می‌گذرد.

به گزارش تابناک؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی با انتشار عکس هایی از دوران دانشجویی چند تن از شخصیت های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی و نیز دکتر علی شریعتی نوشت: دوران دانشجویی یکی از خاطره‌انگیزترین ایام زندگی است. تلخی‌ها و شیرینی‌های این دوره در شکل‌گیری شخصیت افراد نقش بسزایی دارد.

علی شریعتی در دوران دانشجویی (نفر دوم سمت چپ ردیف بالا)

محمد رضا عارف دوران دانشجویی در آمریکا

مسعود پزشکیان در دوران دانشجویی در جبهه (ایستاده ردیف بالا سمت چپ نفر اول)

علی شریعتی (نفر اول از سمت راست) در قایقی با دوستان دانشجو احتمالا خوزستان