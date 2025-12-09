میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دردسر جدید برای تیم ملی!

رییس فدراسیون فوتبال درباره دیدارهای تدارکاتی تیم ملی گفت: با پرتغال صحبت کردیم و این خیلی پیش رفته است. اسپانیا به قطر خواهد آمد و شاید با قطر و بعد با ما بازی کند.
کد خبر: ۱۳۴۴۸۳۳
| |
2367 بازدید
|
۲

دردسر جدید برای تیم ملی!

به گزارش تابناک، مهدی تاج، ریاست فدراسیون فوتبال درباره برگزاری بازی‌های تدارکاتی برای تیم ملی فوتبال پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: برای فروردین و خرداد باید دیدار تدارکاتی فراهم می‌کردیم. در خرداد به دنبال این بودیم که بازی‌های مشابهی را با اروپایی‌ها انجام بدهیم که با پرتغال صحبت کردیم و این خیلی پیش رفته است. در دو تا سه روز آینده باید تفاهم نامه‌ای را امضا کنیم که این کار را ان‌شاءالله خواهیم کرد. دومین بازی تدارکاتی پرتغال در خرداد خواهیم بود.

شاید به مصاف اسپانیا برویم

وی افزود: برای فروردین هم نامه‌ای به قطر زدیم چرا که اسپانیا و مصر به قطر خواهند آمد و احتمالا با هم بازی می‌کنند. سپس شاید با قطر و بعد با ما بازی کند. با آرژانتین صحبتی نکرده‌ام. با قطر صحبت کردم و تفاهم‌نامه‌ای با این کشور داریم. با اسکاتلند و ایسلند هم مذاکره کرده‌ایم. فعلا هیچ کدام قطعی نیست.

باید برای بازیکنان جایگزین داشته باشیم

تاج درباره صادر نشدن ویزای برخی از اعضای تیم اظهار کرد: با مشورت‌هایی که شد جمع‌بندی فدراسیون اعزام سه نفر به قرعه‌کشی بود. باید در جام جهانی تلاش کنیم که گزینه‌های جانشین داشته باشیم که این کار را هم شروع کردیم. اگر به هر دلیلی به بازیکنی گفتند که نیاید، باید جایگزین برای او داشته باشیم. کسانی که ممکن است سربازی جاهایی کرده باشند که مورد تایید آن‌ها نیست، ممکن است شاید دچار اشکالاتی شود. به فیفا اعتراض کردیم و می‌توانست محکم‌تر جلوی آمریکا در بیاید. به سعید الهویی، مربی تیم ملی برای محل خدمت او ویزا ندادند. 

ایران و مصر اعتراض کردند

تاج درباره نامگذاری دیدار ایران و مصر در جام جهانی بیان کرد: هم ما و هم مصر به این موضوع اعتراض کردیم، کاری غیر معقول که حمایت از یک مجموعه خاصی است که حتما درباره آن صحبت خواهیم کرد.

کمپ تیم ملی در آمریکا کجاست؟

رییس فدراسیون فوتبال درباره کمپ تیم ملی در آمریکا هم عنوان کرد: کمپی را بازدید کردیم که در ۵۶ کیلومتری لس آنجلس است و در کمتر از یک ساعت تیم به این شهر خواهد رسید. ۱۲ دقیقه با فرودگاه فاصله دارد که برای بازی سوم ما در سیاتل خوب است. امیدواریم شیطنتی صورت نگیرد و این کمپ به ما داده شود.

ایرانی‌های خارج از کشور می‌توانند بلیت تهیه کنند 

وی درباره قیمت بلیت‌های جام جهانی گفت: میانگین قیمت ۵۰۰ دلار است. در هر بازی باید حدود هشت هزار هوادار بلیت بفروشیم. به هوادار داخل کشور ویزا نمی‌دهند اما ایرانی‌هایی که در خارج از کشور هستند می‌توانند از سایت فدراسیون خریداری کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ویزا ویزای آمریکا تیم ملی قطر بازی دوستانه پرتغال اسپانیایی
دالاهو ۱۱۰؛ پهپاد انتحاری یا جتِ جنگنده بدون سرنشین؟!/ سورپرایز پهپادی جدید ایران رو شد
یاری: عده‌ای برای حسن یزدانی دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند/ سیاست کثیفی می‌خواست باخت سوریان و رضا یزدانی را نشان دهد!
بانک‌های ناتراز و میدان آزادگان؛ قمار بزرگ با پول سپرده‌گذاران/ناترازی تاریخی؛ اعدادی که دیگر پنهان نمی‌شوند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نتانیاهو: با سوریه به تفاهم نرسیده‌ایم
تشکیل ستاد ویژه حضور ایران در جام‌جهانی ۲۰۲۶
بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در قاب دوربین فیفا
باخت پرگل قطر مقابل پرتغال با رکوردشکنی تازه رونالدو
کریستیانو رونالدو با لباسی که هرگز ندیده بودید!
قطری‌ها از امروز می‌توانند بدون ویزا به ایران بیایند
مدافع‌ملی‌پوش وجنجالی درمسیرپیوستن به‌پرسپولیس
آمریکا به ووشوکاران ایران ویزا می‌دهد؟
گرین کارت به داد ویزای آمریکای قلعه‌نویی رسید!
عراقچی خیال فوتبالی‌ها را راحت کرد: صعود کنید، ویزا با ما
واکنش پکن به اقدام آمریکا در ندادن ویزا به دیپلماتهای چینی
دام جدید سیا برای نخبگان ایرانی + تصویر
تغییرات سختگیرانه دولت آمریکا در فرایند اعطای ویزا
یک ادعا درباره علت عدم صدور ویزای ابوطالبی
ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل قطر اعلام شد
ویزای ۲۰ دانشجوی ایرانی به آمریکا لغو شده است
جنجال آمريكايي بر سر ويزاي سفير ايراني
واکنش تند امیرقلعه‌نویی به انتقادات
یک فیفادی دیگر برای تیم ملی ایران بدون بازی دوستانه
قلعه نویی و جمالی مسافر آمریکا شدند!
آمریکا حق صادر نکردن ویزا برای ابوطالبی را ندارد
شروع اقدامات واشنگتن برای تجدیدنظر در ویزای فرزندان مقامات ایرانی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
2
پاسخ
فقط قیاس بفرمایید با بازی های ایران قبل از جام حهانی آرژانتین سال 1978
ناشناس
|
Germany
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
1
3
پاسخ
تا با امریکا توافق نکنیم در همه مسایل به بن بست میخوریم. نمونه همین اقتصاد،فوتبال،و..
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
طرز تهیه کته مرغ عراقی
اتوبوس و مترو برای بانوان پایتخت رایگان شد
افشای رابطه جنیفر لوپز با همسر سابق نیکول کیدمن
عکس: روح زمستان در زنجان دمیده شد!
نجات مغز با این میوه ها بعد از سکته
مالیات بر سوداگری؛ سد معاملات سفته بازانه کوتاه مدت است / مالیات تنظیمی نقدینگی را به تولید می‌کشاند
فرافکنی وزارت صمت درباره خام فروشی/ چوب حراج بر منابع ملی با توجیه کم عیاری؟
چگونه طراحان بازسازی ورزشگاه آزادی زمین‌گیر شدند؟/ بحران تمام‌ عیار؛ عبور تیم‌ها از «خانه به دوشی» به «بی‌خانمانی»
کشف حلقه‌ طلای عروسی مربوط به دوران روم باستان
بانوان شاغل در ادارات این استان چهارشنبه دورکار شدند
عکس: کودکی که با قلب اهدا شده فرزند سقاب اصفهانی جان دوباره یافت
یگان‌های سپاه با «دکترین بهمن» سازماندهی شدند/وقتی قوات لبنانی از تهدید متوسلیان ترسیدند
کودک ۵ ساله خانواده سانحه دیده در جاده را نجات داد
جنگنده های آمریکایی وارد آسمان ونزوئلا شدند
آیت الله جوادی آملی: هیچ‌کس حق ذلیل‌کردن کشور را ندارد
اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست
نوحه انگلیسی حاج محمود کریمی برای جورج فلوید
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
هاشمی به خاتمی گفت در ظاهر حرف رهبری را بپذیر و کار خودت را بکن!
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده
لحظه اصابت موشک اسرائیل به لانچر موشک ایران
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
کتاب درسی مدارس استرالیا درباره عبرت از داستان ایران/ منظور رئیس دانشگاه شریف این درس بود +تصویر
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
ویدیوی جنجالی که از چهره واقعی بشار اسد فاش شد
هشدار ظریف به تل‌آویو
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۸ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۲ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۳ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۷۷ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۲ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005dqr
tabnak.ir/005dqr