دردسر جدید برای تیم ملی!

به گزارش تابناک، مهدی تاج، ریاست فدراسیون فوتبال درباره برگزاری بازیهای تدارکاتی برای تیم ملی فوتبال پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: برای فروردین و خرداد باید دیدار تدارکاتی فراهم میکردیم. در خرداد به دنبال این بودیم که بازیهای مشابهی را با اروپاییها انجام بدهیم که با پرتغال صحبت کردیم و این خیلی پیش رفته است. در دو تا سه روز آینده باید تفاهم نامهای را امضا کنیم که این کار را انشاءالله خواهیم کرد. دومین بازی تدارکاتی پرتغال در خرداد خواهیم بود.
شاید به مصاف اسپانیا برویم
وی افزود: برای فروردین هم نامهای به قطر زدیم چرا که اسپانیا و مصر به قطر خواهند آمد و احتمالا با هم بازی میکنند. سپس شاید با قطر و بعد با ما بازی کند. با آرژانتین صحبتی نکردهام. با قطر صحبت کردم و تفاهمنامهای با این کشور داریم. با اسکاتلند و ایسلند هم مذاکره کردهایم. فعلا هیچ کدام قطعی نیست.
باید برای بازیکنان جایگزین داشته باشیم
تاج درباره صادر نشدن ویزای برخی از اعضای تیم اظهار کرد: با مشورتهایی که شد جمعبندی فدراسیون اعزام سه نفر به قرعهکشی بود. باید در جام جهانی تلاش کنیم که گزینههای جانشین داشته باشیم که این کار را هم شروع کردیم. اگر به هر دلیلی به بازیکنی گفتند که نیاید، باید جایگزین برای او داشته باشیم. کسانی که ممکن است سربازی جاهایی کرده باشند که مورد تایید آنها نیست، ممکن است شاید دچار اشکالاتی شود. به فیفا اعتراض کردیم و میتوانست محکمتر جلوی آمریکا در بیاید. به سعید الهویی، مربی تیم ملی برای محل خدمت او ویزا ندادند.
ایران و مصر اعتراض کردند
تاج درباره نامگذاری دیدار ایران و مصر در جام جهانی بیان کرد: هم ما و هم مصر به این موضوع اعتراض کردیم، کاری غیر معقول که حمایت از یک مجموعه خاصی است که حتما درباره آن صحبت خواهیم کرد.
کمپ تیم ملی در آمریکا کجاست؟
رییس فدراسیون فوتبال درباره کمپ تیم ملی در آمریکا هم عنوان کرد: کمپی را بازدید کردیم که در ۵۶ کیلومتری لس آنجلس است و در کمتر از یک ساعت تیم به این شهر خواهد رسید. ۱۲ دقیقه با فرودگاه فاصله دارد که برای بازی سوم ما در سیاتل خوب است. امیدواریم شیطنتی صورت نگیرد و این کمپ به ما داده شود.
ایرانیهای خارج از کشور میتوانند بلیت تهیه کنند
وی درباره قیمت بلیتهای جام جهانی گفت: میانگین قیمت ۵۰۰ دلار است. در هر بازی باید حدود هشت هزار هوادار بلیت بفروشیم. به هوادار داخل کشور ویزا نمیدهند اما ایرانیهایی که در خارج از کشور هستند میتوانند از سایت فدراسیون خریداری کنند.