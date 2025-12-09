میلی صفحه خبر لوگو بالا
ما به وعده شما رای دادیم آقای پزشکیان!

رئیس جمهور، شانزدهم آذرماه در روز دانشجو، با دانشجویان سخن گفت و سخنان خوب گفت. حقایق را در باب ظرفیت اندکی که بودجه دارد و ناترازیهای میان دخل و خرج مملکت، به صراحت با جوانان دانشجو و نخبه کشورمان در میان نهاد.
ما به وعده شما رای دادیم آقای پزشکیان!

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه اطلاعات؛ سپس یک نکته هم درباره سیم‌کارتهای سیاه و سفید گفت که: من اگر می‌توانستم آن سیم‌کارتهای سیاه را هم سفید می‌کردم ولی زورم نمی‌رسد و نمی‌توانم ولی دستور می‌دهم سفیدها را سیاه کنند!

دانشجویان به وجد آمدند و برای مسعود پزشکیان کف زدند. اما به راستی در پشت این حرفها چه معنایی نهفته بود؟ آیا بجز توزیع محرومیت نامی می‌توان بر آن نهاد؟ آیا رئیس جمهوری که می‌تواند دستور ابطال برخی مزایای اینترنتی و دسترسی‌ها را بدهد نمی‌تواند همان دسترسی‌ها را برای همه، ولو برای گروه وسیع‌تری از مردم ـ دانشجویان، معلمان، مدیران، نخبگان، افسران و ... ـ صادر کند؟

اما بحث این نیست. ما به وعده‌ای رأی دادیم که قرار بود این محدودیت‌های نابجا را بردارد، نه این که اندک آزادی گروهی از شهروندان به ویژه روزنامه‌نگاران را نیز سلب کند! می‌دانیم که بسیاری از دارندگان سیم‌کارت‌های سفید، لایق این مزیت نیستند و فقط از طریق نسبت و رانت و ویژه‌خواری و رابطه، آن را دریافت کرده‌اند؛ اما آقای رئیس جمهور با همه ارادت و حمایتی که از شما و دولت وفاق داشته و داریم، صادقانه خدمتتان عرض می‌کنیم که:  این بار کج به منزل نمی‌رسد، وعده‌ای بود و انتظارهایی... به فرموده مولانا بیدل دهلوی:

فرصت هستی ندارد دستگاه انتظار
مفت امروزیم، پس ای وعده‌ی فردا بیا

 

هادی حیدری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
17
15
پاسخ
آدم عاقل ده بار از یک سوراخ نیش نمی خورد ! وقتی به اصلاحاتچی رای می دهید که 37 سال دولتهایشان جز زیاد شدن مشکلات نبود همین است .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
دولتهای شمارو هم دیدیم. بیشترین مصایب و مشکلاتی که هنوز گریبان مردم را گرفته قصور معجزه هزاره سوم شما بوده و هست. احمدی نژاد چه گلی به سر مردم زد؟ حتی بیشترین نرخ تورم در دوره کوتاه مدت مرحوم رییسی اتفاق افتاد. حالا خوبه خودمون هستیم و شاهدیم این دروغهارو می بافید
بیطرف
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
تا وقتی درگیر دوقطبی ساختگی باشیم همینه : هم ضعیفترین دولتها یعنی پزشکیان و رئیسی توسط طرفدارانشون توجیه میشن و هم عملکرد قابل قبول دور اول روحانی و احمدی نژاد و عملکرد بد دور دوم هر دو دیده نمیشه و هم به دوران بهترین عملکرد اقتصادی در دولتهای خاتمی سیاسی نگاه میشه و بی توجهی بهش میشه
مهرداد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
10
پاسخ
فکر کنم نویسنده این متن خودش سیم کارت سفید داره
با این موضوع که ما به وعده هایشان رای دادیم کاملا موافقم ولی سیاه شدن سیم کارتها باعث میشود درخواست و فشار به اون دسته از کسانیکه خودشان سیم کارت سفید دارند و برای زندگی بقیه تصمیم میگیرند، زیاد شود تا دسترسی به اینترنت را آزاد کنند
امید محبی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
9
پاسخ
مقاله یک خبرنگار نگران
خداحافظ سیم کارت سفید خبرنگاری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
2
پاسخ
وقتی دربهترین حالت قدرت نقد و انتقاد سالم راازهمدیکر سلب می کنیم خودمان همدیگر را سانسور میکنیم نتیجه بهتر ازاین نمی شود که تنها سرباید ونباید باهم بجنگیم تنها در ایجاد و فراهم یک فضای باز است که جامعه رشد می یابد ولاغیر حالا شما هرچه می خواهید بگوئید آقای رئیس جمهور دروعده انتخاباتی چنین گفتی چراچنین نشد
