حمله تمسخرآمیز کیهان به پزشکیان!

اظهارنظر برخی مقامات دولتی در زمینه مشکلات و راه‌حل‌ها و یا پاسخگویی به سؤالات و انتقادات مخاطبان، نیازمند بازنگری جدی است تا اولاً معطوف به واقعیت‌ها باشد و نه خلاف واقع، ثانیاً کارشناسی باشد نه کلی‌گویی و روایت وارونه، و ثالثاً امیدوارکننده باشد و نه یأس‌آفرین و رابعاً بیان برنامه‌های در حال اجرا باشد و نه سخن گفتن از موضع منتقد و یا اپوزیسیون.
حمله تمسخرآمیز کیهان به پزشکیان!

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ مرور برخی اظهارنظرها در این زمینه نشان می‌دهد که برخی مدیران، نقطه پمپاژ قضاوت منفی درباره توانمندی دولت هستند و حال آنکه انتظار می‌رود منطق «می‌شود»، «می‌توانیم»، «برنامه داریم» و «در حال اقدام براساس برنامه برای حل مشکل هستیم»، بر رویکرد گفتاری مدیران دولت حاکم باشد.

 به عنوان نمونه در حالی که مردم انتظار دارند برنامه دولت برای مهار گرانی‌های افسارگسیخته و بی‌مبنا ارائه شود، سخنگوی دولت می‌گوید: تثبیت قیمت‌ها به عنوان اشتباهی در دولت‌ های قبل انجام گرفت. دید علمی کافی در این زمینه نداشتند و فکر کردند اگر قیمت کالا ثابت باشد، داریم به مردم کمک می‌کنیم.

این اظهارات در حالی است که دستگاه‌های اقتصادی دولت عملاً تنظیم بازار و نظارت بر قیمت‌ها را رها کرده‌اند و برخی اقلام نه سالی یک‌بار بلکه ماهی چندبار گران می‌شوند و مدیران ذی‌ربط در وزارت جهاد کشاورزی و اقتصاد و صمت و... هم لبخند رضایت می‌زنند.

از نکات قابل‌تامل، برخی اظهارات آقای رئیس‌جمهور است که نه افقی نشان می‌دهد، نه مشکلی را حل می‌کند، نه حاکی از داشتن راه‌حل و برنامه است و نه گزارش اقدامات دولت:

- قربان خدا بروم، به هر شکلی دارد ما را می‌چلاند.
- راه‌حل رفع ناترازی‌ها، وفاق ملی است.
- من در مجلس بودم کسی ما را تحویل نمی‌گرفت الان رئیس‌جمهور شدم همان آدم قبلی هستم. مگر من کی هستم که بیایم شهر شما را ببینم؟ خیال می‌کنید من بیایم ببینم معجزه می‌کنم؟ شما خودتان مشکلات را ببینید و آنها را حل کنید.
- اقتصاد با دستور اداره نمی‌شود. «باید» با ارائه راهکارهای مناسب، روندهای اجرائی فعلی را اصلاح کنیم.
- تلاش برای حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری در دستورکار است. چراکه دستور با علم اقتصاد همخوانی ندارد.
- از روزی که آمدیم هر روز یک بلایی سر ما آوردند.
- این گوی و این میدان هر کسی می‌تواند مشکلات را حل کند بیاید حل کند. مگر من کی‌ام؟ من تا دیروز نماینده مجلس بودم.
- من اصلاً دنبال رئیس‌جمهور شدن نبودم. می‌خواستم مردم به صحنه بیایند.
- من سه‌بار در ارومیه درخواست دادم، استخدام نکردند.
- روی طلا خوابیدیم و گرسنه هستیم.
- ترکیه و ژاپن و کره، نفت و گاز ندارد و وضعیت آنها از ما بهتر است. ما نفت و گاز داریم ولی گرسنه هستیم، مشکل داریم. گیر و مشکل کجاست؟ 
- یک زمانی می‌گفتند ارومیه، پاریس ایران است؛ حالا ببینید چه‌ کارش کرده‌ایم. حالا یکی دیگر می‌آید پاریس ایران را می‌کند افغانستان.
- هر چقدر بتوانیم به شما کمک می‌کنیم، ولی شما منتظر کمک ما نباشید (یکی از حضار: نشد که؛ هم می‌گویید کمک می‌کنید هم می‌گویید کمک نمی‌کنید!).
- سال‌های گذشته برای کالاهای اساسی ۱۵ تا ۱۸میلیارد دلار هزینه می‌شد، الان ما فقط ۸میلیارد دلار تا پایان سال در اختیار داریم. خب سؤال این است که از کجا باید تامین کرد؟ بعد هم می‌گوییم باید مقاومت کنیم که البته باید مقاومت کنیم.
- با مدیری که می‌گوید «نمی‌شود»، نمی‌شود کار کرد.
سؤال مهم این است که مردم و نخبگان و فعالان اقتصادی و کارآفرینان و اقشار مختلف مردم باید از این قبیل ادبیات کلی‌گویانه، فرافکنانه، سیاه‌نمایانه و بعضاً نادرست چه چیزی را باید برداشت بکنند؟
 

محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
2
32
پاسخ
راستی و درستی همین. .. متوجه نشدی واقعا؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
بنظرم آقای پزشکیان بره مشکلات را به رئیس جمهور بگه بلکه اقدامی بکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
2
8
پاسخ
چه اعميتي داره؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
3
51
پاسخ
بریم تنکه هرمز رو ببندیم !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
4
29
پاسخ
علیرغم تقبیح روش کیهان،اتفاقا کاملا درست گفته!ایشان هنوز توجیه نیست که کار رییس جمهور چیه؟ مردم رای ندادند که اختیار و قدرت دست ایشان باشد و مشکلات را خودشان حل کنند!!
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
8
44
پاسخ
لطفا این آقای شریعتمداری را بگذارید فرماندار یک شهر کوچک تا ببینیم برای این شهر چکار می کند تا بفهمد و درک کند معنی تحریم چیست و الا ایشان از بیت المال حقوق و بودجه بگیرید و جناحی فکر و انتقاد کند کار بسیار ساده است.
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
5
19
پاسخ
ای بابا شما چرا حلیتئن نیست این بنده خدا در تبلیغات انتخاباتی صراحتا گفت چیزی بلد نیست به کمک کارشناسان میخواهد مشکلات را حل کند الان هم به صراحت می گوید گیر کرده بیایید خودتون مشکلات را حل کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
11
4
پاسخ
ریشه ادای اینگونه جملات، ترجمه ترکی به فارسی در فاصله ذهن تا زبان آقای پزشکیان می باشد و لاغیر.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
6
8
پاسخ
دوستان ، دور دوم هم به این عزیز رای بدید تا مشکلات کشور رو بتواند کامل حل کند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
2
7
پاسخ
۹۶ میلیارد ارز صادراتی چیشده؟ وارد نکردن وظیفه توعه دنبالش باشی. این دروغها برای مردم نان و آب نمیشه نمی تونی یالا استعفا بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
2
24
پاسخ
در ایران آنها که مسئول هستند اختیار ندارند و آنها که اختیار دارند مسئول نیستند و مشکلات را به دیگران حواله می دهند.
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
احسنت
