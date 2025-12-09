عکس تاریخی از محمدرضا پهلوی بعد از جدایی از ثریا

تصویری از محمدرضا پهلوی، پس از جدایی از ثریا و در حال تماشای آلبوم عکس هایشان در اتاق نشیمن اقامتگاه شخصی خودش و در ۲۷ مارس ۱۹۵۸ منتشر شد.