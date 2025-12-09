ژنرال فرانک مکنزی فرمانده سابق سنتکام در گفت و گو با خبرنگار NBC گفت: من هنوزم مثل سخنان قبلی خود معتقدم تعدادی از بمب های GBU57 در فردو عمل نکرده است.

وی افزود: من یکی از طراحان این بمب بودم و سال ها نقشه حمله به تاسیسات هسته ای ایران را آموزش دادم و به خوبی می توان گفت انفجار ۶ بمب از این نمونه می تواند سقف تاسیسات فردو را بریزد اما همانطور که قبلا گفتم ایرانی ها حتی به راحتی ماشین آلات سنگین خود را به روی سقف تاسیسات بردند.

ژنرال مکنزی تأکید کرد: ما در یمن دیدیم تنها یک بمب GBU57 توانست سقف ورودی تاسیسات حوثی هارا کاملا تخریب کند.