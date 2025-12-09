میلی صفحه خبر لوگو بالا
توییت دستیار قالیباف علیه رسایی

آقای رسایی متاسفانه مثل همیشه به اسم حجاب دنبال هدف سیاسی خودتان هستید/ همین رفتارهای امثال شما مثل گشت ارشاد وضعیت حجاب را به اینجا رسانده است!
توییت دستیار قالیباف علیه رسایی

به گزارش تابناک، سعید احدیان، دستیار سیاسی قالیباف، رئیس مجلس در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به رسایی نوشت:

آقای رسایی متاسفانه مثل همیشه به اسم حجاب دنبال هدف سیاسی خودتان هستید/ همین رفتارهای امثال شما مثل گشت ارشاد وضعیت حجاب را به اینجا رسانده است!

