توییت دستیار قالیباف علیه رسایی

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0633\u0639\u06cc\u062f \u0627\u062d\u062f\u06cc\u0627\u0646\u060c \u062f\u0633\u062a\u06cc\u0627\u0631 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u0642\u0627\u0644\u06cc\u0628\u0627\u0641\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0627\u06cc\u06a9\u0633 \u062e\u0637\u0627\u0628 \u0628\u0647 \u0631\u0633\u0627\u06cc\u06cc \u0646\u0648\u0634\u062a:\n\u0622\u0642\u0627\u06cc \u0631\u0633\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u062a\u0627\u0633\u0641\u0627\u0646\u0647 \u0645\u062b\u0644 \u0647\u0645\u06cc\u0634\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u0633\u0645 \u062d\u062c\u0627\u0628 \u062f\u0646\u0628\u0627\u0644 \u0647\u062f\u0641 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u062e\u0648\u062f\u062a\u0627\u0646 \u0647\u0633\u062a\u06cc\u062f\/ \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0631\u0641\u062a\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u062b\u0627\u0644 \u0634\u0645\u0627 \u0645\u062b\u0644 \u06af\u0634\u062a \u0627\u0631\u0634\u0627\u062f \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u062d\u062c\u0627\u0628 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646\u062c\u0627 \u0631\u0633\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a!\n