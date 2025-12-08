هشدار درباره گسترش هرج و مرج و ناامنی در سوریه

یک فعال و نویسنده سوری با اشاره به ادامه اقدامات نژادپرستانه و تحریک آمیز حکومت جولانی علیه شهروندان سوری به ویژه اقلیت ها درباره پیامدهای خطرناک آن هشدار داد.

یک سال پیش در چنین روزهایی بود که گروه‌های مسلح و تکفیری به فرماندهی ابومحمد الجولانی طی کمتر از دو هفته با اشغال یکی پس از دیگری شهرهای مهمی همچون حلب، حماه، حمص و در نهایت دمشق، قدرت و حکومت را قبضه کرده و بر سوریه پسااسد مسلط شدند.

طی یک سال گذشته، جولانی پس از آنکه نام و پیشینه سابق خود با عنوان ابومحمد الجولانی کنار گذاشت، با نام احمد الشرع و با کت و شلوار و کراوات‌های رنگارنگ به پایتخت‌های کشورهای بزرگ سفر کرد. او مورد تحسین دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا قرار گرفت که درهای کاخ سفید را به روی او گشود و او را دوست و مردی قدرتمند به زعم خود توصیف کرد.

الشرع برای تثبیت قدرت خود در مرحله انتقالی چندین گام برداشت. او قانونی اساسی تدوین و صادر کرد که اختیارات مطلق به او می‌داد، دولتی تشکیل داد که در آن نزدیکانش وزارتخانه‌های مهم را در اختیار گرفتند و هیچ سازوکار انتخاباتی برای برگزیدن اعضای پارلمان که یک ‌سوم اعضایش را خودش منصوب می‌کند، اندیشیده نشد.

الشرع قدرت را در دستان خود متمرکز کرد و برخی از عناصر اصلی تشکیل دهنده جامعه سوریه، از جمله کردها از قدرت کنار گذاشته شدند. توافقنامه‌ای با کردها برای ادغام نهادهای تشکیلات خودگردان کردها در ساختار دولت امضا شد، اما مهلت اجرای آن رو به پایان است بدون آن که پیشرفتی در مسیر عملیاتی شدن آن حاصل شده باشد.

خشونت‌هایی که در ماه مارس امسال جان بیش از 1700 علوی را در استان‌های ساحلی گرفت و نیز کشته ‌شدن بیش از دو هزار نفر از جمله 789 غیرنظامی دروزی در استان سویداء در جولای گذشته، شکاف‌ها و نگرانی‌ها را عمیق‌تر کرد.

جنگجویان ارتش جدید تحت امر الشرع ویدئوهایی منتشر کردند که در آنها قتل افراد بی‌دفاع و اعدام‌های بدون محاکمه در این دو منطقه دیده می‌شود. حکومت جولانی تلاش کرد با اقداماتی همچون تشکیل کمیته‌های تحقیق محلی، بازداشت عاملان و آغاز محاکمه‌ها، اوضاع را کنترل کند.

«شوق ابراهیم» فعال زن سوری امروز دوشنبه درباره خطرات تحریک علیه طایفه گری و نفرت پراکنی در داخل جامعه سوریه هشدار داد و تصریح کرد که این اقدامات، صلح و آرامش داخلی را تهدید کرده و سبب افزایش شکاف و دودستگی خواهد شد.

این بانوی سوری خاطر نشان کرد: باندهای جولانی به شکل هدفمند و برنامه ریزی شده به تهدید جامعه سوریه و شعله ور کردن آتش طایفه گری ادامه می دهند.

به گفته وی، این سیاستها، وحدت و یکپارچگی کشور را هدف قرار داده و زمینه ایجاد هرج و مرج و خشونت بیشتر را فراهم می کند.

این فعال سوری تصریح کرد: جامعه سوریه به گفتمان ملی فراگیری نیاز دارد که نفرت پراکنی و طایفه گری را رد کند و ادامه اقدامات عناصر جولانی به پیامدهای خطرناکی برای آینده سوریه و حتی منطقه منجر خواهد شد.