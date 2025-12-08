در صورتی که ایالات متحده آمریکا بخواهد در خصوص صدور ویزا برای بازیکنان سختگیری کند، احتمالاً برای مهدی طارمی ویزا صادر نخواهد شد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پس از عدم صدور ویزای آمریکا برای تعدادی از مسئولان فدراسیون فوتبال که قصد حضور در مراسم قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا را داشتند، تابناک در گزارشی با عنوان «ابهامات فرمان اجرایی ترامپ برای تیم ملی ایران/ سفر مهدی طارمی و چند ستاره به آمریکا در خطر؟» به این موضوع پرداخت و هشدارهایی را در این زمینه داد.
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال نیز تلویحاً ضمن تأیید این گزارش و محتویات آن تأکید کرد که تیم ملی در حال بررسی شرایط است که اگر برخی بازیکنان موفق به دریافت ویزا نشدند، بتوانند برای آنها جانشینی را معرفی کنند. تاج اشاره کرد ممکن است ایالات متحده آمریکا به برخی بازیکنان بابت محل خدمت سربازی آنها، ویزا ندهد.
رئیس فدراسیون فوتبال که با برنامه فوتبال برتر صحبت میکرد، با این پرسش مواجه شد که یعنی شاید مهدی طارمی به دلیل محل خدمت سربازیاش ویزا نگیرد؟ تاج در ادامه به گفتوگویش با ماتیاس، دبیرکل فیفا اشاره کرد و گفت که سعید الهویی، دستیار امیر قلعهنویی نیز به دلیل محل خدمت سربازیاش موفق به دریافت ویزا نشد.
مهدی طارمی خارج از فوتبال خدمت سربازی خود را گذرانده و در نیروی دریایی سپاه پاسداران بوشهر خدمت کرده است.