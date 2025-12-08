میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خبر عجیب تاج؛ طارمی ویزای آمریکا نمی‌گیرد؟

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد که ممکن است ایالات متحده آمریکا به دلیل محل خدمت سربازی برخی بازیکنان به آنها ویزا ندهد.
کد خبر: ۱۳۴۴۸۱۳
| |
1447 بازدید
|
۱
خبر عجیب تاج؛ طارمی ویزای آمریکا نمی‌گیرد؟

در صورتی که ایالات متحده آمریکا بخواهد در خصوص صدور ویزا برای بازیکنان سخت‌گیری کند، احتمالاً برای مهدی طارمی ویزا صادر نخواهد شد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پس از عدم صدور ویزای آمریکا برای تعدادی از مسئولان فدراسیون فوتبال که قصد حضور در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا را داشتند، تابناک در گزارشی با عنوان «ابهامات فرمان اجرایی ترامپ برای تیم ملی ایران/ سفر مهدی طارمی و چند ستاره به آمریکا در خطر؟» به این موضوع پرداخت و هشدارهایی را در این زمینه داد.

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال نیز تلویحاً ضمن تأیید این گزارش و محتویات آن تأکید کرد که تیم ملی در حال بررسی شرایط است که اگر برخی بازیکنان موفق به دریافت ویزا نشدند، بتوانند برای آنها جانشینی را معرفی کنند. تاج اشاره کرد ممکن است ایالات متحده آمریکا به برخی بازیکنان بابت محل خدمت سربازی آنها، ویزا ندهد.

رئیس فدراسیون فوتبال که با برنامه فوتبال برتر صحبت می‌کرد، با این پرسش مواجه شد که یعنی شاید مهدی طارمی به دلیل محل خدمت سربازی‌اش ویزا نگیرد؟ تاج در ادامه به گفت‌وگویش با ماتیاس، دبیرکل فیفا اشاره کرد و گفت که سعید الهویی، دستیار امیر قلعه‌نویی نیز به دلیل محل خدمت سربازی‌اش موفق به دریافت ویزا نشد.

مهدی طارمی خارج از فوتبال خدمت سربازی خود را گذرانده و در نیروی دریایی سپاه پاسداران بوشهر خدمت کرده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم ملی فوتبال مهدی طارمی مهدی تاج فدراسیون فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶
سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دادکان به عارف: به جای قلعه‌نویی سرمربی بزرگ بیاور!
زمان و مکان بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۶؛ تیم ایران از آمریکا خارج نمی‌شود
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
ابهامات فرمان اجرایی ترامپ برای تیم ملی ایران/ سفر مهدی طارمی و چند ستاره به آمریکا در خطر؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
موسوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
5
12
پاسخ
بهترین خبر سال فوتبال ایران
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۱ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۸ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۵۱ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۰۶ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟  (۶۳ نظر)
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005dqX
tabnak.ir/005dqX