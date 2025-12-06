ابهامات فرمان اجرایی ترامپ برای تیم ملی ایران/ سفر مهدی طارمی و چند ستاره به آمریکا در خطر؟

دونالد ترامپ در دور جدید ریاست جمهوری خود با امضای یک فرمان اجرایی، ورود شهروندان ۱۲ کشور از جمله ایران را به خاک آمریکا ممنوع اعلام کرد که این دستور از ۱۹ خرداد وارد مرحله اجرایی شد. از همان زمان زمزمه‌ها و پرسش‌هایی مطرح شد که پس «حضور تیم ملی ایران در جام جهانی چه خواهد شد؟»

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا جمعه شب برگزار شد و تیم ملی ایران در گروه G با تیم‌های ملی بلژیک، مصر و نیوزلند رقابت خواهد کرد. گروهی که روی کاغذ ساده به نظر می‌رسد و شاگردان امیر قلعه‌نویی این فرصت را دارند که از گروه صعود کرده و به جمع ۳۲ تیم پایانی برسند و از مرحله یک شانزدهم نهایی، شانس خود را برای شگفتی‌سازی دنبال کنند. با این حال هنوز یک ابهاماتی در خصوص وضعیت حضور تیم ملی ایران در خاک آمریکا وجود دارد و با وجود برخی معافیت‌هایی که اعلام شده، برخی اظهار نظرها می‌تواند قابل تأمل باشد.

تیم ملی از فرمان ترامپ معاف است، هواداران نه

اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی ۲۰۲۶ با اشاره به فرمان اجرایی دونالد ترامپ درباره «ممنوعیت سفر ایرانی‌ها به آمریکا»، توضیح داد که تیم‌های ملی کشورهایی مانند ایران اجازه ورود برای شرکت در مسابقات را دارند، اما این معافیت شامل هواداران نمی‌شود. او همچنین درباره حاشیه‌های که در خصوص عدم صدور ویزا برای تعدادی از اعضای فدراسیون فوتبال ایران برای مراسم قرعه‌کشی جام جهانی رخ داد، تأیید کرده است بخشی از اعضای هیئت ایرانی برای حضور در مراسم قرعه‌کشی ویزا شده بودند، اما برخی دیگر به دلیل ملاحظات امنیتی با رد درخواست روبه‌رو شدند. جولیانی تأکید کرده: «هر تصمیم ویزا، تصمیمی در حوزه امنیت ملی است.»

بخشی از اعضای هیئت ایرانی برای حضور در مراسم قرعه‌کشی ویزا شده بودند، اما برخی دیگر به دلیل ملاحظات امنیتی با رد درخواست روبه‌رو شدند. جولیانی تأکید کرده: «هر تصمیم ویزا، تصمیمی در حوزه امنیت ملی است.»

دونالد ترامپ در دور جدید ریاست جمهوری خود با امضای یک فرمان اجرایی، ورود شهروندان ۱۲ کشور از جمله ایران را به خاک آمریکا ممنوع اعلام کرد که این دستور از روز دوشنبه ۹ ژوئن (۱۹ خرداد) وارد مرحله اجرایی شد. از همان زمان زمزمه‌ها و پرسش‌هایی مبنی بر اینکه پس «حضور تیم ملی ایران در جام جهانی چه خواهد شد؟» به میان آمد که برخی گمانه‌زنی‌ها از سوی مقامات عالی کشور هم در رسانه‌ها به انتشار رسید. از جمله صحبت‌های عباس عراقچی، وزیر امور خارجه که در واکنش به پرسشی درباره این ماجرا گفته بود: «تا جایی که می‌دانم بازی‌های ما در دور مقدماتی (گروهی) در مکزیک برگزار می‌شود و این بحث (ویزا) فعلاً موضوعیت ندارد.»

نه حرف عراقچی شد و نه پیش‌بینی تاج؛ ایران در آمریکا

مدتی پیش هم مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در برنامه فوتبال برتر گفته بود فیفا تمایل دارد ایران با مکزیک هم‌گروه شود. او در این خصوص گفته بود: «خودم احساس می‌کنم فیفا تمایلش این است که اگر بتواند، این کار را انجام دهد. من خودم سال‌ها در سازمان لیگ بودم اما ندیدم با قرعه‌کشی چنین اتفاقی رقم بخورد. احتمالش بسیار ضعیف است، اما مطلوب فیفا چنین چیزی است.» تمامی این اظهارات در حالی انجام شد که بر اساس قرعه‌کشی جام جهانی تیم ملی قطعاً باید راهی آمریکا شود و نخستین بازی خود را هم مقابل نیوزلند در لس‌آنجلس انجام خواهد داد و دو بازی دیگر ممکن است در ونکوور یا سیاتل باشد.

ضمانت اینفانتینو برای حضور تیم ملی در جام جهانی

حضور تیم ملی در آمریکا در شرایطی با ابهام روبه‌رو است که چندی پیش در ازبکستان و پس از فینال کافا جیانی اینفانتینو در رختکن تیم ملی ایران حضور یافت و وعده داد «حضور تیم ایران در جام جهانی را ضمانت می‌کنم» با این حال آنچه هنوز جای ابهام دارد، با وجود معاف شدن تیم ملی فوتبال ایران از فرمان اجرایی ترامپ، صدور ویزا برای تمام اعضای کادرفنی و بازیکنان است.

خبرنگار رسانه دیلی‌میل انگلیس پس از قرعه‌کشی جام جهانی سراغ سرمربی تیم ملی ایران رفته و از امیر قلعه‌نویی سؤال کرده: «آیا مطمئن هستید که اینفانتینو به قول خود عمل خواهد کرد و به همه بازیکنان و کارکنان ویزا داده خواهد شد یا خیر؟»

ابهامات در خصوص حضور تمامی اعضای تیم ملی و کادرفنی در جام جهانی ۲۰۲۶ به دلیل ممنوعیت ورود شهروندان ایرانی به خاک آمریکا پرسشی بوده که پس از انجام قرعه‌کشی هم با امیر قلعه‌نویی مطرح شده است؛ خبرنگار رسانه دیلی‌میل انگلیس پس از قرعه‌کشی جام جهانی سراغ سرمربی تیم ملی ایران رفته و از او سؤال کرده: «آیا مطمئن هستید که اینفانتینو به قول خود عمل خواهد کرد و به همه بازیکنان و کارکنان ویزا داده خواهد شد یا خیر؟» سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ گفته است: «همانطور که آقای اینفانتینو اشاره کرده پ همچنین صحبت با مسئولان ما برای شرکت در جام جهانی، قول داده شده که همه تیم‌ها اینجا حضور داشته باشند. فیفا در تلاش است. همانطور که قول داده‌اند، تمام تلاش خود را خواهند کرد تا همه تیم - کادرفنی و بازیکنان - برای شرکت در اینجا حضور داشته باشند.»

طرح ابهامی عجیب از سوی مدیر سابق فدراسیون فوتبال

عدم صدور ویزا برای یک یا چند بازیکن تیم ملی فوتبال ایران، قطعاً تصمیمی جنجال‌ساز خواهد بود و این موضوع می‌تواند جدا از سیاست‌های دولت ایالات متحده آمریکا، ضربه‌ای مهلک را به فیفا به عنوان برگزار کننده تورنمنت به این مهمی وارد کند. از همین‌رو باور اینکه بازیکنان تیم ملی نتوانند برای سفر به آمریکا ویزا بگیرند، سخت و تاحدودی غیرقابل باور است. با این حال عباس ترابیان، مسئول سابق روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال ابهامی را مطرح کرده و خواهان پیگیری فدراسیون فوتبال در این زمینه شده است. ترابیان در صحبت‌های اخیر خود گفته: «ای کاش مسئولان فدراسیون فوتبال لیست بازیکنان را با فیفا بررسی کنند و از صدور ویزا برای آنها مطمئن شوند. آمریکا به بازیکنانی که خدمت سربازی خود را در سپاه و برخی از بخش‌های ارتش که دولت آمریکا نسبت به آن حساسیت دارد، گذرانده باشند قطعاً ویزا نخواهد داد.»

وضعیت خطرناک طارمی به دلیل خدمت سربازی؟

این ابهامات در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از بازیکنان فعلی تیم ملی هنوز خدمت سربازی خود را پشت سر نگذاشته‌اند که یا دارای معافیت‌های دانشجویی هستند یا به دلیل ملی‌پوش بودن به سربازی نرفته‌اند. بازیکنانی چون علیرضا بیرانوند، سردار آزمون، علیرضا جهانبخش، سعید عزت‌اللهی، علی قلی‌زاده، مجید حسینی و... نفراتی هستند که هنوز به خدمت سربازی نرفته‌اند و بعید به نظر می‌رسد حتی در صورت صحت اظهارات ترابیان مانعی برای سفر به آمریکا داشته باشند، اما این خطر در کمین بازیکنانی است که احتمالاً خدمت سربازی خود را پشت سر گذاشته و امکان دارد دچار مشکلاتی شوند. از جمله مهدی طارمی که او نه تنها به صورت امریه در تیم فوتبال به خدمت سربازی نرفته که سال‌ها قبل از مطرح شدن در فوتبال، در نیروی دریایی خدمت سربازی خود را پشت سر گذاشته است. هرچند طارمی پیش از اجرایی شدن فرمان اجرایی ترامپ ویزای آمریکا را با باشگاه اینترمیلان ایتالیا برای حضور در جام جهانی باشگاه‌ها دریافت کرده بود، با این حال ممکن است ستاره تیم ملی پس از فرمان اجرایی دچار مشکلاتی شود.

فدراسیون پیش‌بینی و پیشگیری می‌کند؟

آنچه لازم است در این زمینه اقدام شود و بررسی‌های جدی صورت بگیرد، اینکه فدراسیون فوتبال در این زمینه با فیفا به صورت جدی موضوع را پیش ببرد. اگر قرار به سیاسی کاری دولت آمریکا در زمینه صدور ویزا برای اعضای تیم ملی باشد، از همین حالا فدراسیون فوتبال باید اقدامات لازم را انجام دهد تا تکلیف مشخص شود. به طور قطع با وجود اعلام معافیت تیم ملی از فرمان اجرایی ترامپ، نباید این نگرانی مطرح شود اما با توجه به غیرقابل پیش‌بینی بودن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، هرگونه پیشگیری و پیش‌بینی در این زمینه لازم به نظر می‌رسد.