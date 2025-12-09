میلی صفحه خبر لوگو بالا
پرخطاترین کلماتی که اشتباه تلفظ می‌شوند

در صدر این فهرست نام زُهران مَمْدانی zoh-RAHN mam-DAH-nee، شهردار جدید نیویورک قرار دارد
کد خبر: ۱۳۴۴۷۷۵
| |
355 بازدید

پرخطاترین کلماتی که اشتباه تلفظ می‌شوند

از انتخاب شهردار جدید نیویورک تا سرقت جنجالی جواهرات سلطنتی فرانسه، سال ۲۰۲۵ پر از نام‌ها و واژه‌هایی بود که بارها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شنیده شدند اما بسیاری از آن‌ها به شکلی نادرست تلفظ شدند.

به گزارش تابناک به نقل از ایمنا؛ در سالی که اخبار سیاسی، فرهنگی و حوادث جهانی با سرعتی سرسام‌آور منتشر می‌شد، بسیاری از نام‌ها و اصطلاحات خبرساز به شکل غلط میان مردم، رسانه‌ها و حتی مقامات رسمی تکرار شدند. بر اساس گزارش مشترک Babbel و گروه زیرنویس‌گذاری The Captioning Group، فهرستی از پرخطاترین تلفظ‌ها منتشر شده که نشان می‌دهد برخی واژه‌ها و اسامی بیش از دیگران قربانی اشتباهات زبانی شده‌اند.

زُهران مَمْدانی zoh-RAHN mam-DAH-nee، شهردار جدید نیویورک؛ سیاستمداری ۳۴ ساله که از ژانویه ۲۰۲۶ به‌عنوان نخستین شهردار مسلمان، نخستین متولد آفریقا و همچنین نخستین فرد با ریشه جنوب آسیایی در تاریخ این شهر به قدرت می‌رسد. نام او «زُهران مَمدانی» تلفظ می‌شود، اما به گفته Babbel رایج‌ترین خطا جابه‌جایی «م» و «ن» در نام خانوادگی او بوده است.

ماجرای دیگر به سرقت پرسر و صدای جواهرات سلطنتی فرانسه از موزه لوور در اکتبر بازمی‌گردد؛ رویدادی که نه فقط رسانه‌ها را شوکه کرد بلکه موجب شد نام «Louvre» بار دیگر به شکلی نادرست شنیده شود. تلفظ صحیح این موزه پر بازدید، «لووْرُه LOOV-ruh» با «ر» بسیار نرم است و نه «لوور»، «لوفر» یا دیگر نسخه‌های اشتباه آن.

در ادامه فهرست، نام داروی استامینوفن (ترکیب اصلی تایلنول) دیده می‌شود؛ روایتی که پس از اظهار نظر دونالد ترامپ درباره خطرات مصرف این مسکن برای زنان باردار بر سر زبان‌ها افتاد. تلفظ درست آن «اِسی‌تَه‌مینافِن uh-SEE-tuh-MIH-nuh-fen» است؛ موضوعی که به‌رغم تکرار فراوان، همچنان اشتباه بیان می‌شود.

نام داروی پرتقاضای مون‌جارو mown-JAHR-OH که در موج جهانی داروهای دیابت و کاهش وزن مورد توجه قرار گرفت نیز بارها غلط شنیده شد.

در بخش دیگری از این گزارش به نام طوفان ایوین ay-OH-win (Éowyn) پرداخته شده؛ طوفانی که در ژانویه، ایرلند، اسکاتلند و ایرلند شمالی را درنوردید. نام این پدیده آب‌وهوایی «اِی‌او-وین» تلفظ می‌شود و نه «اِروین» یا «اِیروین».

لابوبو luh‑BOO‑boo، اسباب‌بازی کلکسیونی جنجالی که در سال ۲۰۲۵ موجی از اشتیاق خرید ایجاد کرد نیز در فهرست قرار دارد. تلفظ درست آن «لِ‌بو–بو» است نه «لابوبو» یا شکل‌های مشابه (بخش اول لِه خیلی کوتاه و نرم ادا می‌شود نه «لا» و تأکید روی بخش دوم یعنی بو است.)

این فهرست تازه بار دیگر نشان می‌دهد که سرعت گردش اخبار، تنوع فرهنگی و سیطره شبکه‌های اجتماعی، مرزهای زبانی را کمتر از هر زمان دیگری روشن کرده و تأکید بر تلفظ درست نام‌ها و واژه‌ها، بخشی مهم از احترام فرهنگی و ارتباط دقیق جهانی است. شما چند مورد از این نام‌ها را درست تلفظ می‌کردید؟

 

سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
