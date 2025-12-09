طی هفتههای اخیر، بهای دلار آمریکا در بازار آزاد روندی آشکارا صعودی داشته و این افزایش مداوم، نگرانی عمیقی درباره کاهش قدرت خرید در میان شهروندان ایجاد کرده است. بسیاری از مردم، با مشاهده تداوم نوسانهای ارزی، انتظار دارند بانک مرکزی بهسرعت برای مهار وضعیت آشفته کنونی وارد عمل شود و راهکاری قابل اتکا ارائه دهد.
جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس، در گفتوگو با خبرنگار سرویس اقتصادی تابناک با اشاره به این شرایط، تأکید کرد: بخش قابل توجهی از مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود ناچار شدهاند به خرید ارز و نگهداری آن در منازل روی بیاورند.
قادری یادآور شد: بانک مرکزی باید انتشار اوراق مرابحه ارزی را جدی بگیرد تا منابعی که اکنون به شکل غیرمولد در خانهها ذخیره شدهاند، دوباره به چرخه تولید بازگردند و ظرفیتهای اقتصاد کشور را تقویت کنند.» با این حال، قادری معتقد است اراده لازم برای چنین اقداماتی در بانک مرکزی و مرکز مبادله مشاهده نمیشود و همین خلأ، مسیر سرمایهگذاری مطمئن را برای مردم محدود کرده است؛ بهگونهای که اکنون تنها گزینههای قابل اتکای آنان خرید ارز، طلا و سکه است.
وی با بیان اینکه «انباشت ارز و طلا در صندوقهای امانات و منازل نه تنها مشکلی از کشور حل نمیکند، بلکه خود به مشکلی بزرگتر تبدیل میشود»، اظهار داشت: بانک مرکزی باید هرچه سریعتر در رفتار و رویکرد خود تجدیدنظر کند و به دغدغههای جدی مردم پاسخ روشن بدهد. به باور او، تنها زمانی میتوان چرخه معیوب تورم را شکست که منافع کوتاهمدت مردم با منافع بلندمدت اقتصاد کشور همسو شود؛ و این همسویی، بدون توسعه ابزارهایی مانند اوراق مرابحه ارزی، سپردهگذاری ارزی و هدایت هدفمند منابع به بخش تولید امکانپذیر نخواهد بود.
قادری همچنین بر ضرورت «تسریع فوری» در اجرای این برنامهها تأکید کرد و افزود: اگر انتشار اوراق و سپردههای ارزی با سرعت و جدیت دنبال شود، علاوه بر بازگشت ارزهای خانگی، ورود ارز خارجی به کشور نیز تقویت خواهد شد. او توضیح میدهد: «در شرایطی که کاهش ارزش پول ملی جذابیت سرمایهگذاری خارجی را از بین برده، ایرانیان خارج از کشور میتوانند از طریق خرید اوراق مرابحه ارزی یا سپردهگذاری ارزی مشارکت کنند؛ اقدامی که میتواند بخشی از گرههای اقتصادی را باز کند.»
به گفته رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید؛ «انتشار اوراق مرابحه ارزی و توسعه سپردههای ارزی باید همزمان با اصلاح شیوه تأمین مالی دولت پیش برود. دولت باید بار تأمین مالی طرحهای زیربنایی را از دوش خود بردارد و با تسریع سیاستهای اصل ۴۴، واگذاری طرحها و مولدسازی داراییها را جدیتر دنبال کند.» او هشدار میدهد که اتکا به انتشار پول، افزایش پایه پولی یا رشد نقدینگی نهتنها کمکی به حل بحران نمیکند، بلکه موج تازهای از تورم را رقم زده و ارزش پول ملی را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد. از این رو، پرهیز از هرگونه افزایش پایه پولی و رشد افسارگسیخته نقدینگی، به گفته قادری، یک ضرورت قطعی برای ثبات اقتصاد و مهار بازار ارز است.