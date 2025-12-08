تمدید تعطیلی مدارس مازندران

کلیه مدارس استان فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است و کلاس‌ها به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

به گزارش تابناک؛ استانداری مازندران اعلام کرد: با توجه به افزایش ۳۳ درصدی موارد ابتلا به بیماری‌های حاد تنفسی ناشی از شیوع ویروس آنفولانزا در مازندران، کلیه مدارس استان فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است و کلاس‌ها به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

براساس این اطلاعیه این تصمیم بر اساس گزارش‌های دانشگاه علوم پزشکی مازندران و با هدف قطع زنجیره شیوع ویروس اتخاذ شده است.

برخلاف اعلام قبلی برای برگزاری حضوری کلاس‌ها، وضعیت اپیدمیولوژیک استان باعث شد تا تغییر فوری در نحوه آموزش اعمال شود.

استانداری مازندران از خانواده‌ها و دانش‌آموزان درخواست کرد ضمن رعایت توصیه‌های بهداشتی، اطلاعیه‌های بعدی را تنها از طریق مراجع رسمی پیگیری کنند.