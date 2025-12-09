میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیام نویسنده آلمانی برای بچه‌های ایرانی/رنگ انتقام در کتابفروشی‌ها

بچه‌های عزیز ایرانی، برایم خیلی هیجان‌انگیز است که داستانم به‌زودی به زبان فارسی منتشر می‌شود. چه‌قدر خوب است که شخصیت‌هایم به‌سوی شما سفر می‌کنند! هرچند که پای خودم هرگز به سرزمین قشنگتان نرسیده است.
کد خبر: ۱۳۴۴۷۴۰
| |
287 بازدید

پیام نویسنده آلمانی برای بچه‌های ایرانی/رنگ انتقام در کتابفروشی‌ها

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، رمان «رنگ انتقام» نوشته کورنلیا فونکه به‌تازگی با ترجمه کتایون سلطانی منتشر و راهی بازار کتاب شده است. این‌کتاب چهارمین‌جلد از چهارگانه این‌نویسنده است که نسخه‌ اصلی‌اش سال ۲۰۲۳ منتشر شده است. 

کورنلیا ماریا فونکه نویسنده آلمانی متولد ۱۹۵۸ است و ۶۶ سال دارد. او کتاب‌های مختلفی برای نوجوانان نوشته و رمان‌های «سیاه‌قلب»، «سیاه‌خون» و «سیاه‌مرگ» او با «رنگ انتقام» تشکیل یک‌چهارگانه می‌دهند که پس از ۱۵ سال از چاپ «سیاه‌مرگ» نوشته شده و این‌نویسنده با آن، دوباره سراغ قهرمان‌های سه‌گانه خود رفته است. البته چهارگانه‌ فونکه را می‌توان اثری مستقل دانست و رنگ انتقام را هم یک رمان مستقل محسوب کرد که داستانی جدید را در همان جهان روایت می‌کند. این استقلال باعث می‌شود خوانندگان تازه‌وارد بدون نیاز به شناخت کامل سه‌گانه‌ مورد اشاره، با جهان داستان و شخصیت‌های «رنگ انتقام» ارتباط برقرار کنند.

مگی و مو شخصیت‌های محوری سه‌گانه‌ی فونکه بودند، ولی در رنگ انتقام تمرکز بر گردانگشت و ارفئوس است. این رمان از نظر ساختاری مشابه جلدهای قبلی است که فصل‌های کوتاه دارند. هر فصل یک عنوان دارد و با تکه‌ای شعر یا متن از کتابی آغاز می‌شود که به محتوای آن فصل اشاره می‌کند. داستان رنگ انتقام پنج سال پس از وقایعی که در رمان سیاه‌مرگ رخ داده، آغاز می‌شود. مگی و دوستش، دوریا، می‌خواهند برای کشف ناشناخته‌های دنیای جوهر راهی سفر شوند. هم‌زمان، ارفئوس می‌خواهد از گردانگشت که به او خیانت کرده است، انتقام بگیرد.

این‌کتاب هم مانند دیگر کتاب‌های کورنلیا فونکه، یک‌رمان فانتزی است و اگر بخواهیم خلاصه‌داستانش را بگوییم، باید گفت پنج‌ سال پس از ماجراهای سیاه‌مرگ، ارفئوس می‌خواهد از همه‌ کسانی که او را از پا درآورده‌اند انتقام بگیرد؛ و قبل از همه از گردانگشت. و برای این کار از سحر و جادویی هولناک استفاده می‌کند.

کورنلیا فونکه در حیاط خانه‌اش در لس‌آنجلس کلبه‌ای دارد که ویژه ساعت‌هایی است که می‌نویسد. روی میز، در و دیوار این‌کلبه پر از سنگ، صدف، کتاب و مجسمه‌های کوچک موجودات افسانه‌ای است. علتش هم این است که فونکه باور دارد وقتی این‌چیزها دور و برش باشند، ایده‌های خوبی به ذهنش می‌رسند. او از این‌کلبه که اسمش را تحریرخانه گذاشته، در واکنش به چاپ «رنگ انتقام» به‌عنوان چهارمین جلد چهارگانه‌اش، خطاب به بچه‌های ایرانی نوشته است: 

«بچه‌های عزیز ایرانی، برایم خیلی هیجان‌انگیز است که داستانم به‌زودی به زبان فارسی منتشر می‌شود. چه‌قدر خوب است که شخصیت‌هایم به‌سوی شما سفر می‌کنند! هرچند که پای خودم هرگز به سرزمین قشنگتان نرسیده است.»

در قسمتی از این‌کتاب آمده است:

آتش می‌خواست رینالدی را ببلعد. گردانگشت خشم آتش را هرگز به آن خروشانی احساس نکرده بود. به فرمان گردانگشت گوش نمی‌کرد و رینالدی کارد را روی کاغذی گذاشت که تصویر بریانا را نشان می‌داد، هرچند که مرد شیشه‌ای با جیغ و داد بهش اعتراض می‌کرد.

سایه‌ها، گردانگشت اجازه داد سایه‌ها قلبش را پر کنند. و شعله‌های آتش روی جاده تبدیل به دوده شدند، و مُردند، مانند امید او به اینکه شاید این‌قصه پایان خوشی داشته باشد.

رینالدی چند تکه خاکستر را از کتاب تکاند و دوباره انداختش توی کوله‌پشتی. «تا دقیقه نود داشتی پُرروبازی درمی‌آوردی. این کارَت چیزی جز سهل‌انگاری نبود. بهتر است بدانی که کتاب‌ها برایم ذره‌ای اهمیت ندارند. به‌نظرم زیادی پرحرف‌اند، اگرچه این‌یکی حداقل چندتا عکس دارد.» بعد با وقاحت به گردانگشت اشاره‌ای کرد و گفت: «از اسب بپر پایین! دِ زود باش دیگر!»

این‌کتاب با ۳۲۸ صفحه مصور، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۴۸۵ هزار تومان توسط نشر افق منتشر شده است. 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ادبیات کودک و نوجوان ترجمه آلمان فانتزی
دالاهو ۱۱۰؛ پهپاد انتحاری یا جتِ جنگنده بدون سرنشین؟!/ سورپرایز پهپادی جدید ایران رو شد
یاری: عده‌ای برای حسن یزدانی دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند/ سیاست کثیفی می‌خواست باخت سوریان و رضا یزدانی را نشان دهد!
بانک‌های ناتراز و میدان آزادگان؛ قمار بزرگ با پول سپرده‌گذاران/ناترازی تاریخی؛ اعدادی که دیگر پنهان نمی‌شوند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
اتوبوس و مترو برای بانوان پایتخت رایگان شد
افشای رابطه جنیفر لوپز با همسر سابق نیکول کیدمن
عکس: روح زمستان در زنجان دمیده شد!
نجات مغز با این میوه ها بعد از سکته
مالیات بر سوداگری؛ سد معاملات سفته بازانه کوتاه مدت است / مالیات تنظیمی نقدینگی را به تولید می‌کشاند
فرافکنی وزارت صمت درباره خام فروشی/ چوب حراج بر منابع ملی با توجیه کم عیاری؟
چگونه طراحان بازسازی ورزشگاه آزادی زمین‌گیر شدند؟/ بحران تمام‌ عیار؛ عبور تیم‌ها از «خانه به دوشی» به «بی‌خانمانی»
کشف حلقه‌ طلای عروسی مربوط به دوران روم باستان
بانوان شاغل در ادارات این استان چهارشنبه دورکار شدند
عکس: کودکی که با قلب اهدا شده فرزند سقاب اصفهانی جان دوباره یافت
یگان‌های سپاه با «دکترین بهمن» سازماندهی شدند/وقتی قوات لبنانی از تهدید متوسلیان ترسیدند
کودک ۵ ساله خانواده سانحه دیده در جاده را نجات داد
جنگنده های آمریکایی وارد آسمان ونزوئلا شدند
آیت الله جوادی آملی: هیچ‌کس حق ذلیل‌کردن کشور را ندارد
فشار ترامپ به زلنسکی برای حل بحران اوکراین
اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست
نوحه انگلیسی حاج محمود کریمی برای جورج فلوید
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
هاشمی به خاتمی گفت در ظاهر حرف رهبری را بپذیر و کار خودت را بکن!
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده
لحظه اصابت موشک اسرائیل به لانچر موشک ایران
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
کتاب درسی مدارس استرالیا درباره عبرت از داستان ایران/ منظور رئیس دانشگاه شریف این درس بود +تصویر
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
ویدیوی جنجالی که از چهره واقعی بشار اسد فاش شد
هشدار ظریف به تل‌آویو
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۸ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۲ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۳ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۷۷ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۲ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005dpM
tabnak.ir/005dpM