میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خوش‌به‌حال مادر رئیس بانک مرکزی!

افزایش قیمت سکه به ۱۳۳ میلیون تومان و دلار به ۱۲۵ هزار تومان، نماد فشار‌های اقتصادی ناشی از سیاست‌های ناکارآمد پولی است؛ سیاست‌هایی که مانع از ایجاد مسیر‌های امن سرمایه‌گذاری برای مردم شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۴۴۷۱۱
| |
4496 بازدید
|
۱

خوش‌به‌حال مادر رئیس بانک مرکزی!

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ سیاست‌های پولی و بانکی ایران طی سال‌های اخیر، به‌ویژه در دوره ریاست محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی، بیش از هر زمان دیگری زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار گرفته است. دلار در حال حاضر به ۱۲۵ هزار تومان رسیده و سکه بهار آزادی در آستانه روز مادر حدود ۱۳۳ میلیون تومان معامله می‌شود، یعنی بیش از ۳۰ درصد رشد نسبت به قیمت شب عید که ۹۷ میلیون تومان بود.

پیش‌تر، قیمت‌های بالا در بازار ارز و طلا موضوع شوخی استندآپ کمدین‌ها بود، اما امروز همان اعداد به کابوس روزمره مردم تبدیل شده‌اند. مردم با دیدن رشد بی‌وقفه قیمت‌ها، سرمایه‌های خود را به سمت بازار‌های پرریسک مانند دلار و سکه سوق داده‌اند و مسیر سرمایه‌گذاری مولد را کمتر دنبال می‌کنند.

سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، در گفت‌و‌گو با SNN TV به سیاست‌های بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت که مدیریت این نهاد باعث شد مردم به سمت خرید ارز و سکه بروند و سرمایه‌های خود را از مسیر‌های مولد دور کنند. او افزود که دستگاه‌های حاکمیتی در ایجاد مسیر امن سرمایه‌گذاری کوتاهی کرده‌اند و ابزار‌های مالی غیر فیزیکی و امن که نه دزد دارند، نه هزینه نگهداری و نه ریسک، عملاً متوقف شد.

خاندوزی همچنین توضیح داد که وقتی تلاش شد از مسیر بورس کالا ابزار‌های مالی مبتنی بر طلا راه‌اندازی شود، کارشکنی‌های بانک مرکزی آغاز شد. مسئولان این نهاد اجازه ورود دیگر نهاد‌ها را ندادند و به بانک‌ها ابلاغ شد که در این طرح همکاری نکنند، امری که مانع از توسعه ابزار‌های امن سرمایه‌گذاری برای مردم شد.

محمدرضا فرزین پیش‌تر گفته بود که برای مادر و خانواده خود سکه بهار آزادی هدیه می‌دهد؛ اما افزایش قیمت سکه نشان می‌دهد که حتی این عادت شخصی، اکنون برای مدیران هم هزینه بالایی دارد و نمادی از فاصله عمیق سیاست‌گذار با زندگی واقعی مردم است.

افزایش بی‌وقفه قیمت دلار و سکه، همراه با ناترازی بانک‌ها و رشد نقدینگی، فشار‌های اقتصادی و معیشتی بر مردم را افزایش داده است. اگر روند فعلی ادامه یابد، گسترش شکاف طبقاتی، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش اعتماد عمومی، پیامد‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت این سیاست‌ها خواهد بود.

سیاست‌های بانک مرکزی تاکنون بیشتر با اقدامات کوتاه‌مدت و نمایشی همراه بوده و اصلاحات ساختاری لازم برای مهار تورم و هدایت سرمایه‌ها به مسیر‌های مولد انجام نشده است. در نتیجه، جامعه‌ای که روزی تنها در شوخی‌ها با دلار و سکه سرگرم بود، امروز با واقعیتی تلخ مواجه است که هر روز بر فشار‌های اقتصادی آن افزوده می‌شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک مرکزی فرزین سکه بهار آزادی بازار ارز طلا خبرفوری تابناک
سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
12
39
پاسخ
کدوم شکست ؟ پزشکیان گفته ببره بالا اینم داره همون کارو میکنه جیب دولتپر میشه. شکست مردمه . سیاست پزشکیان به نفع پولدارها و جیب پولدارها کاملا موفق بوده. لیاقت اونایی که بهش رای دادن همینه یک مست ساده لوح
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۱ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۸ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۵۱ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۰۶ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟  (۶۳ نظر)
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005dot
tabnak.ir/005dot