به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ سیاستهای پولی و بانکی ایران طی سالهای اخیر، بهویژه در دوره ریاست محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی، بیش از هر زمان دیگری زیر ذرهبین افکار عمومی قرار گرفته است. دلار در حال حاضر به ۱۲۵ هزار تومان رسیده و سکه بهار آزادی در آستانه روز مادر حدود ۱۳۳ میلیون تومان معامله میشود، یعنی بیش از ۳۰ درصد رشد نسبت به قیمت شب عید که ۹۷ میلیون تومان بود.
پیشتر، قیمتهای بالا در بازار ارز و طلا موضوع شوخی استندآپ کمدینها بود، اما امروز همان اعداد به کابوس روزمره مردم تبدیل شدهاند. مردم با دیدن رشد بیوقفه قیمتها، سرمایههای خود را به سمت بازارهای پرریسک مانند دلار و سکه سوق دادهاند و مسیر سرمایهگذاری مولد را کمتر دنبال میکنند.
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، در گفتوگو با SNN TV به سیاستهای بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت که مدیریت این نهاد باعث شد مردم به سمت خرید ارز و سکه بروند و سرمایههای خود را از مسیرهای مولد دور کنند. او افزود که دستگاههای حاکمیتی در ایجاد مسیر امن سرمایهگذاری کوتاهی کردهاند و ابزارهای مالی غیر فیزیکی و امن که نه دزد دارند، نه هزینه نگهداری و نه ریسک، عملاً متوقف شد.
خاندوزی همچنین توضیح داد که وقتی تلاش شد از مسیر بورس کالا ابزارهای مالی مبتنی بر طلا راهاندازی شود، کارشکنیهای بانک مرکزی آغاز شد. مسئولان این نهاد اجازه ورود دیگر نهادها را ندادند و به بانکها ابلاغ شد که در این طرح همکاری نکنند، امری که مانع از توسعه ابزارهای امن سرمایهگذاری برای مردم شد.
محمدرضا فرزین پیشتر گفته بود که برای مادر و خانواده خود سکه بهار آزادی هدیه میدهد؛ اما افزایش قیمت سکه نشان میدهد که حتی این عادت شخصی، اکنون برای مدیران هم هزینه بالایی دارد و نمادی از فاصله عمیق سیاستگذار با زندگی واقعی مردم است.
افزایش بیوقفه قیمت دلار و سکه، همراه با ناترازی بانکها و رشد نقدینگی، فشارهای اقتصادی و معیشتی بر مردم را افزایش داده است. اگر روند فعلی ادامه یابد، گسترش شکاف طبقاتی، افزایش هزینههای زندگی و کاهش اعتماد عمومی، پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت این سیاستها خواهد بود.
سیاستهای بانک مرکزی تاکنون بیشتر با اقدامات کوتاهمدت و نمایشی همراه بوده و اصلاحات ساختاری لازم برای مهار تورم و هدایت سرمایهها به مسیرهای مولد انجام نشده است. در نتیجه، جامعهای که روزی تنها در شوخیها با دلار و سکه سرگرم بود، امروز با واقعیتی تلخ مواجه است که هر روز بر فشارهای اقتصادی آن افزوده میشود.