ابتلا به آنفلوآنزا، چهار برابر وضعیت هشدار!

خراسان جنوبی، قزوین، هرمزگان، زاهدان، اصفهان، تهران در بدترین وضعیت قرار دارند.
ابتلا به آنفلوآنزا، چهار برابر وضعیت هشدار!

به گزارش  تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ بدن درد، تب و لرز و سرفه خشک علائم اولیه ابتلاست. خراسان جنوبی، قزوین، هرمزگان، زاهدان، اصفهان، تهران در بدترین وضعیت قرار دارند.

آنفولانزا بدن درد ابتلا وضعیت هشدار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
4
4
پاسخ
امسال واکسن فصلی نبود تو داروخانه ها و گران هم بود من و خانواده ام نتونستیم تهیه کنیم الان مبتلا شدیم به آنفلوانزا و این حکایت خیلی از مردمه در حالی که پارسال ما واکسن انفلوانزا زدیم
متاسفانه دولت محترم هیچ توجهی به تامین واکسن فصلی نکرد و در حد یک کالای لوکس و غیر ضروری بش نگاه کرد ارزی بهش اختصاص نداد و ..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
0
پاسخ
ارز داشت اختصاص میداد
