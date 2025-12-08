میلی صفحه خبر لوگو بالا
اعمال جریمه ۲۰۰ هزار تومانی طرح زوج‌وفرد از در منازل

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: امروز پلیس با خودروهایی که رقم آخر پلاک سه‌رقمی‌شان فرد است برخورد می‌کند و جریمه ۲۰۰ هزار تومانی برایشان اعمال می‌شود.
به گزارش تابناک به نقل از معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: امروز پلیس با خودروهایی که رقم آخر پلاک سه‌رقمی‌شان فرد است برخورد می‌کند و جریمه ۲۰۰ هزار تومانی برایشان اعمال می‌شود.

سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: امروز پلیس با خودروهایی که آخرین شماره عدد سه رقمی پلاکشان فرد است؛ برخورد و اعمال قانون می‌کند. (جریمه ۲۰۰ هزار تومانی)

سرهنگ کشیر در خصوص وضعیت ترافیک پایتخت با توجه به اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل افزود: مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از جنت آباد تا بعد از بزرگراه اشرفی اصفهانی، بزرگراه حکیم از بلوار شقایق تا بزرگراه یادگار امام (ره)، بزرگراه آبشناسان از سردار جنگل تا بلوار فرحزادی، بار ترافیک پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

کشیر در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه زین‌الدین از شمیران نو تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه شهید سلیمانی از خیابان کرمان تا پل سید خندان، بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و بزرگراه صدر از بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا مدرس، بار ترافیکی پرحجم و سنگین است.

وی گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه بسیج بالاتر از سه راه افسریه تا قصر فیروزه، بزرگراه نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید، بزرگراه سعیدی از میدان فتح تا خیابان دامپزشکی و بزرگراه امام علی (ع) از بزرگراه شهید رئیسی تا بزرگراه محلاتی، بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

وی اعلام کرد: تردد وسایل نقلیه سنگین و کامیون‌ها نیز به جز وسایل نقلیه حامل سوخت، مواد غذایی فاسد شدنی و دارو در تهران حتی در شب ممنوع خواهد بود.

سرهنگ کشیر در پایان با توجه به آلودگی هوا به شهروندان تهرانی توصیه کرد: تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس، تاکسی و مترو)، جهت کاهش در موضوع مهم آلاینده‌های هوا و ترافیک استفاده کنید.

جریمه آلودگی هوا طرح زوج و فرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
14
پاسخ
خود دولت ماشین بی کیفیت میسازه
خود دولت بنزین غیر استاندارد تولید میکنه
خود دولت اجازه ورود خودروهای روز رو نمیده
خود دولت حمل و نقل عمومی رو توسعه نمیده
خود دولت ...
بعد برای مشکلاتی که خودش مسببش هس مردم رو جریمه میکنه
تازه خودرو رو برای 365 روز بیمه میکنی و برا 365 روز عوارض و مالیات میدی ولی هر روزی که دولت دوست داشت از ترددش جلوگیری میکنه و اگر از حق قاونی خودت استفاده کردی جریمه میشی
اینجا ایران است ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
0
پاسخ
الان فکر کردی چی میشه ؟ تمام رقم های فرد به زوج تبدیل میشه !!
