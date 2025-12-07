به گزارش تابناک از سی ان ان، رئیس جمهور آمریکا در سخنانی اعلام کرد که به زودی عملیات زمینی ارتش این کشور علیه آنچه که «کارتل‌های مواد مخدر در خاک ونزوئلا» خواند، آغاز می‌شود.

دونالد ترامپ در ماه‌های اخیر بارها نیکولاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا را مسوول موج مهاجرت و قاچاق مواد مخدر دانسته و تهدید کرده است که علیه این کشور دست به اقدام نظامی می‌زند. او ماه گذشته در دفتر بیضی ادعا کرد: «آنها صدها هزار زندانی را به آمریکا فرستادند.»

در حالی که ارتش آمریکا حملات دریایی علیه شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر را همچنان در دستور کار قرار دارد، ترامپ هشدار داده که عملیات زمینی علیه کارتل‌های مواد مخدر در خاک ونزوئلا نیز به زودی آغاز خواهد شد.

بر اساس پژوهش مرکز نیسکانن، حملات آمریکا می‌تواند موجب اخراج سه تا چهار میلیون نفر از مهاجران ونزوئلایی از خاک آمریکا شود.

اکنون با تشدید تنش‌های واشنگتن و کاراکاس، اعزام بیش از ۱۵ هزار نیروی آمریکایی به منطقه، و در حالی که هیچ راه‌حل دیپلماتیکی در افق دیده نمی‌شود، نگرانی‌ها از بحران افزایش آوارگان و مهاجران اخراج شده رو به افزایش است.

بنا بر این گزارش، دونالد ترامپ درباره جنگ اوکراین و آتش بس غزه سخن گفت و از حملات جنجالی ارتش آمریکا به قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب دفاع و با تهدید ونزوئلا اعلام کرد که بزودی حملات زمینی آغاز می شود.

رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران ادعا کرد این عملیات‌ جان هزاران آمریکایی را نجات داده است؛ در حالی که قانون‌گذاران خواستار انتشار کامل و بدون ویرایش فیلم‌های حادثه دوم سپتامبر شده‌اند.

از رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه به وقت محلی در گفت‌وگو با خبرنگاران، سوال شد که چرا دولت فیلم حمله نخست را منتشر کرده اما فیلم حمله دوم که در مرکز اتهامات مربوط به کشته شدن بازماندگان قایق قرار دارد، منتشر نکرده است؟

ترامپ پاسخ داد: «نمی‌دانم چه مساله ای وجود دارد اما هرچه باشد قطعا منتشر خواهد شد. مشکلی نیست.»

چاک شومر رهبر اقلیت سنا، بار دیگر خواستار انتشار کامل تصاویر حملات دوم سپتامبر به قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر ونزوئلا شد و هشدار داد که نبود شفافیت خطرات حقوقی برای نیروهای نظامی ایجاد می‌کند و اعتماد عمومی را تضعیف می‌سازد.