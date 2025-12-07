تعطیلی برخی مدارس ایلام در روز دوشنبه

به گزارش تابناک، براساس مصوبه کارگروه سلامت استان و به‌منظور صیانت از سلامت دانش‌آموزان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوآنزا، فعالیت مهدهای کودک، پیش دبستانی‌ها و مدارس مقطع ابتدایی استان در هر دو نوبت صبح و بعد از ظهر روز دوشنبه ۱۷ آذرماه به‌صورت غیرحضوری و در بستر شاد انجام خواهد گرفت.

فعالیت مدارس متوسطه اول و دوم، موسسات و مراکز آموزشی آزاد در این دو مقطع نیز به صورت حضوری خواهد بود.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام در شامگاه یکشنبه ۱۶ آذر، تصمیم گیری برای نحوه فعالیت واحدهای آموزشی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه این هفته، فردا انجام خواهد گرفت.